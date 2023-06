सफेद या देसी, सर्दी में कौन सा अंडा ज्यादा फायदेमंद? इस मशहूर शेफ ने बताया किस अंडे में सबसे ज्यादा प्रोटीन

white egg or brown egg which is better : सर्दियां आते ही सुबह का नाश्ता बदल जाता है। अगर आप अंडे खाने के शौकीन हैं तो सर्दियों के दिनों में आप बिना किसी डर के अंडा खा सकते हैं। ये पेट में गर्मी पैदा करने का काम नहीं करते हैं। लेकिन सर्दियों में एक चीज, जो लोगों को अंडा खाने पर सोचने के लिए मजबूर करती है वो ये कि कौन सा अंडा इन दिनों में ज्यादा फायदेमंद होता है? दरअसल सर्दियों के दिनों में देसी अंडे और साधारण अंडे के बीच एक जंग सी शुरू हो जाती है। बहुत से लोग सर्दी के दिनों में देसी अंडा खाना पसंद करते हैं तो कुछ लोगों को इसमें कुछ नया नहीं दिखाई देता है। आइए मशहूर शेफ कुणाल कपूर से जानते हैं सर्दियों के दिनों में कौन सा अंडा आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है।

इंस्टाग्राम पोस्ट में बताई वजह

मशहूर शेफ और कुकिंग की किताबों के मशहूर लेखक शेफ कुणाल कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने देसी अंडे और साधारण अंडेके बीच के अंतर को जगजाहिर किया है। कुणाल का कहना है कि आप अंडे के रंग का पता मुर्गी के पंखों के रंग से भी पता लगा सकते हैं। इस बात पर गौर करें कि जिस मुर्गी के पंख भूरे रंग के होंगे उनका अंडा भूरे रंग के होंगे जबकि साधारण मुर्गी के अंडे सफेद ही होंगे।

कौन सा अंडा ज्यादा हेल्दी?

बहुत से न्यूट्रिशन एक्सपर्ट ये कहते हैं कि दोनों प्रकार के अंडों की न्यूट्रिशनल वैल्यू एक समान ही होती है। अंडा प्रोटीन का एक रिच सोर्स है और इसमें कैलोरी न के बराबर होती है। इसके अलावा अंडे में कुछ और विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं जैसे कोलिन, फोलेट, आयरन, जिंक, विटामिन बी12, विटामिन ए और सेलेनियम।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि जहां तक अंडे की न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात है तो ये आपकी डाइट पर निर्भर करता है और मुर्गी किस परिवेश से है।

आप कौन सा अंडा खा सकते हैं?

सर्दियों में ज्यादातर लोग साधारण अंडों की तुलना में देसी अंडे खाना पसंद करते हैं। इसके पीछे की वजह ये है कि देसी अंडे को ज्यादा हेल्दी और ऑर्गेनिक माना जाता है। लेकिन आपको बता दें कि अंडे के छिक्कल को छोड़कर दोनों में ही न्यूट्रिशन वैल्यू लगभग एक समान होती है। बस ये है कि देसी अंडा, साधारण अंडे के मुकाबले ज्यादा महंगा होता है।

देसी अंडा क्यों महंगा

दरअसल देसी अंडे के महंगे होने की वजह ये है कि इसे मुर्गी की एक खास प्रजाति देती है और इनका आकार दूसरे अंडों के मुकाबले ज्यादा बड़ा होता है और ये सिर्फ सर्दियों में ज्यादा बिकते हैं। अगर आप मासांहारी हैं तो ये आपको पोषण देने के काम क सकता है। आप चाहें तो साधारण अंडे का भी सेवन कर सकते हैं।

अंडे खरीदते वक्त इन बातों का रखें ध्यान

1-अंडे हमेशा ताजे की खरीदने चाहिए।

2-अंडे को हमेशा फ्रिज में ही स्टोर करें।

3-अगर अंडे बाहर रखे हुए हैं तो उन्हें खरीदने से बचें।