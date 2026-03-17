कौन से विटामिन से चेहरा साफ होता है? जानिए कैसे करें इसकी पूर्ति

Which vitamins are best for skin : चेहरे को साफ करने के लिए कुछ विटामिन्स फायदेमंद होते हैं। आइए जानते हैं इन विटामिन्स के बारे में और कैसे करें इसकी पूर्ति?

Vitamins for Glowing Skin

Vitamins for glowing skin : क्या आप अपने चेहरे को साफ और गोरा देखना चाहते हैं? क्या आप अपने चेहरे पर अनगिनत प्रोडक्ट्स लगाकर थक गए हैं? अगर हां, तो इसके लिए आपको अपने डाइट पर अधिक जोर देने की जरूरत है। जी हां, चेहरे को साफ और ग्लोइंग बनाने के लिए हमारे आसपास कुछ विटामिन्स मौजूद होते हैं। यह न सिर्फ स्किन को ऊपर से साफ करते हैं, बल्कि अंदरुनी रूप से भी चेहरे को साफ कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे विटामिन्स के बारे में बताएंगे, जिससे चेहरे को साफ किया जा सकता है। इससे चेहरे पर होने वाली परेशानियों को भी कम किया जा सकता है। इस विषय की जानकारी के लिए हमने डाइट मंत्रा की डायटीशियन कामिनी कुमारी से बातचीत की है। आइए डायटीशियन से जानते हैं कौन से विटामिन से चेहरा साफ होता है और कैसे इसकी पूर्ति की जा सकती है?

स्किन को साफ करे विटामिन A

स्किन को साफ करने के लिए विटामिन ए का प्रयोग किया जा सकता है। यह कोशिकाओं के विकास के लिए बेहतर माना जाता है। विटामिन ए की मदद से स्किन के टिश्यूज को स्वस्थ रखने में मदद मिल सकती है। साथ ही उनकी मरम्मत और दोबारा बनने की प्रक्रिया के लिए जरूरी होता है। इससे आपकी स्किन चिकनी होती है। इसके अलावा यह दाग-धब्बों और पिग्मेंटेशन की परेशानी को दूर करने में प्रभावी हो सकता है। विटामिन ए के सोर्स के रूप में आप शकरकंद, गाजर, पालक और डेयरी उत्पादों का सेवन कर सकते हैं।

विटामिन C से स्किन के दाग-धब्बों को करें कम

विटामिन C न सिर्फ स्किन की मदद से आप चेहरे के दाग-धब्बों की परेशआनी को दूर कर सकते हैं। यह मुख्य रूप से अपने शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जाना जाता है, जो स्किन को फ्री रेडिकल्स और पर्यावरणीय स्ट्रेस से बचा सकता है। इससे समय से पहले होने वाली झुर्रियों को कम करने में मदद मिल सकती है। साथ ही चेहरे पर कसाव लाने के लिए भी विटामिन सी मददगार हो सकता है। अपने चेहरे का ग्लो बढ़ाने के लिए आप खट्टे फल, जैसे-संतरे, नींबू, स्ट्रॉबेरी, शिमला मिर्च और ब्रोकली का सेवन कर सकते हैं। इस तरह के आहार विटामिन C से भरपूर होते हैं।

टैनिंग और डार्क स्किन को साफ करे विटामिन डी

विटामिन डी टैनिंग और डार्क स्किन की परेशानी को दूर करने में प्रभावी हो सकता है। यह स्किन की कोशिकाओं के विकास, उनकी मरम्मत और मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी है। इसकी मदद से चेहरे पर होने वाली सूजन और स्किन इन्फेक्शन की परेशानी को दूर किया जा सकता है। यह सोरायसिस और स्किन की अन्य समस्याओं से पीड़ित लोगों के लिए फायदेमंद है। विटामिन डी युक्त आहार के रूप में आप दूध, फैटी फिश और सप्लीमेंट्स जैसे फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों का सेवन कर सकते हैं।

विटामिन E डार्क स्किन को करता है साफ

चेहरे पर ग्लो लाने से लेकर स्किन को साफ करने के लिए विटामिन ई प्रभावित हो सकता है। यह शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ने में मददगार साबित हो सकता है। इससे स्किन की नमी को बनाए रखने में मदद मिलती है। विटामिन ई युक्त आहार के रूप में आप नट्स, बीज पालक और एवोकाडो इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स भी डॉक्टर की सलाह पर लिया जा सकता है। यह आपकी स्किन की ड्राईनेस को कम कर सकता है। साथ ही UV किरणों से होने वाले नुकसान से सुरक्षित रख सकता है।

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Highlights

टैनिंग को कम करने के लिए विटामिन डी जरूरी होता है।

डार्क स्किन को कम करने के लिए विटामिन ई का प्रयोग किया जा सकता है।

स्किन को साफ करने के लिए विटामिन ए जरूरी होता है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।