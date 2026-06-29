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बारिश के मौसम में रात को इन सब्जियों से करें परहेज, डॉक्टर ने बताई वजह

मानसून में कई सब्दियां आ रही हैं, लेकिन आप सिर्फ मौसमी सब्जियां ही घर लाएं। ये 5 तरह की वेजीटेबल्स आपकी हेल्थ को नुसकान पहुंचा सकती है, इसलिए मानसून में इन्हें न खाएं।

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Written By: Vidya Sharma | Published : June 29, 2026 4:06 PM IST

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Medically Verified By: Dr. RR Dutta

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मानसून में न खाई जाने वाली सब्जियां

जिस तरह मानसून धीरे-धीरे अलग-अलग राज्यों व शहरों में अपनी दस्तक दे रहा है, यह हमारी सेहत पर भी सीधा असर डाल रहा है। भले ही गर्मी से राहत मिली हो, लेकिन इस दौरान कई बीमारियों के होने का खतरा भी बढ़ जाता है। खासकर डाइजेस्टिव सिस्टम पर ज्यादा दबाव भी पड़ सकता है। कई बार तो लोग सुबह पेट से जुड़ी कई समस्याएं जैसे ब्लोटिंग, अपच और पेट साफ न होने और दर्द का सामना करते हैं। जिसका एक मुख्य कारण मौसमी बदलाव में गलत सब्जियां खाना है।

जी हां, भले ही सभी सब्जियां हेल्दी होती हैं, लेकिन उन्हें मौसम के हिसाब से खाया जाना चाहिए। नमी, तापमान में बदलाव और बैक्टीरिया की बढ़ी हुई सक्रियता के कारण ये समस्याएं बढ़ने लगती हैं। ऐसे में रात के भोजन का चुनाव बहुत सोच-समझकर करना चाहिए। पारस हेल्थ, गुरुग्राम के इंटरनल मेडिसिन एवं एचओडी डॉक्टर आर. आर दत्ता के अनुसार "कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो मानसून में रात के समय खाने पर पाचन संबंधी परेशानी बढ़ा सकती हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि ये सब्जियां पूरी तरह से नुकसानदायक हैं, बल्कि इन्हें सही मात्रा और सही समय पर खाना ज्यादा बेहतर माना जाता है।" आइए अब हम डॉक्टर की बताई इन सब्जियों के बारे में जानते हैं।

हरी पालक, मेथी, सरसों

बारिश के इस मौसम में आपको पालक, सरसों, मेथी, चौलई आदि पत्तेदार सब्जियां अक्सर पसंद की जाती हैं और खाई जाती हैं। लेकिन इनमें मिट्टी, कीड़े और माइक्रोऑर्गेनिज्म के मिलने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आप इन्हें खा रहे हैं तो सही तरीके से साफ करते खाएं वरना संक्रमण का जोखिम बढ़ सकता है। वहीं इन पत्तेदार सब्जियों को रात के समय खाने से कुछ लोगों का डाइजेशन स्लो हो सकता है।

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फूलगोभी खाने से बचें

वैसे तो फूलगोभी में फाइबर और कुछ जटिल कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, जिन्हें पचाने में समय लग सकता है। ऐसे में अगर आप रात को इसका सेवन करते हैं तो खाने के बाद या सुबह तक आपको अपना पेट फूला-फूला सा, गैस और भारीपन सा महसूस हो सकता है। गोभी में कीड़े भी हो सकते हैं, इसलिए अगर आपको पहले से ही गैस या अपच की समस्या रहती है, तो इसे मानसून में रात के समय खाने से बचें और अगर खा रहे हैं तो थोड़ा सीमित मात्रा में लेना ही बेहतर है।

मानसून में पत्तागोभी खाने से हो सकती है ये समस्या

पत्तागोभी भी गैस बनाने वाली सब्जियों में गिनी जाती है। इसमें रैफिनोज नाम का एक कार्बोहाइड्रेट और हाई फाइबर होता है, जिसे पचाने में हमारे पेट को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि सुबह या दिन में ही पत्तागोभी की सब्जी खा लें और रात को खाने से बचें। थोड़ी सी भी चूक मानसून में आपको बीमार कर सकती है।

सही तरीके से खाएं मशरूम

मशरूम बारिश के मौसम में अधिक होते हैं। नमी और उमस वाली जगहों पर पनपने के कारण यह जल्दी खराब भी हो जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि "यह पचाने के लिए यह थोड़े भारी होते हैं, जिन्हें पचाना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए रात के समय मशरूम खाने से बचें और अलग खा रहे हैं तो अच्छे से साफ करके और पकाकर खाएं। उन्हें लंबे समय के लिए बचाकर न रखें। मार्केट के जब भी लाएं तो फ्रिज में स्टोर करके रखें, क्योंकि नॉर्मल टैम्प्रेटर में यह एक दिन में ही खराब हो जाते हैं।"

कच्ची या आधी-पकी सब्जियां खाने से बचें

डॉक्टर मानसून में कच्ची सब्जियों और सलाद खाने को लेकर अधिक सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। नमी के कारण इन पर बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्मजीव पनप सकते हैं। ऐसे में रात के समय कच्ची या आधी पकी हुई सब्जियां खाना पेट खराब कर सकता है, दस्त या इंफेक्शन का खतरा बढ़ सकता है और पेट में दर्द भी पैदा कर सकता है। इसलिए मानसून में अच्छी तरह पकी हुई सब्जियां अधिक सुरक्षित मानी जाती हैं।

रात को खाने में क्या खाएं?

डॉक्टर बताते हैं कि मानसून में डिनर हमेशा हल्का और आसानी से पचने वाला होना चाहिए। जैसे लौकी, तोरी, टिंडा, कद्दू और परवल। ये वह सब्जियां हैं तो बाकी सब्जियों की तुलना में पताने में आसान होती हैं और सेहत के लिए फायेदमंद भी होती है। इसके अलावा बरसात के इन नमी वाले मौसम में खूब पानी पिएं, देर रात हेवी मील लेने से बचें और खाने के तुरंत बाद सोने की बजाय कुछ समय टहलें। ताकि पाचन बेहतर बने।

डिस्क्लेमर: जैसे-जैसे मौसम बदल रहा है, आप अपने घर पर मौसमी सब्जियां ही लेकर आएं और खाएं। अगर इन सब्जियों को ठीक से साफ या पकाकर न खाया जाए, तो कुछ लोगों में पाचन संबंधी समस्याओं का जोखिम बढ़ सकता है। इसलिए इन्हें कम मात्रा में खाएं और अच्छे से पकाकर खाएं।

विद्या शर्मा

विद्या शर्मा

विद्या शर्मा को डिजिटल मीडिया में लगभग 3 साल का अनुभव है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता ... Read More