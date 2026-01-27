ठंड में किस आटे की रोटी खानी चाहिए? जानें 4 रोटियां, जिनसे शरीर रहता है गर्म

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
Which flour to eat in which season : सर्दी के मौसम में ठंड से बचने के लिए अपने खान-पान पर ध्यान देना जरूरी होता है। दरअसल, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ठंड ज्यादा लगती है। ऐसे में अगर आपकी अलमारी गर्म कपड़ों से भर गई है, तो अपने खान-पान में बदलाव करने की जरूरत होती है। दरअसल, अच्छे खान-पान की वजह से शरीर को अंदर से गर्म रखने में मदद मिलती है। ऐसे में अगर आर सर्दियों के मौसम में गर्म तासीर वाला खाना खाते हैं, तो इससे खुद को बचाने में काफी मदद मिलती है। खैर, इस आर्टिकल में हम आपको कुछ ऐसी रोटियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो सर्दियों के मौसम में काफी अच्छी होती है।
सर्दियों के मौसम में रागी के आटे की रोटी काफी अच्छी रहती है। दरअसल, रागी का तासीर गर्म होता है। रागी पहाड़ों यानी ठंडे इलाकों में ज्यादा खाया जाता है, क्योंकि यह शरीर को गर्माहट देने का काम करता है। अगर आप सर्द मौसम में रागी के आटे की रोटी खाते हैं, तो यह आपके लिए काफी फायदेमंद होता है। रागी में कैल्शियम होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। ऐसेमें जिन लोगों को जोड़ों के दर्द की समस्या रहती है, उनके लिए भी रागी के आटे की रोटी काफी फायदेमंद होती है। ऐसे में सर्दियों के मौसम में अपने खाने में रागी की रोटी को जरूर शामिल करें।
सर्दियों में लोग मक्के की रोटी को साग के साथ बहुत पसंद करते हैं। दरअसल, मक्का की तासीर भी बहुत गर्म होती है। ऐसे में सर्दियों में यह अच्छा ऑप्शन होता है। मक्का में विटामिन ए, ई और मैग्नीशियम होता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व होते हैं। इसका सेवन करने से सर्दियों में पाचन तंत्र भी अच्छा रहता है। ऐसे में सर्दियों में मक्के की रोटी का सेवन जरूर करना चाहिए। यह आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे शरीर की थकान और कमजोरी से भी राहत मिलती है।
हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें, तो सर्दियों में बाजरे की रोटी भी काफी फायदेमंद होती है। इसका तासीर भी गर्म होता है। ऐसे में अगर आप ठंड के मौसम में बाजरे की रोटी का सेवन करते हैं, तो इससे शरीर को गर्माहट मिलती है। इसके पोषक तत्वों की बात करें, तो इसमें कैल्शियम के साथ-साथ आयरन भी होता है, जो खून की कमी की पूर्ति करता है। ऐसे में आप सर्दियों में अपने खाने में कुछ अच्छा शामिल करना चाहते हैं, जिससे शरीर को गर्माहट मिलने के साथ-साथ एनर्जी भी मिलें, तो आप बाजरे की रोटी का सेवन कर सकते हैं।
सर्दियों में जौ की रोटी भी आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। इसका तासीर भी काफी गर्म होता है। साथ-साथ यह पाचन को भी मजबूत करती है। दरअसल, जौ फाइबर से भरपूर होता है।इसके अलावा, जिन लोगों को शुगर की समस्या होती है, उनके लिए भी यह काफी बेहतर होता है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information