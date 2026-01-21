कौन से पोषक तत्व आंखों की रोशनी में सुधार करते हैं?

Which nutrients improve eyesight : अगर आपकी आंखें समय के साथ कमजोर हो रही है, तो गाजर के अलावा भी कई चीजें खाना जरूरी होती हैं। आइए आपको आंखो के लिए फायदेमंद चीजों के बारे में बताते हैं।

How to improve vision : टैक्नोलॉजी के इस युग में जब हर किसी के पास मोबाइल फोन है, तो जाहिर है कि हर किसी का स्क्रीन टाइम बी बहुत ज्यादा है। ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति फोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है तो इससे आंखों का कमजोर होना काफी आम बात है। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए गाजर बहुत फायदेमंद मानी जाती है, क्योंकि इसमें बीटा-कैरोटीन भरपूर मात्रा में होता है, जिसे शरीर विटामिन A में बदल देता है, जो आंखों की सेहत के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व होता है। खैर, यहां हम आपको कुछ ऐसे पोषक तत्वों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आंखों की सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। फिर इनकी पूर्ति के लिए आप अपने हिसाब से डाइट तैयार कर सकते हैं।

किन पोषक तत्वों से आंखों की रोशनी तेज होती है?

1. विटामिन C और विटामिन E

विटामिन C और E जैसे एंटीऑक्सीडेंट आंखों को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद करते हैं, जो आंखों के टिशू को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को यह समस्या हो जाए, तो उसे मोतियाबिंद हो जाता है। ऐसे में अगर आप विटामिन सी और ई से भरपूर डाइट लें, तो इससे उम्र से जुड़ी समस्याओं से बचे रहने में मदद मिलती है, साथ ही आंखों की कोशिकाओं को लंबे समय तक हेल्दी बनाए रखने में मदद मिलती है।

2. विटामिन A आंखों की बढ़ाए रोशनी

विटामिन A आंखों के लिए बेहद जरूरी होता है, क्योंकि यह रेटिना की रोशनी को महसूस करने वाली कोशिकाओं, फोटोरिसेप्टर के सही कामकाज के लिए ज़रूरी है। अगर शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए, तो इससे रतौंधी, सूखी आंखें, एलर्जी जैसी आंख से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। डॉक्टर्स की मानें, तो अंडे की जर्दी और डेयरी प्रोडक्ट इसकं सबसे अच्छे सोर्स हैं।

3. जिंक आंखों के लिए है जरूरी

जिंक आंखों की सेहत में सहायक लेकिन अहम भूमिका निभाता है। यह विटामिन A को लिवर से रेटिना तक पहुंचाने में मदद करता है और रेटिनल टिशू की संरचना को बनाए रखता है। अगर किसी व्यक्ति में जिंक का लेवल कम हो जाए, तो इससे आपकी नजर कमजोर हो सकती है। जिंक की पूर्ति के लिए दालें, कद्दू के बीज, काजू, छोले, पनीर, दूध, और साबुत अनाज अच्छे सोर्स हैं।

4. ल्यूटिन और ज़ेक्सैंथिन

ये दो कैरोटीनॉयड भी आंखों के लिए बहुत जरूरी होते हैं। दरअसल, ल्यूटिन और ज़ेक्सैंथिन मैक्युला, रेटिना के बीच में जमा होते हैं, जहां वे आंखों के लिए नुकसानदायक नीली रोशनी को फिल्टर करते हैं और ऑक्सीडेटिव नुकसान से बचाते हैं। ये पोषक तत्व AMD नाम की समस्या के एडवांस स्टेज तक पहुंचने के जोखिम को कम करते हैं। पालक, केल, लेट्यूस, अजमोद, पिस्ता, हरी मटर, अंडे की जर्दी, मक्का और कद्दू इसके बेहतरीन सोर्स हैं।

5. ओमेगा-3 फैटी एसिड

ओमेगा-3 फैटी एसिड रेटिना का एक संरचनात्मक घटक है, यह आंखों की सूजन कम करते हैं, फोटोरिसेप्टर फंक्शन को सपोर्ट करते हैं और सूखी आंखों के लक्षणों से राहत दिलाने में मदद करते हैं। स्टडीज़ से पता चलता है कि EPA और DHA सप्लीमेंट्स सूखी आंखों वाले लोगों में आंसू बनने की प्रक्रिया को बेहतर बना सकते हैं और जलन को कम कर सकते हैं। इसके मुख्य सोर्स में तैलीय मछली (सैल्मन, मैकेरल, सार्डिन), अलसी (फ्लैक्ससीड्स), चिया बीज, अखरोट, सोयाबीन और कैनोला तेल शामिल हैं।

