Dal combination: दाल के साथ रोटी या चावल क्या खाना है ज्यादा हेल्दी और किस से हो रही आपकी सेहत खराब

Dal chawal vs dal roti: दाल के साथ लोग रोटी और चावल दोनों का ही सेवन करते हैं, लेकिन इनमें ज्यादा हेल्दी विकल्प क्या है, इस बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। चलिए जानते हैं रोटी व चावल में से दाल के साथ क्या खाना ज्यादा हेल्दी है।

What to eat with dal: वेजिटेरियन डाइट में दाल को एक बेहद जरूरी हिस्सा माना जाता है, क्योंकि अलग-अलग प्रकार को दालों में अलग-अलग प्रकार के पोषक तत्व तो पाए जाते ही हैं, जो शरीर को कई अलग-अलग फायदे भी प्रदान करते हैं। सबसे खास बात यह है कि दाल ऐसा भोजन है, जिसे सुबह, शाम और दोपहर किसी भी समय खाया जा सकता है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप दाल को किस चीज के साथ खा रहे हैं। कुछ लोग दाल के साथ चावल खाना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग दाल के साथ रोटी लेते हैं। लेकिन इन दोनों में से हेल्दी क्या है और कौन सा कॉम्बिनेशन हमारी सेहत को फायदे की जगह नुकसान पहुंचाता है। चलिए जानते हैं दाल के साथ कौन सी चीज ज्यादा हेल्दी रहती है।

दाल के साथ रोटी (Eating roti with dal)

बहुत से लोग दाल के साथ रोटी खाना पसंद करते हैं, जिस प्रकार दाल में प्रोटीन व अन्य कई पोषक तत्व हैं मौजूद होते हैं, गेहूं की रोटियां भी उससे कुछ कम नहीं है। गेंहू के आटे से बनी रोटी में प्रोटीन के साथ-साथ कई तरह के विटामिन भी होते हैं। इसलिए दाल के साथ रोटी का सेवन किया जा सकता है और यह आपके लिए एक हेल्दी ऑप्शन हो सकता है।

दाल के साथ चावल (Eating chawal with dal)

भारत में दाल के साथ चावल खाना ज्यादातर लोगों को अच्छा लगता है और यह प्रचलित देसी आहार में से एक है। लेकिन बात यह आती है कि दाल के साथ चावल खाना कितना फायदेमंद है। वैसे तो इन दोनों का सेवन करना हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है, लेकिन अच्छे स्वाद के कारण कई बार दाल के साथ चावल ज्यादा मात्रा में खा लिए जाते हैं और ये सफेद चावल आपका वजन बढ़ा सकते हैं। डायबिटीज के मरीजों में ये शुगर भी बढ़ा सकते हैं।

क्या है ज्यादा हेल्दी (Roti or Chawal which is better)

यदि दाल के साथ रोटी और चावल के बीच तुलना की जाए तो रोटी को ज्यादा हेल्दी विकल्प माना जाएगा, क्योंकि सफेद चावल में न्यूट्रिशन की तुलना में कैलोरी ज्यादा होती है। वहीं रोटी प्रोटीन व अन्य कई पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत है। हालांकि, आप सफेद चावल की जगह ब्राउन चावल का सेवन कर सकते हैं।