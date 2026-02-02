सर्दियों में पनीर या सोया चंक्स? जानें, कौन सी चीज है आपके लिए है बेस्ट

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Which has more protein than paneer : सर्दी हो या गर्मी, हर मौसम में हेल्दी रहने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती ही है। जो लोग शाकाहारी होते हैं, वे प्रोटीन के लिए दूध और पनीर आदि पर निर्भर रहते हैं। पनीर के अलावा, लोग सोया चंक्स का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स होते हैं। हालांकि, पनीर थोड़ा महंगा होता, जबकि सोया उथनी महंगी नहीं होती है। यह बजट फ्रेंडली भी होती है। दरअसल, सोया चंक्स डीफैटेड सोया आटे से बनते हैं, जो सोयाबीन तेल निकालने का एक बाय-प्रोडक्ट है। दूसरी ओर, पनीर दूध को फाड़कर बनाया जाता है। यह घर पर बनाना आसान भी होता है और वेजिटेरियन्स के लिए परफेक्ट होता है।
पनीर की बात करें,तो इसमें दूध के कारण ज़्यादा फैट भी होता है, जो कुछ लोगों के लिए सर्दियों की डाइट में भारी लग सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पनीर में ज्यादा प्रोटीन होता है या सोया चंक्स में, तो अगर हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें, तो सोया चंक्स पनीर की तुलना में प्रति सर्विंग काफी ज़्यादा प्रोटीन देते हैं, जिससे वे उन लोगों के लिए उपयोगी होते हैं जो ताकत, वज़न कंट्रोल या मांसपेशियों को बनाए रखने पर ध्यान दे रहे हैं। वे आयरन और फाइबर से भी भरपूर होते हैं, ये पोषक तत्व सर्दी से बचाने और पाचन में मददगार होते हैं।
सर्दियों के खाने में अगर आप पनीर की जगह सोया चंक्स चुनते हैं, तो यह खाना हल्का होने के साथ-साथ पेट भरने वाला रह सकता है। तो अगर आप सर्दियों के मौसम में कुछ ऐसे फूड्स की तलाश कर रहे हैं, तो हेल्दी होने के साथ-साथ प्रोटीन से भरपूर हों, तो सोया चंक्स एक बेहतरीन ऑप्शन है।
सर्दियों के खाने में ऐसी चीजों को शामिल किया जाना चाहिए, जिनका तासीर गर्म हो और जो प्रोटीन बेस्ड हो, तथा लंबे समय तक पेट को भरा हुआ रख सके। इसके लिए सोया चंक्स परफेक्ट है। आइए आपको इसकी रेसिपी बताते हैं।
