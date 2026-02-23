Add The Health Site as a
What are the best vegetables for illness : हरी पत्तेदार सब्जियां हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होती हैं। आइए आपको इन सब्जियों के सेवन के फायदे बताते हैं। आपकी समस्याओं के लिए कौन सा साग है बेस्ट-

डायबिटीज में कौन सा साग खाना चाहिए? जानें, आपकी बीमारी के लिए कौन सी पत्तेदार सब्जियां है बेस्ट

Written by Kishori Mishra |Published : February 23, 2026 1:45 PM IST

हेल्दी रहने के लिए अपनी डाइट पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है। दरअसल, जब आप हेल्दी डाइट लेते हैं, तो इसका असर आपके स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि बालों और स्किन पर भी दिखाई देता है। ऐसे में आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं, हर कोई आपको हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह देगा। दरअसल, इनमें कई ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं, जैसे विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स। इसके साथ ही हरी पत्तेदार सब्जियों में कैलोरी भी कम होती है, जो इन्हें हेल्दी डाइट के लिए ज़रूरी बनाती हैं। ये हरी सब्जियां हर किसी के लिए अलग-अलग तरह से फायदेमंद होती हैं। दरअसल, ये न सिर्फ ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करती हैं, बल्कि पाचन को भी बेहतर बनाती हैं। खैर, यहां हम आपको पत्तेदार सब्जियों को सेवन से मिलने वाले फायदों के बारे में बता रहे हैं।

1. डायबिटीज में खाएं मेथी का साग

डायबिटीज एक ऐसी समस्या है, जिसे साइलेंट किलर माना जाता है। ज्यादातर इंडियन फूड्स में बहुत कार्ब्स होते हैं, जिसमें चावल या रोटी बेस होती है। लेकिन इनमें फाइबर की कमी होती है, जो ब्लड शुगर स्पाइक्स को धीमाकरने के लिए बहुत ज़रूरी है। इस समस्या से बचने के लिए मेथी के पत्तों को खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उनमें फाइबर होता है, जो स्पाइक को कम करता है।

2. आयरन की कमी होने पर खाएं चौलाई का साग

आयरन की कमी होना भी बहुत आम बात है। यह समस्या महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसे में इस समस्या को दूर करने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट चौलाई के पत्ते का सेवन करने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इनमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण, ये पत्ते हीमोग्लोबिन के लेवल को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं और साथ ही इम्यूनिटी भी बढ़ा सकते हैं।

3. कमज़ोर हड्डियां को मजबूत बनाएं शेपू का साग

आजकल ज्यादातर लोग दूध पीना पसंद नहीं करते हैं। दूध पीते भी हैं, तो वह असली नहीं होता है। ऐसे में शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। इस समस्या को खत्म करने के लिए शेपू के पत्तों का सेवन किया जा सकता है। इन्हें इंग्लिश में दिल लीव्स कहा जाता है। ये पोषक तत्व हड्डियों की मज़बूती को बनाए रखने और बेहतर बनाने व फ्रैक्चर और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी हड्डियों से जुड़ी समस्याओं को खत्म करने के लिए फयदेमंद होते हैं।

4. पेट फूलने पर पुदीना का पत्ता है फायदेमंद

एसिडिटी, पेट फूलने और पेट से जुड़ी अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए पुदीने के पत्तों का सेवन किया जा सकता है। ये पत्ते पेट में ऐंठन या पेट फूलने की समस्या को दूर करने में फायदेमंद होती हैं। यह असल में आपके पेट की अंदरूनी परत को आराम दे सकता है, जिससे आपका पाचन बेहतर होता है।

5. बालों की परेशानी कम करता है करी पत्ता

भारतीय खाने में करी पत्ते का खूब इस्तेमाल किया जाता है, जो सेहत के लिए लिहाज से कई तरह से फायदेमंद होते हैं। दऱअसल, जिन लोगों को बालों के सफेद होने की समस्या होती है, उनके लिए करी पत्ते काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। दरअसल, करी पत्तों कोलेजन के निर्माण में काफी फायदेमंद होते हैं, जो कि बालों और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

