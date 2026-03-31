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Workout Karne Se Pehle Kya Khaye: फिटनेस और हेल्दी जीवन शैली के बारे में बढ़ती जागरूकता के साथ, बहुत से लोग अक्सर सोचते हैं कि जिम जाने से पहले उन्हें क्या खाना चाहिए। कुछ लोग केला खाकर जाते हैं तो कुछ ओट्स। लेकिन वह लोग जो सिर्फ फल खाते हैं, उनके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि जिम जाने या घर पर ही वर्कआउट करने से पहले कौन सा फल खा सकते हैं या नहीं, और अगर हां तो फिर कौन से फल खाना सही होता है।
कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल की स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट और खेल पोषण एक्सपर्ट पूजा उदेशी जवाब देते हुए कहती हैं कि ‘हां, अगर समझदारी से चुना जाए, तो फल एक बेहतरीन प्री-वर्कआउट स्नैक हो सकते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, फल प्राकृतिक शर्करा (फ्रुक्टोज), विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो आपको भारी महसूस कराए बिना तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं।
नूट्रिशनिस्ट का सुझाव है कि प्री-वर्कआउट भोजन हल्का, आसानी से पचने वाला और ऊर्जा बढ़ाने वाला होना चाहिए। फल इन सभी शर्तों को पूरा करते हैं। जैसे की फल जो आसानी से पचने वाले, तुरंत ऊर्जा देने वाले और हाइड्रेटिंग (शरीर में पानी की कमी पूरी करने वाले) होते हैं जो पेट के लिए हल्के होते हैं। बेहतर रिजल्ट के लिए आप वर्कआउट सेशन से 30–45 मिनट पहले फलों का सेवन करना चाहिए।
केला सबसे लोकप्रिय प्री-वर्कआउट फलों में से एक है। यह कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम से भरपूर होता है, जो इसे ऊर्जा और मांसपेशियों के सही काम-काज के लिए आदर्श बनाता है।
केला उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो जोरदार वर्कआउट या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं।
सेब में प्राकृतिक शर्करा और फाइबर होता है, जो ऊर्जा को धीरे-धीरे शरीर में छोड़ने में मदद करता है।
सेब उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो वजन घटाने या मध्यम स्तर के वर्कआउट पर ध्यान दे रहे हैं।
पपीता एक हल्का और पाचन के लिए फायदेमंद फल है जो आपके शरीर को शारीरिक गतिविधि के लिए अच्छी तरह तैयार करता है।
अगर आपको वर्कआउट से पहले अक्सर भारीपन या पेट फूलने जैसा महसूस होता है, तो पपीता एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।
जिम जाने से पहले फल खाना एक समझदारी भरा और स्वस्थ विकल्प है, बशर्ते इसे सही तरीके से किया जाए। केला, सेब और पपीता जैसे फल न केवल ऊर्जा प्रदान करते हैं, बल्कि आपके वर्कआउट के प्रदर्शन को भी बेहतर बनाते हैं। अपने प्री-वर्कआउट रूटीनमें सही फलों को शामिल करने से आप ज्यादा ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं, आपकी सहनशक्ति बढ़ सकती है, और आपकी फिटनेस यात्रा ज़्यादा असरदार बन सकती है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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