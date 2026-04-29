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Kidney Patients Ko Kya Nahi Khana Chahiye: गर्मियों में फल खाना शरीर के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन किडनी के मरीजों के लिए यही आदत कभी-कभी परेशानी भी बढ़ा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मौसम के साथ-साथ फलों का सीजन भी बदलता है, जिसका ध्यान हम सभी को रखना चाहिए। वजह साफ है, हर फल शरीर में अलग तरह से असर करता है, खासकर पोटेशियम और फ्लूइड के स्तर पर।
जब किडनी ठीक से काम नहीं कर रही होती, तो ये तत्व शरीर में जमा होने लगते हैं और इससे दिल, मांसपेशियों और पूरे मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ सकता है। इसलिए डॉक्टर गर्मियों में फल खाते समय खास सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। हमने पारस हेल्थ, उदयपुर, यूरोलॉजिस्ट कंसल्टेंट डॉक्टर रमेश सेठिया से ऐसे ही कुछ फलों के बारे में पूछा, जिनका किडनी पेशेंट को परहेज करना चाहिए ताकि उनकी हेल्थ सही बनी रहे।
डॉक्टर कहते हैं कि सबसे पहले जिस फल को लेकर सावधानी रखनी चाहिए, वह है केला। आमतौर पर इसे हेल्दी स्नैक माना जाता है, लेकिन किडनी पेशेंट्स के लिए इसमें मौजूद ज्यादा पोटेशियम समस्या पैदा कर सकता है। इसी तरह आम, जो गर्मियों का सबसे पसंदीदा फल है, वह भी हर किसी के लिए सुरक्षित नहीं है। इसमें शुगर के साथ-साथ पोटेशियम भी काफी होता है, इसलिए इसे बिना सोचे-समझे खाना ठीक नहीं।
खट्टे फलों की बात करें तो संतरा और मौसंबी भी लिमिट में ही लेने चाहिए। कई लोगों को लगता है कि ये विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं, इसलिए जितना ज्यादा खाएं उतना बेहतर, लेकिन किडनी के मरीजों के लिए ज्यादा मात्रा नुकसान कर सकती है। शरीर का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ने का खतरा रहता है।
तरबूज को लेकर अक्सर कन्फ्यूजन रहता है। यह पानी से भरपूर होता है और गर्मी में राहत देता है, लेकिन अगर डॉक्टर ने आपको पानी कम लेने की सलाह दी है, तो तरबूज भी सीमित ही लेना चाहिए। इसी तरह एवोकाडो, जो आजकल हेल्थ ट्रेंड में है, किडनी पेशेंट्स के लिए सही नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है।
सूखे मेवे जैसे किशमिश और खजूर भी देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन इनमें पोषक तत्व काफी कंसंट्रेटेड होते हैं। यही वजह है कि किडनी के मरीजों को इनसे दूरी रखने को कहा जाता है या बहुत सीमित मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि किडनी पेशेंट फल बिल्कुल नहीं खा सकते। कुछ फल जैसे सेब, नाशपाती, पपीता या अनानास आमतौर पर सुरक्षित माने जाते हैं- बशर्ते इन्हें संतुलित मात्रा में लिया जाए।
डिस्क्लेमर- सबसे जरूरी बात यही है कि हर मरीज की हालत अलग होती है। किसी को पोटैशियम कंट्रोल करना होता है, तो किसी को पानी की मात्रा। इसलिए कौन-सा फल खाना है और कितना, इसका फैसला डॉक्टर या डाइटीशियन की सलाह से ही करना बेहतर रहता है। थोड़ी-सी सावधानी से गर्मियों का मौसम भी सुरक्षित और आरामदायक तरीके से निकाला जा सकता है।
किडनी मुख्य रूप से अनियंत्रित डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और पेन किलर की दवाइयों के ज्यादा सेवन के कारण खराब होती है।
किडनी की समस्या का पहला संकेत मूत्र (पेशाब) से जुड़ा हो सकता है, जैसे कि मूत्र की मात्रा में कमी या वृद्धि, पेशाब में झाग, खून या दर्द होना।
ज्यादा नमक खाने से किडनी को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है।
किडनी रोगियों को दूध का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए।
किडनी पेशेंट को ज्यादा नमक और मसालेदार खाना खाने से परहेज करना चाहिए।
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