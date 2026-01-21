मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए पुरुष रोजाना खाएं ये 5 फूडस, स्पर्म भी बनेंगे सुपर हेल्दी

Testosterone badhane ke liye kya khaye : पुरुष अगर रोजाना के खाने में कुछ चीजों को शामिल करें तो इससे Testosterone हार्मोन को बढ़ाने में मदद मिलती है। आइए जानते हैं कौन सी चीजें खाने से Testosterone हार्मोन बढ़ता है।

Testosterone पुरुषों का प्रमुख सेक्स हार्मोन है। ये हार्मोन पुरुषों के बाल, दाढ़ी, मूड, सेक्स पावर और शारीरिक विकास तक को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। इसलिए हर पुरुष के शरीर में Testosterone हार्मोन को सही मात्रा में बनना बहुत जरूरी है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उन 5 फूड्स आइटम के बारे में जिन्हें खाकर पुरुष Testosterone लेवल को बढ़ा सकते हैं।

Testosterone बढ़ाने में पोषण की भूमिका

डॉ. राजेंद्र शितोले बताते हैं कि Testosterone हार्मोन कोई दवा नहीं है जो बाहर से डाल दी जाए। Testosterone शरीर में बनता है। पुरुष का शरीर सही तरीके से और सही मात्रा में Testosterone हार्मोन का प्रोडक्शन कर सके, इसके लिए खानपान का सही होना जरूरी है। इसलिए पुरुषों को खाने में हेल्दी फैट, जिंक, विटामिन D, प्रोटीन, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स युक्त फूड्स खाने चाहिए। आइए अब जानते हैं कौन से फूड्स खाने से Testosterone हार्मोन बढ़ता है।

Testosterone बढ़ाने के लिए क्या खाएं- What should I eat to increase testosterone

अंडा- Testosterone बढ़ाने वाले फूड्स की लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है अंडे का। अंडा टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन फूड माना जाता है। रोज सुबह आप 1 से 2 अंडे खाकर Testosterone हार्मोन को बढ़ा सकते हैं। बादाम, अखरोट और काजू (Dry Fruits)- ड्राई फ्रूट्स पुरुषों की ताकत बढ़ाने में सदियों से इस्तेमाल हो रहे हैं। विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट जिंक और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं। ये Testosterone हार्मोन को बढ़ाकर स्पर्म की क्वालिटी भी सुधारते हैं। सुबह 2 से 4 पीस भीगे हुए बादाम, 2 काजू और 4 पीस किशमिश खाने से Testosterone हार्मोन बढ़ता है। अनार- नेशल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की वेबसाइट पर छपी एक रिसर्च बताती है कि अनार में नुचैरली Testosterone बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। पुरुष अगर रोजाना 1 अनार खाएं तो इससे Testosterone टेवलतेजी से बढ़ता है। आप चाहें तो अनार के जूस की बजाय Testosterone बढ़ाने के लिए रोजाना 1 कटोरी अनार के दाने भी खा सकते हैं। हरी सब्जियां- पुरुषों Testosterone हार्मोन को बढ़ाने के लिए हरी सब्जियों की भी मदद ले सकते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि पालक, मेथी, ब्रोकली जैसी सब्जिंयां टेस्टोस्टेरोन के लिए बेहद जरूरी हैं। हरी सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में मैग्नीशियम होता है। ये एस्ट्रोजन को कंट्रोल करती हैं, जिससे हार्मोन बैलेंस बना रहता है। रिसर्च बताती है कि जो पुरुष रोजाना खाने में हरी सब्जियां शामिल करते हैं, उनका Testosterone लेवल सही बना रहता है। मछली- जो लोग मछली खाते हैं वो Testosterone बढ़ाने के लिए मछली खा सकते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि विभिन्न प्रकार की फैटी फिश जैसे सैल्मन, टूना में ओमेगा-3 फैटी एसिड और विटामिन डी पाया जाता है। मछली हार्मोन प्रोडक्शन को बढ़ाता है। इससे Testosterone हार्मोनको बढ़ाने में मदद मिलती है।

ध्यान रहे कि खानपान से भी अगर आपका Testosterone नहीं बढ़ता है तो इस विषय पर अपने डॉक्टर से बात करें और अपना इलाज करवाएं।

