लिवर इन्फेक्शन में क्या नहीं खाना चाहिए? डॉक्टर से जानें, डाइट से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें

Diet for Liver infection : लिवर से जुड़ी परेशानी होने पर हमें अपने डाइट पर ध्यान देने की जरूरत होती है। आइए जानते हैं लिवर इन्फेक्शन होने पर क्या नहीं खाना चाहिए?

Liver infection

What to avoid in liver infection : लिवर हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग होता है। इसका मुख्य कार्य शरीर को डिटॉक्स करने, पाचन सुधारने और ऊर्जा स्टोर करना होता है। ऐसे में लिवर को स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है। अगर लिवर में किसी भी तरह की परेशानी हो जाए, तो कई तरह के शारीरिक कार्य प्रभावित हो सकते हैं। लिवर से जुड़ी कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, जिसमें लिवर इन्फेक्शन की परेशानी शामिल है। जयपुर स्थित नारायणा हॉस्पिटल में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के कंसल्टेंट डॉ. अभिनव गुप्ता का कहना है कि जब लिवर में इन्फेक्शन होता है, तो इसकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है। ऐसे में खानपान का विशेष ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। सही डाइट से लिवर जल्दी रिकवर करता है, जबकि गलत फूड उसकी हालत को और खराब कर सकता है। आइए डॉक्टर से जानते हैं कि लिवर इन्फेक्शन की स्थिति में किस तरह का डाइट होना चाहिए?

लिवर इन्फेक्शन में क्यों जरूरी है सही डाइट?

डॉक्टर कहते हैं कि लिवर इन्फेक्शन के दौरान शरीर में सूजन और कमजोरी महसूस होने लगती है। इस स्थिति में लिवर को ज्यादा मेहनत करने से बचाना जरूरी होता है। ऐसी स्थिति में अगर आप हैवी, तैलीय या प्रोसेस्ड फूड का सेवन करते हैं, तो आपको लिवर पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। इससे इन्फेक्शन की रिकवरी काफी स्लो हो जाकी है।

लिवर इन्फेक्शन होने पर क्या नहीं खाना चाहिए?

अगर आप लिवर इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं, तो कुछ चीजों का सेवन करने से बचे, जैसे-

तला-भुना और ऑयली खाना न खाएं

लिवर इन्फेक्शन के दौरान तला-भुना खाना पूरी तरह से अवॉइड किया जाता है। समोसा, पकौड़े, चिप्स और फास्ट फूड जैसे विकल्पों में ज्यादा तेल और फैट पाया जाता है। यह फैट लिवर में जमा होने लगता है और सूजन को बढ़ा सकता है।

शराब और कैफीन से दूरी

शराब को लिवर का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। लिवर इन्फेक्शन के दौरान शराब का सेवन स्थिति को गंभीर बना सकता है। इसी तरह ज्यादा कैफीन जैसे चाय और कॉफी का सेवन भी सीमित किया जाता है, क्योंकि यह शरीर को डिहाइड्रेट कर सकता है और लिवर पर असर डाल सकता है।

ज्यादा नमक और पैकेज्ड फूड

ज्यादा नमक वाले खाद्य पदार्थ जैसे अचार, नमकीन और पैकेज्ड स्नैक्स से दूरी बनानी चाहिए। इन चीजों में प्रिजर्वेटिव और सोडियम की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर में पानी रिटेंशन बढ़ा सकता है और लिवर की सूजन को खराब कर सकता है।

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मीठे और शुगर से भरपूर फूड

अत्यधिक मीठा खाना भी लिवर के लिए हानिकारक माना जाता है। मिठाइयां, केक, कोल्ड ड्रिंक्स और डेजर्ट्स में शुगर की मात्रा ज्यादा होती है, जो फैटी लिवर की समस्या को बढ़ा सकती है और लिवर को नुकसान पहुंचा सकती है।

रेड मीट और भारी प्रोटीन

लिवर इन्फेक्शन के दौरान रेड मीट और बहुत ज्यादा प्रोटीन वाले भारी खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। इन्हें पचाने में लिवर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे रिकवरी में देरी हो सकती है।

कच्चा या अधपका खाना

कच्चा या अधपका खाना संक्रमण के जोखिम को बढ़ा सकता है। लिवर पहले से ही कमजोर होता है, इसलिए बैक्टीरिया या वायरस से बचाव जरूरी होता है। इसीलिए हमेशा ताजा और अच्छी तरह पका हुआ भोजन ही लिया जाता है।

ठंडी और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स

सॉफ्ट ड्रिंक्स और सोडा जैसे पेय पदार्थों में शुगर और केमिकल्स होते हैं, जो लिवर के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। ये शरीर में सूजन और थकान को भी बढ़ा सकते हैं।

किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए

लिवर इन्फेक्शन के दौरान हल्का, ताजा और पौष्टिक भोजन लें। कोशिश करें कि इस दौरान खिचड़ी, दाल, उबली सब्जियां और फल इत्यादि का ही सेवन करें। इसके साथ ही पानी पर्याप्त रूप से पिएं, ताकि आपके शरीर में मौजूद गंदगी बाहर निकल सके।

कब सतर्क होना जरूरी है

अगर भूख बिल्कुल खत्म हो जाती है, लगातार उल्टी होती है या पीलिया के लक्षण दिखाई देते हैं, तो स्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जाता। समय पर देखभाल और सही डाइट से लिवर की सेहत को बेहतर बनाया जाता है।

लिवर इन्फेक्शन के दौरान खानपान में लापरवाही नहीं की जाती। तैलीय, मीठा, नमकीन और प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाकर ही लिवर को आराम दिया जाता है। सही डाइट अपनाकर और शरीर का ध्यान रखकर इस स्थिति से जल्दी बाहर निकला जा सकता है।

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Highlights

लिवर इन्फेक्शन होने पर तला-भुना न खाएं।

इन्फेक्शन की स्थिति में अधिक पानी पिएं, ताकि गंदगी बाहर हो जाए।

कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का सेवन करने से बचें।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।