हाई कोलेस्ट्रॉल में कौन सा तेल इस्तेमाल करना चाहिए? जानिए कौन सा कुकिंग ऑयल है आपके लिए बेस्ट

Which cooking oil is good for cholesterol : कोलेस्ट्रॉल की समस्याओं से जूझ रहे मरीजों के लिए कुछ कुकिंग ऑयल फायदेमंद हो सकते हैं। आइए जानते हैं इस तेल के बारे में-

Which cooking oil is good for cholesterol : ब्लड में मोम जैसा चिपचिपा पदार्थ कोलेस्ट्रॉल होता है, जो हमारे शरीर में विटामिन डी, कोशिकाएं झिल्ली, स्टेरॉयड हार्मोन का उत्पादन करने में सहायक ( cholesterol ka kya kam hota hai ) होता है। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण लीवर के द्वारा किया जाता है। हालांकि, पशु आधारित खाद्य पदार्थ भी कोलेस्ट्रॉल का मुख्य स्त्रोत माने जाते हैं। इसके अलावा अगर आप ट्रांस और संतृप्त वसा से भरपूर खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करते हैं, तो इससे लीवर में अधिक कोलेस्ट्रॉल (cholesterol kaise badhta hai ) उत्पन्न होता है। इसलिए हमें तेल से प्राप्त संतृप्त वसा पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि इससे कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए नारियल तेल (is coconut oil good for cholesterol ) , पाम तेल और पाम कर्नेल तेल में पाए जाने वाले संतृप्त वसा हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल में कौन सा तेल इस्तेमाल करना चाहिए?

तिल का तेल - Sesame oil for High Cholesterol

तिल के तेल का स्मोक पॉइंट अन्य तेलों की तुलना में कम होता है, लेकिन यह तेल कोलेस्ट्रॉल फ्री माना जाता है। इसके अलावा इसमें फैट की मात्रा भी संतुलित होता है। प्रत्येक चम्मच तिल के तेल में में 5 ग्राम से अधिक मोनोअनसैचुरेटेड वसा और 2 ग्राम संतृप्त वसा होती है। ऐसे में अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है, तो आप इसका प्रयोग अपने खानपान में कर सकते हैं।

मूंगफली का तेल - Peanut oil good for High Cholesterol Patient

कोलेस्ट्रॉल से ग्रसित मरीजों के लिए मूंगफली का तेल भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। मूंगफली के तेल का स्मोकिंग प्वॉइंट अधिक होता है। ऐसे में आप इस तेल का प्रयोग सब्जियों को ग्रिल करने से लेकर भुनने तक में इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसका प्रयोग आप डीप-फ्राई करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

जैतून का तेल - is olive oil good for cholesterol

ऑलिव ऑयल कोलेस्ट्रॉल से ग्रसित मरीजों के लिए बेस्ट विकल्प हो सकता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जीरो के बराबर होती है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो आप अपने खाने में एक्स्ट्रा-वर्जिन जैतून का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं।

एवोकाडो तेल - avocado oil good for cholesterol

एवोकाडो तेल एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है। यह हार्ट हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए बेस्ट माना जाता है। इस तेल में ल्यूटिन जैसे हेल्दी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर करने में प्रभावी हो सकते हैं। इस तेल के प्रयोग से आंखों के स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है।

कोलेस्ट्रॉल की समस्या से जूझ रहे मरीजों के लिए ये तेल फायदेमंद हो सकते हैं। हालांकि, ये तेल अन्य तेलों की तुलना में अधिक महंगे हो सकते हैं। लेकिन अगर आप बेहतर स्वास्थ्य चाहते हैं, तो इस तेल का सेवन जरूर करें। हालांकि, अगर आपको किसी तरह की परेशानी है, तो ऐसी स्थिति में एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।

