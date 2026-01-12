लाल सेब या हरा सेब, जानें सेहत के लिए कौन सा सेब होता है ज्यादा फायदेमंद

What kind of apple is best for your health : आजकल बाजार में लाल और हरे कई तरह के सेब उपलब्ध हैं। ऐसे में लोगों असमंजस में रहते हैं कि कौन सा सेब ज्यादा फायदेमंद होता है। आइए आपको बताते हैं।

What color is the healthiest apple : सेब सेहत के लिए कितना फायदेमंद होता है, यह बताने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने भी सुना ही होगा कि ‘रोज़ एक सेब खाने से डॉक्टर दूर रहते हैं’। दरअसल, यह कहावत इसलिए कही जाती है, क्योंकि सेब विटामिन सी से भरपूर होता है, जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इससे शरीर छोटी-मोटी बीमारियों से बचा रहता है। खैर, अब जबकि सेब की अलग-अलग वैरायटी आ गई है, तो लोगों को यह कन्फ्यूजन रहता है कि लाल सेब हेल्थ के लिए ज्यादा फायदेमंद होते हैं या फिर हरे। इस आर्टिकल में हम आपको यही बताने जा रहे हैं हेल्थ के लिए लाल या फिर हरे कौन से सेब ज्यादा फायदेमंद होते हैं।

हरा सेब या फिर लाल सेब, कौन सा है ज्यादा फायदेमंद

एक रिपोर्ट के अनुसार, हरे सेब टेस्ट में ज्यादा खट्टे होते हैं और उनका छिलका भी काफी मोटा होता है। पोषक तत्वों की बात करें, तो हरे सेब में विटामिन A, B, C, E और K बेहतर मात्रा में होते हैं। इसके अलावा उनमें आयरन, पोटैशियम और प्रोटीन भी ज़्यादा होता है। एक्सपर्ट्स की मानें, तो हरे सेब में शुगर और कार्ब्स भी कम होते हैं, जो इन्हें ज्यादा फायदेमंद बनाते हैं। ऐसे में हरे सेब ज्यादा हेल्दी लगते हैं।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि लाल सेब अच्छे नहीं होते हैं या फिर सेहत के लिए फायदेमंद नहीं होते हैं। दरअसल, हर तरह के सेब में पेक्टिन नामक तत्व की मौजूदगी इसे हेल्दी बनाता है। दरअसल, यह तत्व पाचन को तो बेहतर बनाता ही है, साथ ही पेट में हेल्दी बैक्टीरिया को बढ़ाने में भी मदद करता है। इसलिए रंग चाहे जो हो, सेब हेल्थ के लिए फायदेमंद ही होते हैं।

इसके अलावा, सेब में फाइबर और पानी की भी भरपूर मात्रा होती है, जो बॉडी को हाइड्रेट तो रखते ही हैं, साथ ही यह लंबे समय तक पेट को भी भरा हुआ रखते हैं। इसलिए बार-बार भूख नहीं लगती है। तो, चाहे आपको हरा सेब पसंद हो या फिर लाल सेब, पर एक सेब रोज जरूर खाएं क्योंकि हर तरह के सेब आपकी हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद साबित होंगे।

सेब में मौजूद गुण?

सेब के गुणों की बात करें, तो यह एक ऐसा फल है जो सेंट्रल एशिया का फल है। इसमें फ्रुक्टोज, सुक्रोज और ग्लूकोज जैसी सिंपल शुगर भरपूर मात्रा में होती है। लेकिन इसे शुगर पेशेंट्स भी खा सकते हैं, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) कम होता है। ऐसे में जिन लोगों को शुगर की समस्या है, वे भी सेब का सेवन कर सकते हैं।

रोजाना सेब खाने से क्या होता है?

सेब खाने से ढेर सारे फायदे मिलते हैं, जो निम्न प्रकार हैं-

दिल की सेहत में सुधार

बेहतर पाचन

मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली (इम्यूनिटी बूस्टर)

