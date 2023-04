Hartalika Teej 2021: कब है हरतालिका तीज? जानें व्रत शुरू करने से पहले और बाद में क्या खाएं, क्या ना खाएं

Hartalika Teej 2021: कब है हरतालिका तीज और शुभ मुहूर्त? जानें, व्रत शुरू करने से पहले और व्रत खोलने के बाद क्या खाएं और क्या ना खाएं ताकि दिन भर बनी रहे एनर्जी लेवल।

Hartalika Teej 2021 in Hindi: प्रत्येक वर्ष शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए हरतालिका तीज का व्रत (Hartalika Teej Vrat) रखती हैं। यह व्रत बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि इसमें ना तो कुछ खाते हैं और ना ही पानी की एक घूंट भी पीते हैं। यह निर्जला व्रत है, जिसमें शादीशुदा महिलाएं शंकर भगवान और पार्वती जी की पूजा करती हैं। ऐसी मान्यता है कि एक बार जो इस व्रत (Fasting) को करने लगता है, वह जीवन भर यह व्रत नहीं छोड़ सकता है। हां, गंभीर रूप से बीमार होने की स्थिति में ही आप इस व्रत को करना छोड़ सकती हैं, क्योंकि तब आप अपने शरीर से सक्षण नहीं होती हैं कि तीज को विधि-विधान से किया जा सके। हालांकि, इस व्रत में कुछ भी खाते-पीते नहीं हैं। ऐसे में आपको कुछ ऐसी चीजों का सेवन कर लेना चाहिए, जिसे पूजा और व्रत (Hartalika Teej vrat in Hindi) वाले दिन में भूख-प्यास अधिक ना लगे।

कब है हरतालिका तीज (When is Hartalika Teej)

9 सितंबर 2021 को 2 बजकर 33 मिनट पर तृतीया की तिथि शुरू (Hartalika Teej 2021 time date) होगी और 10 सिंतबर को 12:18 बजे रात में तृतीया की तिथि समाप्त हो जाएगी।

एक्सपर्ट के अनुसार, हरितालिका तीज 2021 काफी कठिन व्रत होता है, जिसमें व्रत करने में पानी भी नहीं पिया जाता है। हालांकि, प्रेग्नेंट महिलाओं को अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए। यदि आपने व्रत करने की शुरुआत नहीं की है, तो प्रेग्नेंसी में ना ही करें तो अच्छा होगा। व्रत से एक दिन पहले आप सुपाच्य और पौष्टिक चीजों का सेवन करें। व्रत से एक दिन पहले अधिक तली-भुनी चीजों का सेवन ना करें। कुछ ऐसा खाएं जो आपको व्रत के दिन ताकत दे, ऊर्जा प्रदान करें। पौष्टिक भोजन करें। पानी का सेवन सारा दिन भरपूर करें, ताकि व्रत वाले दिन डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो जाएं। व्रत वाले दिन आराम करें ना कि सारा दिन भूखे-प्यास काम करती रहें। पूजा करने के बाद व्रत जब तोड़ें, तो खाली पेट कुछ महिलाएं पहले चाय पीती हैं। ऐसा करने से गैस और पेट फूलने की समस्या हो सकती है। बेहतर है कि एक गिलास नींबू पानी पिएं। कोई एनर्जी देने वाला फल खाएं, जैसे केला। दूध पीकर भी आप व्रत तोड़ सकती हैं।

हरतालिका तीज का व्रत शुरू करने से पहले क्या ना खाएं

व्रत के एक दिन पहले अधिक तेल-मसाला ना (What not to eat before starting Hartalika Teej vrat) खाएं। इससे भूग अधिक लग सकती है। गला सूखने लगता है। हल्का भोजन करें। खिचड़ी, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। व्रत से एक दिन पहले शाम में बहुत अधिक मिठाई भी ना खाएं, क्योंकि भूखे रहने पर आपको मीठा खाने के बाद अधिक पेशाब लग सकती है।

हरतालिका तीज व्रत समाप्त करने के बाद क्या खाएं

व्रत खोलने के बाद आप पानी या नींबू पानी पिएं। खाली पेट चाय ना पिएं। आप फलों का सेवन कर सकती हैं। फलों से तैयार जूस पिएं। केला खाने से शरीर को एनर्जी और ताकत मिलेगी। अनार का जूस भी एनर्जी देता है। व्रत शुरू करने से पहले भी आप अनार का जूस पी सकती हैं, क्योंकि इससे प्यास कम लगती है। जूस या हेल्दी ड्रिंक्स पीने से शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और आप अगले दिन व्रत कर सकती हैं। व्रत की शुरुआत करने से पहले और बाद में सूखे मेवे खाने से तुरंत एनर्जी मिलती है। नारियल पानी पीने से भी शरीर हाइ़ड्रेटेड रहता है।