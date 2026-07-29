मानसून में सूखा अंजीर कब और कैसे खाना चाहिए? जानें इसके फायदे और सही तरीका

सूखे अंजीर सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर के कई कार्यों को सपोर्ट करने में मदद करते हैं। अंजीर को पाचन-तंत्र के लिए लाभकारी माना जाता है।

Medically Verified By: Dr. Sugeeta Mutreja

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Dry Figs Benefits: मानसून में कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इस मौसम में खान-पान और हाइजीन पर अतिरिक्त ध्यान देना जरूरी होता है। इस मौसम में ऐसे खाद्य पदार्थों को डाइट में शामिल करना चाहिए, जिनमें पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हों। सूखा अंजीर एक ऐसा ही खाद्य पदार्थ है। इसमें फाइबर अधिक होता है, इसके साथ कॉपर, मैग्नीशियम और पोटैशियम भी पाए जाते हैं। कई रिसर्च में अंजीर में पॉलीफेनॉल, फ्लेवोनॉयड्स और अन्य फाइटोकेमिकल्स की मौजूदगी मिली है। हालांकि, सूखे अंजीर को मानसून में होने वाली बीमारियों का इलाज माना जाना बिल्कुल सही नहीं है। यह सिर्फ एक खाद्य पदार्थ है, जो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर सकता है।

अंजीर में कौन-से पोषक तत्व पाए जाते हैं?

Healthlineके अनुसार, अंजीर में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए जरूरी होते हैं। लगभग 40 ग्राम अंजीर में 30 कैलोरी, 8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम फाइबर, 6.5 ग्राम शुगर होते हैं। वहीं, अंजीर कुछ पोषक तत्वों की दैनिक जरूरत को पूरा करने में भी मदद करता है। जैसे-

कॉपर: दैनिक जरूरत (DV) का 3%

मैग्नीशियम: दैनिक जरूरत का 2%

पोटैशियम: दैनिक जरूरत का 2%

राइबोफ्लेविन (विटामिन B2): दैनिक जरूरत का 2%

थायमिन (विटामिन B1): दैनिक जरूरत का 2%

विटामिन B6: दैनिक जरूरत का 3%

विटामिन K: दैनिक जरूरत का 2%

अंजीर में अधिक मात्रा में कॉपर और विटामिन B6 पाए जाते हैं। कॉपर एक जरूरी मिनरल है, जो शरीर में कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में भूमिका निभाता है। वहीं, विटामिन B6 भोजन से मिलने वाले प्रोटीन को तोड़ने और शरीर में नए प्रोटीन बनाने में मदद करता है।

मानसून में सूखा अंजीर खाने का सही समय क्या है?

आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा बताती हैं, "वैसे तो अंजीर का सेवन किसी भी समय किया जा सकता है। लेकिन, सुबह खाली पेट सूखे अंजीर खाना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। दरअसल, खाली पेट अंजीर खाने से शरीर इसमें मौजूद पोषक तत्वों के आसानी से अवशोषित कर लेता है और शरीर को अंजीर के पर्याप्त लाभ मिल जाते हैं।"

हालांकि, अंजीर कब खाना चाहिए, इस पर कोई क्लिनिकल रिसर्च नहीं उपलब्ध नहीं है। इसलिए आप किसी डाइटिशियन या डॉक्टर की सलाह पर अंजीर खाने का सही समय तय कर सकते हैं।

सूखा अंजीर खाने का सही तरीका क्या है?

ज्यादातर हेल्थ एक्सपर्ट्स और डाइटिशियन अंजीर को भिगोकर खाने की सलाह देते हैं। डॉ. सुगीता बताती हैं कि आपको रात को 2-3 अंजीर पानी में भिगोकर रख देने चाहिए और सुबह इनका सेवन करना चाहिए। लेकिन, अंजीर भिगोकर खाने से इसके स्वास्थ्य लाभ बढ़ जाते हैं, इसका को वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

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अंजीर खाने के फायदे क्या हैं?

अंजीर में कई तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, जिन्हें शरीर के लिए जरूर माना जाता है। इसलिए इसका सेवन करने से लाभ भी मिलते हैं।

1. पाचन के लिए फायदेमंद होता है अंजीर

डॉ. सुगीता मुटरेजा बताती हैं कि मानसून में पाचन से जुड़ी समस्याओं का खतरा ज्यादा रहता है। इसलिए इस मौसम में सूखे अंजीर का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है। इसमें डाइटरी फाइबर होता है, जो पाचन-तंत्र के सामान्य कामकाज को सपोर्ट करने में मदद करता है। इसलिए कई हेल्थ एक्सपर्ट्स कब्ज होने पर सूखा अंजीर खाने की सलाह देते हैं। लेकिन, सूखा अंजीर कब्ज का इलाज नहीं है। इसे सिर्फ पाचन-तंत्र को मजबूत बनाने के तौर पर डाइट में शामिल किया जा सकता है।

2. हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद

PubMed में छपी में रिपोर्ट के अनुसार, अंजीर में एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनॉयड्स और टोकोफेरॉल्स जैसे बायोएक्टिव कंपाउंड पाए जाते हैं। ये पाचन-तंत्र के साथ ही हार्ट हेल्थ को भी बेहतर बनाए रखने में मदद करते हैं। इसलिए हृदय स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए सूखे अंजीर खाने की सलाह दी जाती है। इसे हृदय संबंधी समस्याओं से बचाव के लिए उपयोग माना जाना है। लेकिन, किसी भी रिसर्च में सूखे अंजीर को किसी बीमारी की रोकथाम का इलाज का दावा नहीं किया गया है। अंजीर को बैलेंस्ड डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है, लेकिन इसे हृदय रोगों की रोकथाम या इलाज का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए।

Disclaimer: मानसून में अंजीर का सेवन किया जा सकता है। आप नाश्ते या स्नैक्स के तौर पर सीमित मात्रा में अंजीर खा सकते हैं। इसमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो पाचन-तंत्र और हृदय स्वास्थ्य के कामकाज को सपोर्ट करने में मदद करते हैं। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है, तो डॉक्टर की सलाह पर ही अंजीर का सेवन करें।