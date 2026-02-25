Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Benefits of eating 10 raisins daily : आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि सुबह के समय रातभर पानी में भिगोई हुई किशमिश खानी चाहिए, क्योंकि इसके ढेर सारे फायदे होते हैं। यह बात बिल्कुल सही है, जिन लोगों के शरीर में पानी की कमी होती है या जिन्हें डिहाईड्रेशन की समस्या बनी रहती है, उनके लिए किशमिश का सेवन काफी मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा, जिन लोगों को कब्ज की समस्या होती है, उनके लिए यह काफी कारगर साबित हो सकती है। दरअसल, इंडिया में आधे से ज्यादा आबादी ऐसी है, जो कब्ज की समस्या से परेशान हैं। ऐसे में अगर आप भिगोई हुई किसमिश का सेवन करते हैं, तो आपकी समस्या को दूर हो सकती है। किशमिश में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, जिन्हें रेगुलर खाने से कई हेल्थ फायदे मिलते हैं। आइए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं।
डॉक्टर्स के मुताबिक, अगर भारतीय लोग रेगुलर किशमिश खाते हैं, तो आधी आबादी की कब्ज की समस्या हल हो सकती है। किशमिश खाने से पेट को ढेर सारे फायदे मिलते हैं, इस बारे में डॉक्टर्स कहते हैं कि कब्ज के लिए हमेशा दवा की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि किशमिश पेट में पानी का बैलेंस सुधारकर और मल को नरम बनाती है, जिसकी वजह से मल त्याग आसान बनता है।
बता दें कि किशमिश में मौजूद फाइबर और प्राकृतिक कंपाउंड पेट के बैक्टीरिया को पोषण देते हुए मल त्याग को आसान बनाते हैं, जिससे टॉयलेट में ज्यादा समय तक बैठना नहीं पड़ता। इससे पूरा पाचन बेहतर होता है। इसके अलावा, किशमिश में मौजूद सॉर्बिटोल आंतों को संकेत देता है, जो मल में नमी बनाए रखने में मदद करता है।
आपको बता दें कि किशमिश पेट ही नहीं, बल्कि दिल के लिए भी काफी फायदेमंद होती है। दरअसल, यह पेट में पानी के बैलेंस को तो सुधारती ही हैं, साथ ही दिल के लिए भी काफी फायदेमंद होती है, क्योंकि ये पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं। जिसकी वजह से दिल की सेहत और पूरे पाचन को सपोर्ट मिलता है।
इसके अलावा, किशमिश आपके पेट के बैक्टीरिया को पोषण देती है, एसिडिटी और सूजन को कमकरती है, और ज़ोर लगाने को कम करके फिशर और बवासीर जैसी समस्याओं का खतरा कम करती है। अगर आप रोज किसी भी समय 5-6 किशमिश खाना शुरू करें, या सुबह 8-10 रात भर भिगोई हुई किशमिश खाएं, तो यह आपकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होती हैं। आप सिर्फ एक हफ़्ते में ही इसका फर्क देख सकते हैं।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
