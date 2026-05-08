कब्ज को दूर करने के लिए क्या खाना चाहिए? डायटीशियन से जानें 5 बेस्ट फूड आइटम

Best fruits for constipation: कब्ज की परेशानी को दूर करने के लिए आप अपने डाइट में फाइबर युक्त चीजों को शामिल करें। इससे आपको कई फायदे हो सकते हैं। इस लेख में हम आपको ऐसे डाइट के बारे में बताएंगे, जिससे कब्ज की शिकायतों को दूर करने में मदद मिल सकती है।

Written By: Kishori Mishra | Published : May 8, 2026 10:25 AM IST

Medically Verified By: Kamini Sinha

Foods for Constipation

Best foods to relieve constipation : गर्मियों में कई लोगों को कब्ज की परेशानी होने लगती है। इसके पीछे कई वजह हो सकती है, जिसमें पसीने के कारण शरीर में पानी की कमी होना, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होना शामिल है। शरीर में पानी की कमी के कारण मल सख्त हो जाता है। ऐसे में मल त्याग के दौरान काफी ज्यादा दर्द महसूस हो सकता है। कुछ लोगों को अगर आप भी गर्मियों के दिनों में कब्ज की परेशानी वजह से है, जिससे मलद्वार के पास सूजन और घाव जैसा भी होने लगता है। इस स्थिति से बचने के लिए आपको अपने डाइट में बदलाव की जरूरत होती है। इस लेख में हम आपको ऐसे डाइट के बारे में बताएंगे, जिससे कब्ज की परेशानी को दूर किया ज सकता है। इस विषय की जानकारी के लिए हमने डाइट मंत्रा क्लीनिक की डायटीशियन कामिनी कुमारी से बातचीत की है। आइए जानते हैं कब्ज की परेशानी से कैसे पाएं छुटकारा?

कब्ज के लक्षण क्या हैं?

कब्ज से जूझ रहे लोगों में कुछ लक्षण दिख सकते हैं, जैसे-

सप्ताह में तीन बार से कम मल त्याग करना

मल त्याग करते समय जोर लगाना

गांठदार या कड़ा मल होना।

ब्लॉक जैसे फील होना।

मल त्याग न कर पाना

अगर आप इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, तो अधिक से अधिक पानी का सेवन करें। साथ ही अपने आहार में फाइबर युक्त चीजों को शामिल जरूर करें।

1 सेब कब्ज की परेशानी को करता है दूर

अगर आप कब्ज की परेशानी को दूर करना चाहते हैं, तो सेब आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। एक मीडियम साइज के सेब (200 ग्राम) में 4.8 ग्राम फाइबर होता है। इतना ही नहीं, इसमें पेक्टिन भी होता है, जिसके कई फायदे हो सकते हैं। इससे मल की कठोरता को कम किया जा सकता है, जिससे मल त्याग करना आसान हो सकता है।

2. मल त्याग को आसान बनाए नाशपाती

कब्ज की परेशानी से जूझ रहे लोगों के लिए नाशपाती का सेवन करना काफी फायदेमंद हो सकता है। एक मध्यम आकार के नाशपाती (178 g) में 5.5 ग्राम फाइबर होता है। इसके साथ ही नाशपाती में सॉर्बिटोल और फ्रुक्टोज मौजूद होता है, जो एक हल्के लैक्सेटिव के रूप में काम कर सकते हैं। लिवर फ्रुक्टोज को सोख लेता है, इसलिए कोई भी अतिरिक्त मात्रा आपकी आंतों में पानी खींच सकती है और मल त्याग में मदद कर सकती है।

3. शकरकंद कब्ज से दिलाए छुटकारा

शकरकंद के सेवन से भी कब्ज की परेशानी को दूर किया जा सकता है। 150 ग्राम शकरकंद में लगभग 3.6 ग्राम फाइबर होता है। इसमें अघुलनशील फाइबर होता है, जो सेल्यूलोज और लिग्निन के रूप में होता है। इससे आंतों के कार्य को बेहतर किया जा सकता है, जो कब्ज से भी राहत दिलाने में प्रभावी माना जा सकता है।

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4. चिया सीड्स मल त्याग की परेशानी करे दूर

चिया सीड्स में भरपूर रूप से फाइबर होता है। इस बात से शायद कई लोग अच्छे से वाकिफ हैं। इसके अलावा यह ओमेगा-3 फैटी एसिड का अच्छा सोर्स है। अगर आप नियमित रूप से चिया सीड्स का सेवन करते हैं, तो इससे कब्ज की परेशानी को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। नियमित रूप से चिया सीड्स का सेवन करने से मल को नरम किया जा सकता है, जिससे उसे बाहर निकालने में मदद मिल सकती है।

5. अलसी के बीज से कब्ज के लक्षण होंगे कम

अलसी के बीजों का सेवन करने से कब्ज की परेशानी को दूर करने में मदद मिल सकती है। 9 ग्राम अलसी के बीजों में 2.5 ग्राम घुलनशील और अघुलनशील फाइबर होता है। अगर आप नियमित रूप से अलसी के बीजों का सेवन करते हैं, तो इससे कब्ज की परेशानी काफी हद तक कम की जा सकती है।

Disclaimer : ध्यान रखें कि कब्ज की परेशानी लाइफस्टाइल से जुड़ी एक समस्या है। ऐसे में खानपान में सुधार के साथ-साथ आपको अन्य चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत होती है, जैसे- रोजाना एक्सरसाइज करें, अच्छी नींद लें, पर्याप्त रूप से पानी पिएं। साथ ही स्ट्रेस कम लें। इन सभी चीजों पर ध्यान रखने से काफी हद तक कब्ज की परेशानी दूर हो सकती है। लेकिन अगर आपकी समस्या लंबे समय तक बनी है, तो इस स्थिति में एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

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