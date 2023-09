नसें कमजोर होने पर बढ़ सकता है इन समस्याओं का खतरा, इन डाइट से करें अपने Veins को मजबूत

What to Eat to Keep healthy Veins : नसें कमजोर होने पर कई तरह की समस्याएं होने का खतरा रहता है। आइए जानते हैं नसों की मजबूती के लिए क्या खाएं?

What to Eat to Keep healthy Veins : हमारे शरीर के लगभग हर हिस्सों में नसे होती हैं, जो अंगों में ब्लड फ्लो को बेहतर करती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे शरीर में लगभग एक लाख किलोमीटर से भी लंबी नसें होती हैं। इन्हीं नसों पर हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन टिका होती है। ऐसे में अगर नसें सही से काम न करें, तो शरीर में ब्लड सर्कुलेट अच्छे से नहीं होगा। ऐसी स्थिति में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए नसों को मजबूत करना बहुत ही जरूरी है। नसों को मजबूत करने के लिए आप कुछ हेल्दी आहार का सेवन कर सकते हैं। आइए जानते हैं नसों की मजबूती के लिए क्या (how to strengthen weak nerves) खाएं?

नसें कमजोर होने पर क्या दिक्कतें हो सकती है?

हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि हम में से अधिकतर लोग नसों में होने वाली कमजोरी को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से नसों से जुड़ी कई तरह की समस्याएं होने का खतरा बढ़ जाता है। बता दें कि अगर नसों में किसी तरह की परेशानी हो जाती है, तो इससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच पाता है। ऐसी स्थिति में कई तरह की समस्याएं होने का खतरा रहता (nase kamjor hone par kya ho sakta hai) है, जैसे-

नसें कमजोर होने पर वेरिकोज वेंस का खतरा रहता है।

इसकी वजह से डीप वेन थ्रोबोफ्लेबिट्स हो सकता है।

वेनस अल्सर का खतरा

एरटेरियोवेनस फिस्टुला, इत्यादि।

ऐसी स्थिति से बचाव के लिए आपको अपने खानपान और लाइफस्टाइल के प्रति सजग रहने की जरूरत होती है।

नसों की कमजोरी दूर करने के लिए क्या खाएं? - Food to strengthen Nerves In Hindi

विटामिन सी युक्त आहार

नसों की कमजोरी को दूर करने के लिए आप विटामिन सी से भरपूर आहार का सेवन कर सकते हैं। विटामिव सी नसों को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने डाइट में पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, फूलगोभी, पत्तागोभी, संतरा, नींबू, स्प्राउट्स इत्यादि को शामिल कर सकते हैं।

विटामिन ई नसों की कमजोरी करता है दूर - Vitamin E for Strong Nerves

नसों को मजबूती प्रदान करने के लिए आप विटामिन ई से भरपूर आहार का सेवन कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने आहार में एवोकाडो, ऑलिव ऑयल, कद्दू के बीज, मछली, सूरजमुखी के बीज इत्यादि को शामिल कर सकते हैं। इससे नसों की कमजोरी दूर हो सकती है।

फाइबरयुक्त आहार का करें सेवन

फाइबर युक्त आहार न सिर्फ आपके पाचन तंत्र के लिए जरूरी होता है, बल्कि इससे आपकी नसों को ताकत भी मिलती है। फाइबर युक्त आहार के रूप में आप ब्राउन राइस, ओट्स, दलिया, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन कर सकते हैं।

नसों को मजबूत करने के लिए आप इन आहार का सेवन कर सकते हैं। हालांकि, ध्यान रखें कि अगर आपकी समस्या काफी ज्यादा बढ़ रही है तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

