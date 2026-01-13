Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति का व्रत लाता है घर में सुख शांति, जाने क्या खाएं और क्या नहीं

What to eat and what not to eat during the Makar Sankranti fast:भारत में मकर संक्रांति का त्योहार सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि धार्मिक आस्था और मान्यता का त्योहार है। इस साल मकर संक्रांति का त्योहार 14 जनवरी को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले स्नान, दान, भगवान के मंत्रों का जाप, पूजा और व्रत का खास महत्व है। मकर संक्रांति के खास मौके पर उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और बंगाल में महिलाएं बच्चों की सलामती, घर की बरकत के लिए व्रत (Makar Sankranti ke Vrat Kaise Rakhien) रखती हैं।

मकर संक्रांति के व्रत के दौरान श्रद्धालुओं का सबसे पहला सवाल यही होता है कि मकर संक्रांति के व्रत में क्या खाना चाहिए (Makar Sankranti ke Vrat mein kya khaye kya nahi) और मकर संक्रांति के व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? इस आर्टिकल में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं।

मकर संक्रांति व्रत का धार्मिक महत्व

हिंदू मान्यताओं के अनुसार, मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके व्रत रखने से पुराने पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन रखे जाने वाला सूर्य देव की कृपा बरसाता है और इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मकर संक्रांति के दिन किया गया दान और व्रत सौ गुना फल देता है।

मकर संक्रांति के व्रत में क्या खाना चाहिए?

तिल से बनी चीजें- मकर संक्रांति के व्रत में तिल से बनी हुई चीजें जरूर खानी चाहिए। तिल मकर संक्रांति का सबसे महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ माना जाता है। सफेद तिल से बनी चीजों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन और कैलोरी पाई जाती है। व्रत के दौरान तिल से बनी चीजें खाने से शरीर को एनर्जी मिलती है और आप लंबे समय तक कमजोरी महसूस नहीं करते हैं। मकर संक्रांति के व्रत में तिल की चिक्की, तिल के लड्डू और तिल का मीठा अचार खाया जा सकता है। गुड़- गुड़ को शुद्ध और सात्विक माना गया है। इसलिए मकर संक्रांति के व्रत में आप गुड़ भी बिना किसी संकोच के खा सकते हैं। गुड़ खाने से शरीर का खून साफ होता है और शरीर को एनर्जी मिलती है। गुड़ में कैल्शियम, आयरन और हाई फाइबर पाया जाता है। व्रत में गुड़ खाया जाए तो इससे शरीर के दर्द से राहत मिलती है। मकर संक्रांति के व्रत में आप तिल-गुड़, गुड़ की चाय (बिना दूध) और गुड़ से बनी मिठाइयां खा सकते हैं। मखाना- मखाना व्रत के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। मेरी मां जी सिर्फ मकर संक्रांति ही नहीं बल्कि हर त्योहार के व्रत में मखाना खाना पसंद करती हैं। मखाने में पर्याप्त मात्रा प्रोटीन होता है, जो शरीर को एनर्जी देने का काम करता है। मखाने में हाई फाइबर होता है। मखाने खाने से व्रत में पेट लंबे समय तक भरा हुआ रहता है, जिससे भूख कंट्रोल होती है। दूध- दूध को सात्विक आहार माना गया है। मकर संक्रांति के व्रत में दूध और दूध से बनीं चीजें खाने से शारीरिक कमजोरी नहीं होती है। व्रत में आप सुबह या दोपहर के समय गुनगुने दूध में गुड़ को मिलाकर भी पी सकते हैं। फल- केला, सेब, अमरूद, पपीता जैसे फल भी मकर संक्रांति के व्रत में खाए जा सकते हैं। फलों में नेचुरल शुगर होती है जो व्रत में शरीर को एनर्जी देती है। विभिन्न प्रकार के फलों में पाया जाने वाला फाइबर मल को नरम बनाता है। इससे कब्ज, पेट में दर्द और एसिडिटी की परेशानी कम होती है। जिन लोगों को व्रत में पाचन से जुड़ी बीमारियां होती हैं, उनके लिए फल खाना अच्छा रहता है।

मकर संक्रांति के व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए?

मकर संक्रांति के व्रत में अनाज जैसे की गेहूं, चावल, जौ, मक्का, बाजरा और विभिन्न प्रकार के अनाजों का सेवन करना पूरी तरह से वर्जित माना गया है। इसके अलावा मकर संक्रांति में व्रत में किसी भी प्रकार का नमक चाहे वो सेंधा हो या फिर नॉर्मल सफेद नमक खाना मना होता है।

मकर संक्रांति के दिन व्रत रखना धार्मिक मान्यता है।

व्रत के दौरान आप फलाहार का सेवन कर सकते हैं।

मकर संक्रांति के व्रत में नमक खाना वर्जित होता है।

