पहली बार रख रहे हैं नवरात्रि के व्रत? जानें इस दौरान क्या खाएं और क्या नहीं

अगर आपने इस नवरात्रि पर पहली बार व्रत रखना शुरू किया है तो अपने खान-पान का विशेष ध्यान दें। जानें, व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं?

Navratri Fasting Tips in Hindi: आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। कई लोग नवरात्रि में पूरे नौ दिनों का व्रत रखते हैं और पूरी श्रद्धा से पूजा-अर्चना करते हैं। लकिन, हर साल कई लोग ऐसे होते हैं जो व्रत रखने की शुरुआत करते हैं। इस नवरात्रि पर भी कई लोगों ने पहली बार नवरात्रि व्रत रखने शुरू किए होंगे। ऐसे में उनके लिए यह जानना जरूरी है कि नवरात्रि व्रत में क्या खाना होता है और क्या नहीं? अगर आपने भी नवरात्रि पर पहली बार व्रत रखे हैं, तो आइए आकाश हेल्थकेयर की हेड डायटिक्स गिन्ना कालरा से जानते हैं क्या खाएं और क्या नहीं?

नवरात्रि व्रत में क्या खाना चाहिए?

ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए

नवरात्रि व्रत में ड्राई फ्रूट्स का सेवन जरूर करना चाहिए। इनमें विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स खाने से शरीर को पर्याप्त एनर्जी मिलती है और थकान-कमजोरी का अनुभव नहीं होता है। आप व्रत में बादाम, काजू, अखरोट, किशमिश आदि को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।

फलों का सेवन जरूर करें

नवरात्रि व्रत में फलों का सेवन करना बहुत जरूरी है। फलों में विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। फलों में पानी भी होता है, जो शरीर को हाइड्रेटेड बनाए रखने में मदद करते हैं। अपनी डाइट में केला, सेब, पपीता, अंगूर और अनार जरूर शामिल करें। इनसे शरीर तरोताजा रहेगा और सुस्ती नहीं आएगी। फल खाने से आपको ज्यादा भूख भी नहीं लगेगी।

छाछ या लस्सी पिएं

नवरात्रि व्रत में आप छाछ या लस्सी को अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। छाछ और लस्सी में प्रोटीन, कैल्शियम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। छाछ या लस्सी पीने से पानी की कमी दूर होती है और शरीर को पर्याप्त पोषण भी मिलता है। इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है और दिनभर की कमजोरी-थकान दूर होती है। लेकिन, व्रत के दौरान ज्यादा मात्रा में डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन न करें, इससे पाचन-तंत्र पर ज्यादा दबाव पड़ सकता है।

व्रत के दौरान आप साबूदाना, कुट्टू का आटा, सिंहाड़े का आटा, राजगीरा और सामक के चावल आदि का सेवन कर सकते हैं। ये सभी खाद्य पदार्थ ग्लूटेन-फ्री होते हैं और आसानी से पच जाते हैं।

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नवरात्रि व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए?

नवरात्रि व्रत में सामान्य अनाज जैसे गेहूं, चावल, दालें और सामान्य नमक का सेवन नहीं करना होता है।

व्रत के दौरान ज्यादा तला-भुना खाना खाने से बचना चाहिए। व्रत में ज्यादा मात्रा में चिप्स का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इन चीजों से गैस, एसिडिटी और पेट दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इनके बजाय उबले, भुने या हल्के घी में बने खाद्य पदार्थों का सेवन करना बेहतर होता है। नवरात्रि व्रत दौरान सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए।

नवरात्रि व्रत के दौरान किन बातों का रखें ध्यान

व्रत के दौरान आपको लंबे समय तक भूखे रहने से बचना चाहिए।

थोड़ी-थोड़ी देर में कुछ-न-कुछ पौष्टिक खाना खाते रहें। इससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा ।

। नवरात्रि व्रत में खुद को हाइड्रेट जरूर रखें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं।

नारियल पानी और नींबू पानी का सेवन करना फायदेमंद होता है।

व्रत में अक्सर लोग चाय और कॉफी का सेवन ज्यादा मात्रा में कर लेते हैं। चाय या कॉफी पीने से शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। इससे बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है और एसिडिटी बन सकती है। इसके बजाय आप हर्बल टी पिएं, इससे पाचन क्रिया बेहतर बनी रहेगी।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।