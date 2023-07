सुबह की सैर के बाद घर आते ही खाएं ये 5 चीजें, अपने आप कम होने लगेगी शरीर की एक्स्ट्रा चर्बी

Weight loss tips: शरीर के बढ़ते वजन को कम करने के फिजिकल एक्टिविटी के साथ-साथ सही डाइट का होना भी जरूरी है। चलिए जानते हैं सुबह सैर करने के तुरंत बाद क्या खाने से वजन कम करने में मदद मिलती मिलती है।

What to eat after jogging: आजकल बहुत ही कम ऐसे खुशकिस्मत लोग बचे हैं, जिनके शरीर में एक्स्ट्रा चर्बी नहीं है। खराब लाइफस्टाइल और अनहेल्दी फूड हैबिट्स तेजी से लोग मोटापे का शिकार होते जा रहे हैं और शरीर पर जमा होने वाली यह चर्बी इतनी जिद्दी होती है, कि इसे कम करना मुश्किल हो जाता है। वैसे तो शरीर का वजन कम करने के अनेक तरीके हैं, लेकिन ये सभी तरीके फिजिकल एक्टिविटी और डाइट के बदलाव से ही जुड़े होते हैं। अगर आपको भी मोटापे की शिकायत हो रही है और आप उसे जल्द से जल्द कम करना चाहते हैं, तो हम आपको कुछ खास टिप्स बता सकते हैं। जैसा कि आपको पता है मोटापा कम करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी और सही डाइट का होना जरूरी है। इन दोनों सही तरीके से ध्यान रखा जाए तो आपको कुछ ही दिनों में फर्क देखने को मिल सकता है।

सुबह के समय सैर करने के बाद हम अक्सर डाइट से जुड़ी कुछ ऐसी ही गलतियां कर देते हैं, जिसका कारण से हमारा वेट लॉस ठीक से नहीं हो पाता है। इसलिए अगर आपको तेजी से शरीर का वजन कम करना है, तो सुबह खाली पेट सैर करने के बाद घर आते ही आपको कुछ चीजें खाने की सलाह दी जाती है। चलिए शरीर के वजन को कम करने के लिए सुबह की सैर करने के बाद किन चीजों का सेवन करना चाहिए -

1. काले चने (kala chana for weight loss)

शरीर का वजन कम करने के लिए सुबह के समय सैर करना एक बेहद अच्छा ऑप्शन है और ऐसा करना आपके शरीर के बढ़ते वजन को कम करने में मदद करता है। लेकिन सैर करने के बाद शरीर को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और इसलिए आप सैर करने के बाद उबले हुए या रात भर पानी में भीगे चने का खाने चाहिए।

2. ड्राई फ्रूट्स (Dry fruits for weight loss)

सुबह के समय सैर करने के बाद ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना भी काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें खूब मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। सैर करने के बाद ड्राई फ्रूट्स खाने से मांसपेशियों को खूब मात्रा में प्रोटीन मिलता है और साथ ही इसमें हेल्दी फैट भी मौजूद होता है।

3. बीज (Seeds for weight loss)

कुछ लोगों को सैर करने के बाद भूख लग जाती है और इसलिए कोई हाई कैलोरी डाइट लेने की बजाय हेल्दी सीड्स का सेवन करना भी काफी फायदेमंद रहता है। चिया सीड्स, फ्लेक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स में खूब मात्रा में प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड और अन्य की पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को जरूरी पोषक तत्व देते हैं।

4. केला (Banana for weight loss)

सुबह की सैर करने के बाद शरीर की एनर्जी कम होने लगती है और उसे एनर्जी देने के लिए केले का सेवन किया जा सकता है। अगर आप चाहें तो एक गिलास लो फैट मिल्क के साथ दो केले का शेक बनाकर भी सुबह सैर करने के बाद इसका सेवन किया जा सकता है।

5. दही (Curd for weight loss)

सुबह के समय सैर करने के बाद घर पर आते ही एक कटोरी लो फैट दही का सेवन करना काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसे ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए दही में कुछ फ्रूट्स जैसे सेब, अंगूर या स्ट्रॉबेरी आदि को भी डाला जा सकता है।

