नवरात्रि में 9 दिन के व्रत में हो जाता है ब्लड प्रेशर लो, तो तुरंत खा लें ये चीजें

नवरात्रि के व्रत में लंबे समय भूखे रहने से कई बार लोगों को ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। आइए जानते हैं इसे मैनेज करने के तरीकों के बारे में

आज से पूरे देश में नवरात्रि का त्योहार शुरू हो चुका है। नवरात्रि में कुछ लोग व्रत रखते हैं। नवरात्रि के व्रत में कई बार लोगों को ब्लड प्रेशर कम (Low BP) हो जाता है। ब्लड प्रेशर लो होने पर शारीरिक कमजोरी, चक्कर आना, थकान और कभी-कभी बेहोशी जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। अगर आप भी नवरात्रि का व्रत रखते हैं और आपको अक्सर ब्लड प्रेशर लो की परेशानी होती है, तो आपका यह जानना बेहद जरूरी है कि ब्लड प्रेशर लो क्यों होता है (Blood Pressure Low Kyu Hota hai) और तुरंत क्या खाना चाहिए।

नवरात्रि व्रत में ब्लड प्रेशर लो क्यों हो जाता है?

नवरात्रि में व्रत के दौरान अक्सर लोग कई घंटों तक कुछ नहीं खाते और पीते हैं। इससे शरीर का ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। इससे ब्लड प्रेशर अचानक से गिरने लगता है और आपको ब्लड प्रेशर लो होने की परेशानी होती है। नवरात्रि में व्रत के दौरान कम पानी पीने के कारण भी लो ब्लड प्रेशर की परेशानी देखी जाती है। व्रत में लोग सामान्य नमक (सोडियम) कम लेते हैं या सिर्फ सेंधा नमक का सीमित सेवन करते हैं। इससे सोडियम लेवल कम हो जाता है। कम सोडियम लेवल भी लो ब्लड प्रेशर का कारण बनता है। जो लोग ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को मैनेज करने के लिए दवाएं लेते हैं, तो व्रत के दौरान उनकी डोज का असर बदल सकता है। ऐसे में भी ब्लड प्रेशर कम होने की समस्या देखी जाती है।

नवरात्रि व्रत में लो ब्लड प्रेशर के लक्षण

नवरात्रि में व्रत के दौरान ब्लड प्रेशर होने पर नीचे बताए गए लक्षण नजर आते हैंः

चक्कर आना कमजोरी और थकान आंखों के आगे अंधेरा छाना पसीना आना दिल की धड़कन तेज होना

ब्लड प्रेशर लो होने पर तुरंत क्या खाएं?

अगर आपको अचानक BP लो महसूस हो, तो तुरंत ये चीजें लें:

नमक वाला पानी- नवरात्रि व्रत के दौरान अगर आपको ब्लड प्रेशर लो होने की परेशानी होती है, तो तुरंत नमक वाला पानी पिएं। एक गिलास पानी में थोड़ा सेंधा नमक मिलाकर पीने से BP तुरंत संतुलित हो जाता है। शहद- व्रत में ब्लड प्रेशर कम होने पर एक चम्मच शहद खाएं। शहद में प्राकृतिक मिठास होती है, जो शरीर को तुरंत एनर्जी देती है। नवरात्रि व्रत के दौरान शहद खाने से शरीर की कमजोरी दूर होती है। केला- व्रत के दौरान फलों का सेवन किया जाता है। ऐसे में ब्लड प्रेशर कम होने पर केला खाएं। केला शरीर को तुरंत एनर्जी देता है और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस सुधारता है। उबला आलू और नमक- ब्लड प्रेशर लो होने पर उबले हुए आलू में 1 चुटकी सेंधा नमक मिलाकर खाएं। इससे शरीर को सोडियम और कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, जिससे BP संतुलित होने में मदद मिलती है। नारियल पानी और छाछ- व्रत में नारियल पानी और छाछ पीने से भी ब्लड प्रेशर संतुलित रहता है। ब्लड प्रेशर कम होने पर आप नारियल पानी और छाछ पीना फायदेमंद रहता है।

नवरात्रि व्रत में क्या खाएं जिससे BP लो न हो?

नवरात्रि में 9 दिन के व्रत में आपको ब्लड प्रेशर कम होने की समस्या न, इसके लिए नीचे बताई चीजों को डाइट का हिस्सा जरूर बनाएं।

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साबूदाना खिचड़ी (मूंगफली के साथ) फल (सेब, केला, पपीता) ड्राई फ्रूट्स (बादाम, किशमिश) दूध और दही कुट्टू या सिंघाड़े का आटा ब्लड प्रेशर लो न हो, इसके लिए ध्यान रखें कि हर 2 से 3 घंटे में कुछ न कुछ जरूर खाएं।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।