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Written By: Vidya Sharma | Published : July 29, 2026 4:48 PM IST
Medically Verified By: Dr. Vats Gupta
पेट से जुड़ी समस्याओं के पैदा होने के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है हमारा खान-पान। हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कितनी मात्रा में खा रहे हैं और खाना ताजा है या बासी, यह सब इस पर निर्भर करता है। अगर पेट हेल्दी रहे तो इम्यूनिटी, मूड और एनर्जी सब अच्छे बने रहते हैं। पारस हेल्थ उदयपुर के जनरल फिजिशियन/इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर वत्स गुप्ता बताते हैं कि हमारी आंतों में लगभग 100 ट्रिलियन या उससे अधिक माइक्रोऑर्गेनिज्म रहते हैं, जिनमें अधिकांश बैक्टीरिया होते हैं। जो खाना पचाने से लेकर विटामिन बनाने तक का काम करते हैं।
यह जानते हुए भी कि पेट में दिक्कत है, हम अपनी जुबान को रोक नहीं पाते हैं। यही गलती आगे चलकर हमारे लिए भारी पड़ती है। डॉक्टर कहते हैं कि छोटी-छोटी आदतों से आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। कैसे? आइए बिना देर किए डॉक्टर से जानते हैं कि गट को हेल्दी रखने के लिए क्या खाना चाहिए और किन चीजों का परहेज करना चाहिए।
फाइबर हमारे गट के अच्छे बैक्टीरिया का खाना है। ये मल को नरम करता है और कब्ज दूर करता है। अगर आपको पेट से जुड़ी समस्याएं हो रही हैं या शरीर में फाइबर की कमी है, तो ओट्स, दलिया, ब्राउन राइस, ज्वार-बाजरा, गेहूं का चोकर, सेब, अमरूद, नाशपाती, पपीता, गाजर, पालक, राजमा और छोले आदि को अपनी डाइट में शामिल करें।
प्रोबायोटिक्स हमारे पेट में मौजूद गुड बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं और पाचन सुधारने में मदद करते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि प्रोबायोटिक्स की पूर्ति करने के लिए आप ताजा दही, छाछ और लस्सी का सेवन करें। घर का बना अचार, कनजी, इडली-डोसा का फर्मेंटेड बैटर भी प्रोबायोटिक होते हैं। बेहतर है कि आप रोज एक कटोरी दही खाने की आदत डालें।
फैट भले ही हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन अगर आप रोजाना 2.5-3 लीटर पानी पीते हैं और अलसी, अखरोट, सरसों का तेल जैसे हेल्दी फैट के सोर्स का सेवन करते हैं तो यह पेट से जुड़ी कई समस्याओं को दूर रखता है। यह पेट की सूजन और ब्लोटिंग को कम करने में मदद करता है।
डॉक्टर बताते हैं कि आपके खाने के तरीके पर भी पेट की हेल्थ निर्भर करती है। इसलिए खाने को धीरे-धीरे चबाकर खाएं, टीवी/मोबाइल देखते हुए न खाएं। रात का खाना सोने से 2-3 घंटे पहले कर लें।
देखें, हम रोजाना कुछ न कुछ ऐसा जरूर खाते हैं जो हमारी गट हेल्थ को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। आइए आपको उन चीजों के बारे में बताते हैं-
ज्यादातर लोगों को पिज्जा, बर्गर, पैकेट के चिप्स, मैगी और कोल्ड ड्रिंक्स पीने का क्रेज है। इनमें ट्रांस फैट, ज्यादा नमक और आर्टिफिशियल शुगर अधिक मात्रा में होती हैं, जो खराब बैक्टीरिया को बढ़ाने और गुड बैक्टीरिया को खत्म कर सकती हैं। नतीजा यह होता है कि सूजन, गैस और वजन बढ़ने लगते हैं।
देखें हर किसी को दूध या डेयरी वाले प्रोडक्ट नहीं पचते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि अगर दूध या पनीर खाने के बाद आपको गैस बनती है तो यह लैक्टोज इंटॉलरेंस का संकेत हो सकता है। इसी तरह मैदा, ब्रेड, पास्ता में ग्लूटेन कुछ लोगों को परेशान करता है। बेहतर तरीका है कि आप 15 दिनों के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़कर देखें, फिर देखें कि फर्क पड़ा है या नहीं।
डॉक्टर लोगों को सलाह देते हुए हुए कहते है कि “कोशिश करें कि आपकी अगर डॉक्टर की सलाह हो, तो कुछ लोग सुबह गुनगुना पानी या भीगे हुए मेथी दाने का पानी ले सकते हैं। आपकी आधी प्लेट सब्जी-सलाद, 1/4 दाल/प्रोटीन, 1/4 रोटी/चावल + साथ में एक कटोरी दही हो और आखिर में यह कि खाने के बाद कम से कम 10 मिनट टहलें। यह आदत पाचन के लिए किसी दवा से कम नहीं है।”
डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। भले ही इस लेख में डॉक्टर द्वारा सलाह दी गई हैं, लेकिन अगर आपको पेट की सेहत एक दिन में ठीक नहीं होती है तो बिना देरी किए डॉक्टर परामर्श लेने जाएं। लाइफस्टाइल में छोटे-छोटे हेल्दी बदलाव करें।