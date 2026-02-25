अक्ल दाढ़ निकलवाने के बाद क्या खाना चाहिए? जानें कौन-से फूड्स करते हैं जल्दी रिकवरी में मदद

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Wisdom Tooth Removal Diet Tips in Hindi: अक्ल दाढ़ निकलवाना एक सामान्य डेंटल प्रक्रिया है। ज्यादातर मामलों में यह बेहद पीड़ादायक होता है। अक्ल दाढ़ निकलवाने के बाद जल्दी और सही से रिकवरी के लिए खान-पान का विशेष ध्यान देना जरूरी होता है। अगर सही डाइट न ली जाए, तो इससे दर्द, सूजन और इंफेक्शन जैसी परेशानियां बढ़ सकती है। आमतौर पर यह प्रक्रिया डेंटिस्ट या ओरल सर्जन द्वारा की जाती है। कई बार दांत टेढ़ा या मसूड़ों के अंदर फंसा हुआ होता है, जिसे मेडिकल भाषा में इम्पैक्टेड टूथ कहा जाता है। इस दांत को निकलवाना जरूरी हो जाता है, वरना इसकी वजह से व्यक्ति को कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती है।
आपको बता दें कि दांत निकलवाने के बाद मसूड़ों में एक खुला घाव बनता है। इसमें ब्लड क्लॉट (खून का थक्का) बनता है और घाव को भरने की प्रक्रिया शुरू होती है। ऐसे में अगर सख्त, गरम या ज्यादा चबाने वाले फूड्स खाए जाते हैं तो इससे क्लॉट हट सकता है और स्थिति पीड़ादायक हो सकती है। इसलिए डाइट का विशेष ध्यान देना जरूरी होता है। आइए, एशियन हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट-डेंटल विभाग के डॉ. जुल्फिकार हाफिज से जानते हैं कि अक्ल दाढ़ निकलवाने के बाद क्या खाना चाहिए?
अक्ल दाढ़ निकलवाने के बाद आप दही का सेवन कर सकते हैं। दही की तासीर ठंडी होती है और इसे आसानी से निगला जा सकता है। दही खाने से मसूड़ों को आराम मिलता है। दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो बैक्टीरिया से लड़ने में मददकरते हैं। दही खाने से पाचन में सुधार होता है और कब्ज से छुटकारा मिलता है।
अक्ल दाढ़ निकलवाने के बाद आप आइसक्रीम भी खा सकते हैं। लेकिन, दांत निकलवाने के बाद आपको बिना नट्स वाली आइसक्रीम खानी चाहिए। नट्स घाव में फंस सकते हैं और दर्द महसूस हो सकता है। आइसक्रीम खाने से सूजन और दर्द में भी आराम मिलता है। ठंडी चीजें खाने से ब्लड वेसल्स संकुचित होती हैं। इससे ब्लीडिंग और सूजन से राहत मिलती है।
अक्ल दाढ़ निकलवाने के 24 घंटे बाद तक हैवी खाना खाने से बचना होता है। इसलिए आप जो लिक्विड डाइट ले रहे हैं, वह पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए। इसके लिए आप वेजिटेबल सूप पी सकते हैं। आप गाजर, लौकी, कद्दू जैसी नरम सब्जियों का सूप बनाकर पी सकते हैं। इनमें विटामिन्स और मिनरल्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो घाव भरने में मदद करते हैं।
दाल का पूस सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। दाल का सूप पीने से मांसपेशियों को आराम मिलता है। दाल में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो नई कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है। दाल के सूप में विटामिन ए और विटामिन सी होता है, जो सूजन को कम करता है और टिश्यू को हीलिंग करने में मदद मिलती है।
अगर आपकी अक्ल दाढ़ निकली है, तो आप शेक या स्मूदी का सेवन कर सकते हैं। आप केला, आम, पपीता आदि फलों से बना हुआ शेक पी सकते हैं। शेक में प्रोटीन अधिक होता है, जो रिकवरी में मदद करता है। शेक मांसपेशियों को भी आराम दिलाता है। आपको स्मूदी स्ट्रॉ से नहीं पीना चाहिए, इससे मुंह में वैक्यूम बनता है और ब्लड क्लॉट हट सकता है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
