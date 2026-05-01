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गर्मियों में डायबिटीज के मरीज क्या पिएं? डॉक्टरों ने दी जरूरी सलाह

Diabetic Patients Ko Kya Pina Chahiye: गर्मियों में प्यास इतनी लगती है कि पानी के अलावा और भी जूस या अन्य तरह की ड्रिंक पीने का मन करता है। लेकिन डायबिटीज के मरीज सब नहीं पी सकते हैं। जानें उन्हें क्या पीना चाहिए।

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Written By: Vidya Sharma | Published : May 1, 2026 12:56 PM IST

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Medically Verified By: Dr Sandeep kharb

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Image credits by: हाइ ब्लड शुगर लेवल

Garmiyo Mai Diabetes Ke Mareez Kya Piye: भीषण गर्मी का असर सिर्फ शरीर की थकान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह डायबिटीज के मरीजों के ब्लड शुगर लेवल को भी प्रभावित कर सकता है। पसीना ज्यादा आने से शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, जिससे डिहाइड्रेशन और शुगर फ्लक्चुएशन का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि गर्मियों में डायबिटीज के मरीज क्या पिएं ताकि उनका शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहे और शरीर हाइड्रेटेड भी बना रहे।

एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंड्रोक्राइनोलॉजी विभाग के सीनियर कंसल्टेंट डॉ. संदीप खरब के मुताबिक, ‘डायबिटीज के मरीजों को सबसे पहले अपने शरीर में पानी की कमी नहीं होने देनी चाहिए। दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना सबसे सुरक्षित और जरूरी विकल्प है। इसके अलावा कुछ ऐसे हेल्दी ड्रिंक्स हैं जो गर्मी से राहत देने के साथ-साथ ब्लड शुगर को भी नियंत्रित रखने में मदद कर सकते हैं।’ आइए हम इन ड्रिंक्स के बारे में जानते हैं।

क्या कहते हैं डॉक्टर?

डॉक्टर कहते हैं कि 'गर्मियों में डायबिटीज के मरीजों को मीठे और पैकेज्ड ड्रिंक्स से पूरी तरह बचना चाहिए। इसकी जगह सादा पानी, नारियल पानी, छाछ और बिना चीनी वाले नींबू पानी जैसे प्राकृतिक पेय पदार्थ बेहतर विकल्प हैं। ये शरीर को हाइड्रेट रखते हैं और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी बनाए रखते हैं। ध्यान रखें कि किसी भी ड्रिंक में अतिरिक्त चीनी या शहद न मिलाएं, क्योंकि यह ब्लड शुगर तेजी से बढ़ने का कारण बन सकता है।'

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डायबिटीज मरीजों के लिए फायदेमंद ड्रिंक्स

सादा पानी- यह सबसे सुरक्षित और जरूरी पेय है। दिन में 8–10 गिलास पानी जरूर पिएं, ताकि शरीर में पानी की कमी न हो।

छाछ- छाछ पेट को ठंडा रखती है और पाचन को बेहतर बनाती है। इसमें नमक और भुना जीरा मिलाकर पीना और भी फायदेमंद होता है।

नींबू पानी- बिना चीनी का नींबू पानी विटामिन C का अच्छा स्रोत है और शरीर को तरोताजा रखता है। इसमें काला नमक मिलाकर पी सकते हैं।

ग्रीन टी या हर्बल टी- ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं और मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करती हैं। इन्हें ठंडा करके भी पिया जा सकता है।

किन चीजों से बचें?

डॉक्टर का कहना है कि 'डायबिटीज के मरीजों को कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज्ड जूस, एनर्जी ड्रिंक्स और ज्यादा मीठे शरबत से दूर रहना चाहिए। इनमें छिपी हुई शुगर बहुत ज्यादा होती है, जो ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा सकती है।' इसलए आप डॉक्टर की बताई इन सभी चीजों का परहेज करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें।

डॉक्टर की सलाह क्यों जरूरी है?

'हर मरीज की स्थिति अलग होती है, इसलिए किसी भी नए ड्रिंक को अपनी डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। खासकर अगर आप इंसुलिन या अन्य दवाइयां ले रहे हैं, तो लिक्विड इनटेक का सीधा असर आपकी शुगर रीडिंग पर पड़ सकता है।' डॉक्टर कही यह सलाह हर किसी को माननी चाहिए।

डिस्क्लेमर- गर्मियों में डायबिटीज के मरीजों के लिए सही पेय पदार्थ चुनना बेहद जरूरी है। सही ड्रिंक्स न केवल शरीर को ठंडा रखते हैं, बल्कि ब्लड शुगर को भी नियंत्रित रखने में मदद करते हैं। सादा पानी, छाछ, नारियल पानी और बिना चीनी वाले पेय इस मौसम में सबसे अच्छे विकल्प माने जाते हैं।

FAQs

तुरंत शुगर कम करने के लिए क्या खाना चाहिए?

तुरंत शुगर कम करने के लिए फाइबर और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ सबसे प्रभावी हैं, जैसे खीरा, टमाटर, गाजर का सलाद, मेथी दाना पानी, करेले का जूस, जामुन, और हरी पत्तेदार सब्जियां।

डायबिटीज में क्या पीना चाहिए?

डायबिटीज में ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने के लिए पर्याप्त पानी पीना सबसे अच्छा है। इसके अलावा, बिना चीनी वाली ग्रीन टी, करेले का जूस, मेथी का पानी, नींबू पानी, छाछ, और टमाटर का जूस जैसे लो-कैलोरी और फाइबर युक्त पेय पदार्थ फायदेमंद होते हैं।

क्या डायबिटीज में नीम की पत्तियां खा सकते हैं?

हां, डायबिटीज रोगी नीम की पत्तियां खा सकते हैं। डायबिटीज रोगियों के लिए नीम की पत्तियां बेहद फायदेमंद होती है। इनका सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है।

क्या डायबिटीज में खिचड़ी खानी चाहिए?

हां, डायबिटीज के मरीज खिचड़ी खा सकते हैं। खिचड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल की जानेवाली दालों और चावल में डाइटरी फाइबर पाया जाता है जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है।  

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विद्या शर्मा

विद्या शर्मा

विद्या शर्मा को डिजिटल मीडिया में लगभग 3 साल का अनुभव है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता ... Read More