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पानी का pH लेवल कितना होना चाहिए? जानें कब होता है पानी पीने लायक

Drinking Water pH Level: पानी पीने से पहले उसके पीएच लेवल को चेक करना बहुत जरूरी है। इस पीएच लेवल का पानी ही शरीर के लिए अच्छा होता है।

पानी का pH लेवल कितना होना चाहिए? जानें कब होता है पानी पीने लायक
drinking water ph level
VerifiedMedically Reviewed By: Dr Prateek Kumar

Written by Anju Rawat |Published : April 28, 2026 11:01 AM IST

Water pH Level:  क्या आपको पता है आप किस pH लेवल का पानी पी रहे हैं? या पीने के लिए किस pH लेवल का पानी सही रहता है? अगर नहीं, तो आज इस लेख को पढ़कर अपने पीने के पानी का एक बार pH लेवल जरूर चेक करें। इससे पता चलेगा कि आप जो पानी पी रहे हैं, वास्तव में यह पानी पीने लायक है भी या नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर pH लेवल होता क्या है और इसका पानी से क्या संबंध है? या पीने के पानी का pH लेवल कितना होना चाहिए? आइए, इन सभी सवालों के जबाव जानते हैं Maccure hospital के जनरल फिजिशियन डॉ. प्रतीक कुमार से-

pH लेवल का क्या मतलब है?

pH (Potential of Hydrogen) एक स्केल है, जो बताता है कि कोई पदार्थ एसिडिक, अल्कलाइन है या न्यूट्रल। यह स्केल 0 से 14 तक होता है। इस स्केल को समझते हैं-

  • अगर pH 7 आता है, तो इसका मतलब है कि पानी न्यूट्रल यानी शुद्ध है।
  • अगर pH 7 से कम से कम है, तो इस पानी को एसिडिक यानी अम्लीय माना जाता है।
  • वहीं, अगर pH 7 से ज्यादा है तो इस यह पानी अल्कालाइन होता है।

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पीने के पानी का सही pH कितना होना चाहिए?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, पीने के पानी का पीएच लेवल 6.5 से 8.5 के बीच होना चाहिए। इस pH रेंज का पानी न तो ज्यादा एसिडिक होता है और न ही ज्यादा अल्कलाइन। इसलिए इस पानी को पीने के लिए सुरक्षित माना जाता है।

पानी को कब पड़ती है फिल्टर करने की जरूरत?

  • सिर्फ pH लेवल से ही तय नहीं किया जा सकता कि यह पानी पीने लायक है या नहीं।
  • कई बार पानी का पीएच लेवल पीने लायक होता है, लेकिन इसमें बैक्टीरिया या वायरस हो सकते हैं।
  • पानी गंदा और बदबूदार होता है, पानी में हानिकारक केमिकल्स भी होते हैं।
  • इन स्थितियों में पानी को फिल्टर करने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए आप RO या वाटर प्यूरीफायर का उपयोग कर सकते हैं।

पानी का pH कम हो तो क्या होता है?

जब पानी का pH लेवल 7 से कम होता है, तो इसका मतलब है कि पानी में ज्यादा एसिड है। इससे सेहत को कई नुकसान पहुंच सकते हैं। जैसे-

  • इससे पेट में जलन या एसिडिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
  • दांतों की एनामेल को नुकसान पहुंच सकता है।

पानी का pH ज्यादा हो तो क्या होता है?

जब पानी का pH 7 से ज्यादा होता है, तो इसका मतलब है कि पानी अल्कलाइन है। इस पानी को पीने से भी सेहत को नुकसान पहुंचता है।

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  • पानी का स्वाद कड़वा और अजीब सा हो सकता है।
  • लंबे समय तक इस पानी को पीने से पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं।
  • अल्कलाइन वॉटर पीने से स्किन ड्राई हो सकती है।

अगर आप सिर्फ पानी को देखकर पीते हैं कि ये साफ है और पीने लायक है, तो आप गलत है। क्योंकि पीने के पानी का पीएच लेवल चेक करना बहुत जरूरी होता है। पीने के पानी का पीएच लेवल 6.5 से 8.5 के बीच होना चाहिए। अगर पीएच लेवल इससे कम या ज्यादा है, तो इस तरह के पानी को लंबे समय तक पीने से सेहत को नुकसान पहुंच सकता है।

FAQs

पानी का पीएच लेवल कैसे चेक करें?

इसका स्तर मापने के लिए आप डिजिटल pH मीटर या pH टेस्ट स्ट्रिप्स का उपयोग कर सकते हैं।

पानी में TDS और pH कितना होना चाहिए?

पीने के पानी का TDS स्तर 50 से 150 mg/L और pH लेवल 6.5 से 8.5 के बीच हो चाहिए।

About the Author

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More