पानी का pH लेवल कितना होना चाहिए? जानें कब होता है पानी पीने लायक

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Water pH Level: क्या आपको पता है आप किस pH लेवल का पानी पी रहे हैं? या पीने के लिए किस pH लेवल का पानी सही रहता है? अगर नहीं, तो आज इस लेख को पढ़कर अपने पीने के पानी का एक बार pH लेवल जरूर चेक करें। इससे पता चलेगा कि आप जो पानी पी रहे हैं, वास्तव में यह पानी पीने लायक है भी या नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर pH लेवल होता क्या है और इसका पानी से क्या संबंध है? या पीने के पानी का pH लेवल कितना होना चाहिए? आइए, इन सभी सवालों के जबाव जानते हैं Maccure hospital के जनरल फिजिशियन डॉ. प्रतीक कुमार से-
pH (Potential of Hydrogen) एक स्केल है, जो बताता है कि कोई पदार्थ एसिडिक, अल्कलाइन है या न्यूट्रल। यह स्केल 0 से 14 तक होता है। इस स्केल को समझते हैं-
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विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, पीने के पानी का पीएच लेवल 6.5 से 8.5 के बीच होना चाहिए। इस pH रेंज का पानी न तो ज्यादा एसिडिक होता है और न ही ज्यादा अल्कलाइन। इसलिए इस पानी को पीने के लिए सुरक्षित माना जाता है।
जब पानी का pH लेवल 7 से कम होता है, तो इसका मतलब है कि पानी में ज्यादा एसिड है। इससे सेहत को कई नुकसान पहुंच सकते हैं। जैसे-
जब पानी का pH 7 से ज्यादा होता है, तो इसका मतलब है कि पानी अल्कलाइन है। इस पानी को पीने से भी सेहत को नुकसान पहुंचता है।
अगर आप सिर्फ पानी को देखकर पीते हैं कि ये साफ है और पीने लायक है, तो आप गलत है। क्योंकि पीने के पानी का पीएच लेवल चेक करना बहुत जरूरी होता है। पीने के पानी का पीएच लेवल 6.5 से 8.5 के बीच होना चाहिए। अगर पीएच लेवल इससे कम या ज्यादा है, तो इस तरह के पानी को लंबे समय तक पीने से सेहत को नुकसान पहुंच सकता है।
इसका स्तर मापने के लिए आप डिजिटल pH मीटर या pH टेस्ट स्ट्रिप्स का उपयोग कर सकते हैं।
पीने के पानी का TDS स्तर 50 से 150 mg/L और pH लेवल 6.5 से 8.5 के बीच हो चाहिए।
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