पानी में कौन से मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं?

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जब हम प्यास लगने पर पानी पीते हैं, तो हमारा ध्यान सिर्फ अपनी प्यास बुझाने पर होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पानी को हम पीते हैं वो मिनरल्स का पावर हाउस होता है। साइंस की भाषा में पानी सिर्फ H_2O यानि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, लेकिन असल जिंदगी में जो पानी हम पीते हैं, चाहे वह नल का हो, कुएं का हो या बोतल बंद हो, उसमें कई ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी होते हैं। क्योंकि आजकल ज्यादातर घरों में RO (Reverse Osmosis) फिल्टर का इस्तेमाल होता है, जो अक्सर पानी से जरूरी मिनरल्स बाहर निकल देता है। यह भी एक कारण है जिससे लोगों के शरीर में मिनरल्स की कमी हो रही है। ऐसी स्थिति में यह समझना बहुत जरूरी है कि पानी में कौन-कौन से मिनरल्स होते हैं और हमारे शरीर के लिए वह सब क्यों जरूरी हैं।
पानी जब जमीन, पहाड़ों या चट्टानों से गुजरता है तो अपने साथ कई खनिजों को घोल लेता है। यही कारण है कि अलग-अलग जगहों के पानी का स्वाद अलग होता है। अब हम जानते हैं कि पानी में कौन कौन से मिनरल्स होते हैं:
पानी में कैल्शियम होता है?
जी हां, कैल्शियम सिर्फ दूध में ही नहीं, बल्कि पानी में भी पाया जाता है। पानी में मौजूद कैल्शियम को हमारा शरीर बड़ी ही आसानी से सोख लेता है। दूध में मौजूद कैल्शियम की तरह ही यह हड्डियों और दांतों को मजबूती देता है। साथ ही, दिल की धड़कन को नियंत्रित करने और मांसपेशियों के संकुचन में मदद करता है। अगर जो पानी आप पी रहे हैं उसमें कैल्शियम की कमी हो तो लंबे समय में हड्डियां कमजोर हो सकती हैं।
पानी में मैग्नीशियम
मैग्नीशियम सिर्फ हमारे शरीर ही नहीं बल्कि मस्तिष्क के लिए भी बहुत जरूरी होता है। पानी में मौजूद मैग्नीशियम क्या करता है? यह नसों को शांत रखता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। लेकिन अगर पानी में मैग्नीशियम ज्यादा मात्रा में है तो ये पानी को थोड़ा हार्ड बना देता है, लेकिन पेट संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है।
पानी में सोडियम
अक्सर लोगों को लगता है कि सोडियम सिर्फ नमक में होता है लेकिन यह नेचुरल रूप से पानी में भी होता है। पानी में मौजूद सोडियम का काम शरीर में फ्लूइड को बैलेंस करना और नसों के जरिए दिमाग तक सिग्नल भेजना होता है। हालांकि पानी में सोडियम की बहुत ज्यादा मात्रा ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए खतरा बन सकती है।
पानी में पोटैशियम
पोटैशियम पानी में कम मात्रा में होता है, लेकिन इसका महत्व बहुत ज्यादा है। यह सोडियम के साथ मिलकर सेल्स के अंदर और बाहर पानी का संतुलन बनाए रखता है। यह मांसपेशियों की ऐंठन को रोकने में भी मददगार होता है।
पानी में फ्लोराइड
फ्लोराइड एक ऐसा मिनरल है जो नेचुरल रूप से मिट्टी और पानी में पाया जाता है। लेकिन कुछ हद तक ये पानी में भी होता है। इसका मुख्य काम दांतों की सड़न को रोकने में मदद करता होता है। नेचुरल पानी में इसकी मात्रा बहुत सीमित होती है। अगर पानी में फ्लोराइड बहुत ज्यादा हो, तो फ्लोरोसिस नाम की बीमारी हो सकती है, जिससे दांतों और हड्डियों में टेढ़ापन आ सकता है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
हड्डियों में कमजोरी, मांसपेशियों में ऐंठन और शरीर में थकान महसूस हो सकती है।
पीने के पानी के लिए 100-300 के बीच का TDS स्तर बेहतर माना जाता है।
नहीं, RO अशुद्धियों के साथ जरूरी मिनरल्स को भी निकाल देता है।
नहीं, RO अशुद्धियों के साथ जरूरी मिनरल्स को भी निकाल देता है।
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