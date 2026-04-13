पानी में कौन से मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं?

पानी में कौन कौन से मिनरल्स होते हैं?

पानी जब जमीन, पहाड़ों या चट्टानों से गुजरता है तो अपने साथ कई खनिजों को घोल लेता है। यही कारण है कि अलग-अलग जगहों के पानी का स्वाद अलग होता है। अब हम जानते हैं कि पानी में कौन कौन से मिनरल्स होते हैं:

पानी में कैल्शियम होता है?

जी हां, कैल्शियम सिर्फ दूध में ही नहीं, बल्कि पानी में भी पाया जाता है। पानी में मौजूद कैल्शियम को हमारा शरीर बड़ी ही आसानी से सोख लेता है। दूध में मौजूद कैल्शियम की तरह ही यह हड्डियों और दांतों को मजबूती देता है। साथ ही, दिल की धड़कन को नियंत्रित करने और मांसपेशियों के संकुचन में मदद करता है। अगर जो पानी आप पी रहे हैं उसमें कैल्शियम की कमी हो तो लंबे समय में हड्डियां कमजोर हो सकती हैं।

पानी में मैग्नीशियम

मैग्नीशियम सिर्फ हमारे शरीर ही नहीं बल्कि मस्तिष्क के लिए भी बहुत जरूरी होता है। पानी में मौजूद मैग्नीशियम क्या करता है? यह नसों को शांत रखता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। लेकिन अगर पानी में मैग्नीशियम ज्यादा मात्रा में है तो ये पानी को थोड़ा हार्ड बना देता है, लेकिन पेट संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है।

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पानी में सोडियम

अक्सर लोगों को लगता है कि सोडियम सिर्फ नमक में होता है लेकिन यह नेचुरल रूप से पानी में भी होता है। पानी में मौजूद सोडियम का काम शरीर में फ्लूइड को बैलेंस करना और नसों के जरिए दिमाग तक सिग्नल भेजना होता है। हालांकि पानी में सोडियम की बहुत ज्यादा मात्रा ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए खतरा बन सकती है।

पानी में पोटैशियम

पोटैशियम पानी में कम मात्रा में होता है, लेकिन इसका महत्व बहुत ज्यादा है। यह सोडियम के साथ मिलकर सेल्स के अंदर और बाहर पानी का संतुलन बनाए रखता है। यह मांसपेशियों की ऐंठन को रोकने में भी मददगार होता है।

पानी में फ्लोराइड

फ्लोराइड एक ऐसा मिनरल है जो नेचुरल रूप से मिट्टी और पानी में पाया जाता है। लेकिन कुछ हद तक ये पानी में भी होता है। इसका मुख्य काम दांतों की सड़न को रोकने में मदद करता होता है। नेचुरल पानी में इसकी मात्रा बहुत सीमित होती है। अगर पानी में फ्लोराइड बहुत ज्यादा हो, तो फ्लोरोसिस नाम की बीमारी हो सकती है, जिससे दांतों और हड्डियों में टेढ़ापन आ सकता है।