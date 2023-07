Monsoon health tips: मानसून में दूध पीने का सही तरीका जानते हैं आप? गलत तरीके से पीने के कारण ही अक्सर लोग पड़ जाते हैं बीमार

Milk in monsoon: दूध के स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए उसका सेवन सही समय के साथ सही तरीके से ही करना चाहिए। चलिए जानते हैं मानसून में दूध पीने का सही तरीका क्या है और किस तरीके से इसका सेवन करना चाहिए।

How to drink milk in monsoon: दूध हमारे शरीर को हेल्दी रखने बेहद जरूरी होता है और यह अकेला ऐसे गिने-चुने तरल पदार्थों में से आता है, जो शरीर के एक या दो नहीं बल्कि अनगिनत फायदे देता है। हड्डियों को मजबूत करना हो, मसल गेन करना हो, वेट लॉस या वेट गेन करना हो या फिर अगर किसी को हेल्दी ब्रेन चाहिए। हर काम के लिए दूध का सेवन करना फायदेमंद माना जाता है। लेकिन दूध पीते समय भी बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है जैसे समय के अनुसार दूध पीने के तरीके में भी कुछ बदलाव करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि लोग सर्दियों में दूध को गर्म करके पीना पसंद करते हैं और वहीं सर्दियों में ठंडा दूध पीना अच्छा लगता है और इसके पीछे कई साइंटिफिक फैक्ट्स भी बताए जाते हैं। लेकिन ऐसे में लोग कई बार मानसून के मौसम को भूल जाते हैं, जो अपने साथ कई बीमारियां लेकर आता है। मानसून के मौसम में भी दूध को पीना का एक अलग तरीका होता है और ज्यादातर लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती है, जिस कारण से वे बीमार पड़ जाते हैं।

अक्सर कर देते हैं गलती

तेज गर्मियों के बाद जब एकदम से ठंडा मौसम आता है, तो इस दौरान हमें अपनी डाइट में कुछ जरूरी बदलाव करने होते हैं। लेकिन कई बार हम ये बदलाव कर नहीं पाते हैं। दूध पीने का तरीका भी उनमें से एक है। दरअसल, गर्मियों में लोगों को ठंडा दूध पसंद होता है और इसलिए मानसून में भी लोग अक्सर ठंडा दूध पी लेते हैं। लेकिन मानसून के मौसम में ठंडा दूध कई बार सेहत को खराब कर सकता है।

मानसून कैसे पिएं दूध

जैसे सर्दियों में गर्म दूध पीने को कहा जाता है, उसी प्रकार मानसून के दौरान भी आपको गर्म दूध पीने की ही सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अचानक से मौसम में आए बदलाव के कारण कई बार सर्दी-खांसी व जुकाम आदि होने की संभावना रहती है और गर्म दूध पीना इनके लक्षणों को कंट्रोल करने में मदद करता है। वहीं ठंडा दूध इनके लक्षणों को बढ़ा देता है।

मानसून में बीमारी को कैसे करें कंट्रोल

सर्दियों के दौरान अक्सर लोगों को खांसी व जुकाम व अन्य समस्याएं होने लगती हैं और इन स्थितियों का इलाज करने के लिए गर्म दूध में हल्दी व अदरक आदि डालकर सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा दूध में सौंफ, गुड़ या इलायची आदि को भी डाला जा सकता है। ये चीजें इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, जिससे बीमारियों के लक्षणों को कंट्रोल करने में मदद मिलती है।

डॉक्टर से करें बात

हालांकि, अगर आपको मानसून के दौरान स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हो रही हैं और घरेलू उपचार से आराम नहीं हो रहा है, तो ऐसे में डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि मानसून के मौसम में अक्सर कई अलग-अलग प्रकार के इन्फेक्शन व संक्रमण फैलने लगते हैं और इनकी समय पर जांच व इलाज करना जरूरी होता है।

