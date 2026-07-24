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हर उम्र में कितनी प्रोटीन की जरूरत होती है? डॉक्टर से जानें सही मात्रा

कई लोग प्रोटीन तो लेते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है कि उम्र के हिसाब से इसकी मात्रा बांटी जा सकती है। आइए डॉक्टर से जानते हैं कि किस उम्र में कितनी मात्रा में प्रोटीन इनटेक करना चाहिए।

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Written By: Vidya Sharma | Published : July 24, 2026 11:40 AM IST

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Medically Verified By: Dr. Madhu Nahar Roy

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प्रोटीन का सेवन (Image Credit- Gemini)

प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ जिम जाने वाले लोगों की जरूरत है। शरीर में प्रोटीन की कमी से मसल्स कमजोर होने लगती हैं, हड्डियों में कमजोरी महसूस होने लगती है, स्किन और हेयर क्वालिटी के साथ-साथ हार्मोन्स पर भी बुरा असर पड़ता है। बढ़ते बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हर उम्र के लोगों को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 

इस विषय के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्हें अपनी उम्र के हिसाब से कितनी मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए। इसलिए हमने पारस हेल्थ, उदयपुर के डायरेक्टर और इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर मधु नाहर रॉय से बात की। उन्होंने 1 साल के बच्चे से लेकर 60 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए प्रोटीन लेने की मात्रा के बारे में बताया है। उम्र, शारीरिक गतिविधि और स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार इसकी जरूरत अलग-अलग हो सकती है। आइए हम भी जानते हैं, ताकि हम खुद भी और अपने परिवार को भी सही मात्रा में प्रोटीन दे सकें।

1–8 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए प्रोटीन की मात्रा

बचपन में शरीर का तेजी से विकास होता है, इसलिए प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा बेहद जरूरी है।

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1–3 वर्ष- लगभग 13 ग्राम प्रतिदिन

4–8 वर्ष- लगभग 19 ग्राम प्रतिदिन

डॉक्टर कहती हैं कि इस उम्र में दूध, दही, पनीर, दालें, अंडा, सोया और मूंगफली जैसे खाद्य पदार्थ अच्छे स्रोत हैं। पर्याप्त प्रोटीन बच्चों की लंबाई, मांसपेशियों और मस्तिष्क के विकास में मदद करता है।

9–18 वर्ष के किशोरों के लिए

किशोरावस्था में शारीरिक और हार्मोनल बदलाव तेजी से होते हैं। ऐसे में 9–13 वर्ष के बच्चों को प्रतिदिन लगभग 34 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। और 14–18 साल लड़कों को 52 ग्राम व लड़कियों को 46 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन लेना चाहिए। अगर किशोर नियमित रूप से खेलकूद या व्यायाम करते हैं, तो उनकी प्रोटीन की आवश्यकता थोड़ी अधिक हो सकती है।

19–50 साल के वयस्क के लिए प्रोटीन की मात्रा

हेल्दी वयस्कों के लिए 0.8 ग्राम प्रति किलोग्राम वजन के हिसाब से डेली प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति का वजन 60 किलोग्राम है, तो उसे लगभग 48 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन लेना चाहिए। जो लोग रेगुलर जिम जाते हैं, एथलीट हैं या अधिक शारीरिक मेहनत करते हैं, उन्हें 1.2–2.0 ग्राम प्रति किलोग्राम वजन तक प्रोटीन की आवश्यकता हो सकती है।

यह मात्रा सामान्य स्वस्थ वयस्कों के लिए है। खिलाड़ियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं या किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों में आवश्यकता अलग हो सकती है, जो डॉक्टर द्वारा बताई जाती है।

गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं

डॉक्टर कहती हैं कि गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान मां और शिशु दोनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यानी गर्भावस्था में लगभग 70–75 ग्राम प्रतिदिन जरूरी है और स्तनपान के दौरान लगभग 75–80 ग्राम प्रतिदिन। यह भ्रूण के विकास, ऊतकों के निर्माण और मां के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है।

60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को कितना प्रोटीन चाहिए?

डॉक्टर बताती हैं कि उम्र बढ़ने के साथ-साथ मांसपेशियों का क्षय (Sarcopenia) होने लगता है। इसे रोकने और ताकत बनाए रखने के लिए बुजुर्गों को सामान्य वयस्कों की तुलना में थोड़ा अधिक प्रोटीन लेने की सलाह दी जाती है। एक्सपर्ट के अनुसार, बुजुर्गों को 1.0–1.2 ग्राम प्रति किलोग्राम वजन प्रतिदिन प्रोटीन लेना चाहिए।

अगर वे किसी बीमारी से उबर रहे हैं या नियमित व्यायाम करते हैं, तो यह मात्रा डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह के अनुसार और बढ़ सकती है। हालांकि किडनी की बीमारी वाले मरीजों में प्रोटीन की मात्रा डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही तय की जानी चाहिए।

प्रोटीन के अच्छे स्रोत कौन से हैं?

  • दूध, दही, पनीर
  • अंडा
  • चिकन और मछली
  • दालें और राजमा
  • छोले और लोबिया
  • सोया और टोफू
  • मूंगफली, बादाम, अखरोट और अन्य मेवे
  • बीज जैसे कद्दू, चिया और अलसी

क्या बहुत अधिक प्रोटीन लेना सही है?

शरीर के लिए प्रोटीन जरूरी है, लेकिन इसकी अत्यधिक मात्रा लेना भी उचित नहीं है। बिना जरूरत के ज्यादा प्रोटीन सप्लीमेंट लेने से कुछ लोगों में पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। जिन लोगों को किडनी की बीमारी है, उन्हें प्रोटीन की मात्रा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही तय करनी चाहिए।

डिस्क्लेमर: प्रोटीन हर उम्र में आवश्यक है, लेकिन इसकी मात्रा व्यक्ति की आयु, वजन, जीवनशैली और स्वास्थ्य के अनुसार तय होती है। संतुलित आहार के माध्यम से प्राकृतिक स्रोतों से प्रोटीन प्राप्त करना सबसे बेहतर तरीका है। अगर आप खिलाड़ी हैं, गर्भवती हैं, किसी गंभीर बीमारी से उबर रहे हैं या आपको किडनी संबंधी समस्या है, तो अपनी प्रोटीन आवश्यकता के लिए डॉक्टर या क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह अवश्य लें।

विद्या शर्मा

विद्या शर्मा

विद्या शर्मा को डिजिटल मीडिया में लगभग 3 साल का अनुभव है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता ... Read More