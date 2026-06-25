Omega-3 क्या है? शरीर के लिए क्यों जरूरी है, जानें इसके फायदे और फूड सोर्स

ओमेगा 3 शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। खासकर, हृदय स्वास्थ्य के लिए इसे जरूर बताया गया है। दैनिक आहार में इसे शामिल करके हार्ट हेल्थ में सुधार करने में मदद मिल सकती है।

Medically Verified By: Dr. Amit Bhushan Sharma

omega 3

ओमेगा-3 एक प्रकार का फैटी एसिड है, जिसे शरीर के सामान्य कामकाज के लिए जरूरी माना जाता है। इसकी पूर्ति दैनिक आहार और कुछ खाद्य पदार्थों से की जाती है। ओमेगा-3 को मुख्य रूप से हृदय स्वास्थ्य से जोड़ा जाता है और इसे दिल की सेहत के लिए काफी अहम पोषक तत्व माना जाता है। यह शरीर में वसा का संतुलन बनाए रखता है और स्वास्थ्य को सपोर्ट करने में भी मदद करता है।

Omega-3 कितने प्रकार के होते हैं?

ओमेगा-3 फैटी एसिड मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। इनमें शामिल हैं-

अल्फा-लिनोलेनिक एसिड (ALA): यह फैटी एसिड मुख्य रूप से पौधों से प्राप्त होता है। ईकोसापेन्टेनोइक एसिड (EPA): यह मुख्य रूप से मछलियों और समुद्री स्रोतों में पाया जाता है। डोकोसाहेक्सेनोइक एसिड (DHA): इसे भी समुद्री स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। यह फैटी एसिड ब्रेन और आंखों की सेहत के लिए फायदेमंद होता है।

शरीर के लिए Omega-3 क्यों जरूरी है?

national library of medicine में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, ओमेगा-3 फैटी एसिड हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। ओमेगा-3 फैटी एसिड कुछ लोगों में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कंट्रोल में रखने में मदद कर सकते हैं। इसलिए हार्ट हेल्थ में सुधार करने के लिए ओमेगा-3 फैटी एसिड का सेवन जरूर करना चाहिए। इस रिपोर्ट में यह भी साबित हुआ है कि EPA और DHA जैसे ओमेगा-3 फैटी एसिड हार्ट हेल्थ के लिए सबसे सही माने जाते हैं।

Omega-3 के फायदे क्या हैं?

पारस हेल्थ में डायरेक्टर और यूनिट हेड कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. अमित भूषण शर्मा बताते हैं-

ओमेगा-3 फैटी एसिड हृदय स्वास्थ्य में सुधार के लिए जरूर होते है।

ये फैटी एसिड ट्राइग्लिसराइड्स के स्तर को कम करने में मदद कर सकते हैं।

करने में मदद कर सकते हैं। ये शरीर की सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं।

रक्त वाहिकाओं के सामान्य कार्य को समर्थन देते हैं, जिससे हार्ट हेल्थ सही तरीके से काम करता है।

Omega-3 और Fish Oil में क्या अंतर है?

कई लोग Omega-3 और Fish Oil को एक ही चीज समझते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। national library of medicine के अनुसार-

ओमेगा-3 एक पोषक तत्व है। जबकि, Fish Oil ओमेगा-3 का एक प्रमुख सोर्स है।

फिश ऑयल में मुख्य रूप से EPA और DHA पाए जाते हैं। इसमें ALA नहीं होता, क्योंकि यह पौधों के स्त्रोत से प्राप्त होता है।

ओमेगा-3 पौधों और समुद्री दोनों स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है।

Omega-3 के सोर्स क्या हैं?

रिपोर्ट में बताया गया है कि ओमेगा-3 फैटी एसिड समुद्री और पौधों के स्त्रोत से प्राप्त होतें हैं। इसमें शामिल हैं-

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समुद्री स्रोत

सैल्मन

मैकेरल

सार्डिन

टूना

हेरिंग

इन स्रोतों से मुख्य रूप से EPA और DHA प्राप्त होते हैं।

पौधों के स्रोत

अलसी

अखरोट

सोयाबीन

कैनोला ऑयल

इन खाद्य पदार्थों में मुख्य रूप से ALA पाया जाता है।

Disclaimer: ओमेगा-3 एक जरूरी फैटी एसिड है। इसे शरीर खुद से नहीं बनाता है, बल्कि इसे खाद्य पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। इस पोषक तत्व को हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना गया है। इसलिए अपनी रेगुलर डाइट में ओमेगा-3 फैटी एसिड को जरूर शामिल करना चाहिए। वैसे तो दैनिक आहार से ओमेगा-3 की पूर्ति हो जाती है। लेकिन, जब शरीर में ओमेगा-3 का स्तर कम हो जाता है तो डॉक्टर इसका सप्लीमेंट लिख सकते हैं। हालांकि, आपको बिना डॉक्टर की सलाह के इसका सेवन करने से पूरी तरह बचना चाहिए।