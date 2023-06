क्या दही में नमक मिलाने से मर जाते हैं उसके गुड बैक्टीरिया? जानें क्या है इसके पीछे की सच्चाई

Salt in curd: दही कई अलग-अलग पोषक तत्वों से भरपूर आहार है, जिसका सेवन करने से सेहत से जुड़े कई अलग-अलग फायदे मिलते हैं। लेकिन क्या दही में नमक मिलाकर सेवन करना आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है।

Is it harmful to add salt in curd: दही हमारी हेल्दी डाइट का हिस्सा होती है और छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी की डाइट में उचित मात्रा में दही शामिल करते रहने की सलाह दी जाती है। विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, फास्फोरस और मैग्नीशियम जैसे खास तरह के पोषक तत्वों से भरपूर दही का सेवन करना आपकी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद रहता है। इन सभी पोषक तत्वों के अलावा दही में कुछ तरह के अच्छे बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, जो आपकी आंतों की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। हालांकि, दही से मिलने वाले पोषक तत्वों का भरपूर फायदा उठाने के लिए उसका सेवन खास खाद्य पदार्थों के साथ किया जाता है। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनका सेवन दही के साथ नहीं किया जाना चाहिए। ज्यादातर लोग दही में या तो चीनी या फिर नमक मिलाकर सेवन करते हैं। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि दही में नमक मिलाने से उसके अच्छे बैक्टीरिया मर जाते हैं।

दही में नमक मिलाने से क्या होता है (What happens to add salt in curd)

कुछ लोगों का मानना है कि दही में नमक मिलाने से उसमें मौजूद अच्छे बैक्टीरिया मर जाते हैं और यहां तक कि इंटरनेट पर भी कुछ लोग इस बारे में बता रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। नमक एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह काम करता है यह बात सच है और यही इसे दही में मिलाया जाए तो यह दही के अच्छे बैक्टीरिया को भी मार सकता है। लेकिन वह निर्भर करता है कि आप कितनी मात्रा में दही में नमक मिला रह हैं।

एक चुटकी नमक है सुरक्षित (Is it okay to add salt in curd)

दही में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को नमक सिर्फ तब ही क्षति पहुंचाता है, जब आप दही में बहुत ज्यादा मात्रा में नमक को मिलाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी सी मात्रा में यानी एक कटोरी दही में एक ही चुटकी नमक मिला रहे हैं, तो यह दही के अच्छे बैक्टीरिया को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इतना ही नहीं दही में एक चुटकी नमक मिलाने से कई फायदे भी होते हैं।

दही में नमक के फायदे (Benefits of salt in curd)

दही में एक चुटकी नमक डालकर खाने से सेहत को कई फायदे भी मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं -

दही में नमक डालकर खाने से पाचन क्रिया में सुधार होती है और दही भी जल्दी पचने लगती है

एसिडिटी की समस्या नहीं होती है, जैसे दही खाने के बाद सीने में जलन होना आदि

पेट फूलना, पेट में दर्द और पेट से जुड़े अन्य कई फायदे भी मिलते हैं

पेट साफ होता है, खासतौर पर जिन लोगों को कब्ज है उन्हें दही में एक चुटकी नमक मिला लेना चाहिए

दही में नमक मिलाने के नुकसान (Side effects of salt in curd)

हालांकि, सिर्फ ऐसा नहीं है कि दही के साथ नमक खाना आपके फायदेमंद ही रहता है, इससे आपकी सेहत से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। आयुर्वेद के अनुसार जो लोग रोजाना दही में नमक मिलाकर खाते हैं उन्हें पित्त और कफ की समस्या हो सकती है। हालांकि, दूध में नमक मिलाना दही से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है।

