Bananas for 30 days : केला स्वास्थ्य के लिए काफी हेल्दी हो सकता है। अगर आप लगातार 30 दिनों तक केला खाते हैं, तो आपके शरीर में कई तरह के लाभ हो सकते हैं। आइए जानते हैं केला खाने के क्या फायदे हैं?

30 दिन तक केला खाने से क्या होता है? जानिए शरीर में दिखने वाले 5 बदलाव
VerifiedMedically Reviewed By: Kamini Sinha

Written by Kishori Mishra |Published : March 9, 2026 11:27 AM IST

Eating Bananas for 30 days : केला एक ऐसा फल है, जो हर एक सीजन में आसानी से मिल जााता है। इसलिए इसकी अहमियत शाायद लोगों के बीच कम होती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हर एक सीजन में आसानी से और सस्ते दाम पर मिलने वाला केला स्वास्थ्य के लिए महंगे-महंगें फलों से ज्यादा हेल्दी होता है। इसमें कई जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जिसमें फाइबर, विटामिन सी, विटामिन बी6, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट्स इत्यादि पाए जाते हैं। अगर आप नियमित रूप से 30 दिनों तक केला खाते हैं, तो इससे आपके स्वास्थ्य को कई फायदे हो सकते हैं। इस लेख मेें हम आपको केला खाने से शरीर को होने वाले फायदों के बारे में बताएंगे। आइए डाइट मंत्रा क्लीनिक की डायटीशियन कामिनी कुमारी से जानते हैं 30 दिनों तक केला खाने से क्या होता है? 

शरीर को मिलती है ऊर्जा

केला में नैचुरल शुगर मौजूद होता है, जो हमारे शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देने में प्रभावी होता है। इसलिए अधिकतर जिम जाने वाले लोग वर्कआउट से पहले केला खाना पसंद करते हैं। ऐसे में अगर आप लगातार 30 दिनों तक केला खाते हैं, तो आपके शरीर की एनर्जी बनी रहती है। आपके शरीर में थकान कम होती है।

पाचन रहता है दुरुस्त

रोजाना केला खाने से आपका पाचन दुरुस्त रहता है। दरअसल, केले में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो पाचन के लिए अच्छा माना जाता है। इससे कब्ज और अपच की परेशानी को दूर किया जा सकता है। केला खाने से पेट साफ रहता है। साथ ही यह आंतों में गुड बैक्टीरिया को बढ़ावा देेता है, जिससे पाचन तंत्र दुरुस्त हो सकता है।

दिल को रखे हेल्दी

नियमित रूप से 30 दिनों तक अगर आप केला खाते हैं, तो इससे आपके हार्ट को सुरक्षित रखा जा सकका है। दरअसल, केले में पोटैशियम की काफी अच्छी मात्रा होती है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मददगार साबित हो सकती है। रोजाना केला खाने से हाई ब्लड प्रेशर का खतरा कम हो सकता है।

कंट्रोल में रहता है शरीर का वजन

अगर आप अपने बढ़ते वजन से परेशान हैं, तो केले को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। केला खाने से आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है, जिससे आपको बार-बार भूख नहीं लगती है। इससे आप ओवरईटिंग से बच सकते हैं।

मूड और दिमाग रहता है अच्छा

केला खाने से आपका मूड काफी अच्छा रहता है। दरअसल, केले में ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड होता है, जो शरीर में जाकर सेरोटोनिन यानि हैप्पी हार्मोन बनाने में मददगार होता है। इससे आपके मूड को बेहतर किय जा सकता है। इससे तनाव को कम करने में मदद मिल सकती है।

मांसपेशियां होती हैं मजबूत

केले में पोटैशियम की अच्छी मात्रा होती है, जो आपकी मांसपेशियों को मजबूतकिया जा सकता है। यह मांसपेशियों में होने वाले दर्द को कम कर सकता है।  इससे शारीरिक तनाव को कम किया जा सकता है।

स्किन की परेशानी रहती है कम

केेला खाने से आपकी स्किन की परेशानी को दूर किया जा सकता है। दरअसल, केले मेें विटामिन सी की अच्छी मात्रा होती है। यह एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो स्किन पर होने वाली परेशानियों को

इन बातों का रखें ध्यान

केला आपके स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा होता है, लेकिन ध्यान रखें एक दिन में 1 से 2 केले से ज्यादा न खाएं। मुख्य रूप से अगर आपको डायबिटीज की परेशानीहै, तो केला खाने से पहले एक बार अपने एक्सपर्ट से सलाह लें।

Disclaimer: प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More