14 दिनों तक रोजाना एवोकाडो खाने से शरीर में क्या बदलाव आते हैं? जानें खाने का सही समय

Avocados Khane ke Fayde: अगर आप 14 दिनों तक रोजाना Avocado खाते हैं, तो इससे शरीर में विभिन्न प्रकार के पॉजिटिव बदलाव आते हैं। आइए डॉ. सौरभ सेठी से जानते हैं इसके बारे में-

एवोकाडो में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं।

Health Benefits of Avocado: आजकल हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने वाले लोग अपनी डाइट में सुपरफूड्स को शामिल कर रहे हैं। हेल्दी और टेस्टी सुपरफूड की लिस्ट में लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है एवोकाडो। एवोकाडो को कुछ जगहों पर बटर फ्रूट भी कहा जाता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की वेबसाइट पर छपी रिपोर्ट बताती है कि एवोकाडो में हेल्दी फैट (Monounsaturated fats), फाइबर, पोटेशियम, विटामिन K, E, C और B6 जैसे कई एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। एवोकाडो शरीर से लेकर स्किन व बालों से जुड़ी विभिन्न प्रकार की परेशानियां धीरे- धीरे कम होने लगती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं सिर्फ 14 दिन तक रोजाना एवोकाडो खाने से शरीर में क्या- क्या बदलाव हो सकते हैं?

14 दिन तक एवोकाडो खाने से क्या होता है?

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में Harvard, Stanford और AIIMS से प्रशिक्षित गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, डॉ. सौरभ सेठी बताते हैं कि अगर आप 14 दिनों तक रोजाना एवोकाडो खाते हैं, तो इससे शरीर में कई प्रकार के पॉजिटिव बदलाव होते हैं।

एवोकाडो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है।

1. दिल के लिए फायदेमंद है एवोकाडो

एवोकाडो खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाने में मदद करता है। डॉ. सेठी बताते हैं कि एवोकाडो में मोनोअनसैचुरेटेड फैट भरपूर मात्रा में होते हैं, जो LDL को कम करके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। इससे दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है।

2. पाचन तंत्र को बेहतर करता है एवोकाडो

एवोकाडो में फाइबर और प्लांट बेस्ट पोषक तत्व होते हैं। यह आंतों में मौजूद गुड बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं। 14 दिन तक लगातार रोजाना एवोकाडो खाने से कब्ज की समस्या दूर होती है। एवोकाडो मल को मुलायम बनाकर पेट में दर्द की परेशानी को भी दूर करता है।

3. ब्लड प्रेशर को बेहतर करता है

डॉक्टर बताते हैं कि एवोकाडो में पोटैशियम की मात्रा ज्यादा होती है, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने और दिल की सेहत को बनाए रखने में मदद करता है।

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4. वजन घटाने में मददगार

डॉक्टर का कहना है कि एवोकैडो में मौजूद फाइबर और हेल्दी फैट का यह मेल पेट भरे होने का एहसास दिलाने और ज्यादा खाने की आदत को कम करने में मदद कर सकता है। 14 दिन तक रोजाना एवोकाडो खाने से शरीर का अतिरिक्त फैट और वजन घटाने में सहायता मिलती है।

5. बालों और त्वचा के लिए फायदेमंद

एवोकाडो के पोषक तत्व बालों को मजबूत बनाते हैं और हेयर फॉल कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही,

Avocado में मौजूद विटामिन E और एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन को हाइड्रेट रखते हैं, जिससे चेहरे पर ग्लो आता है।

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एवोकाडो खाने का सही समय क्या है?

नाश्ते में- सुबह नाश्ते में एवोकाडो खाना सबसे अच्छा माना जाता है। यह दिनभर एनर्जी देता है। आप एवोकाडो को टोस्ट, सलाद या स्मूदी में ले सकते हैं। वर्कआउट से पहले- वर्कआउट से पहले एवोकाडो खाने से शरीर को हेल्दी फैट्स मिलते हैं, जिससे स्टैमिना बढ़ता है। स्नैक्स के तौर पर- शाम को हल्की भूख लगने पर इभी एवोकाडो को अपना सलाद में मिलाकर खा सकते हैं।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।