खाली पेट रोजाना खाएं 1 चम्मच घी, एक्सपर्ट बता रही हैं कैसे और कब खाएं ?

How much ghee should I eat a day : घी स्वास्थ्य के लिए काफी हेल्दी साबित हो सकती है। अगर आप सही तरीके और सही समय पर इसका सेवन करते हैं। आइए जानते हैं इस बारे में-

Ghee Benefits

Is it good to eat ghee daily : घी भारतीय खाने में हमेशा से शामिल रहा है। हालांकि, बीते कुछ सालों में एक प्रोपेगैंडा चलाया गया कि घी खाने से फैट बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, वजन बढ़ता है। ऐसे में लोगों ने घी कोखाना छोड़ दिया था। लेकिन अब आपने देखा होगा कि सेलेब्स अपने खाने में घी को जरूर शामिल करते हैं, क्योंकि यह हेल्दी फैट के लिए फायदेमंद होता है। दरअसल, यह कई नमकीन और मीठे पकवानों में एक जरूरी सामग्री है और अपने अनोखे स्वाद और खुशबू से सिंपल से सिंपल डिश को भी खास बना देता है। आईटी इंडिया एंबेसडर और डाइटीशियन स्वाति बाथवाल का कहना है कि घी एक हेल्दी फैट है, जिसके सेवन से स्वास्थ्य को कई फायदे हो सकते हैं। इसमें कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। एक बड़े चम्मच लगभग 14 ग्राम घी में करीब 123 कैलोरी होती हैं। इसके अलावा कई जरूरी पोषक तत्व शामिल होते हैं, जिससे आपकी कई परेशानियां कम हो सकती हैं। आइए जानते हैं इस बारे में-

घी में कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं?

घी स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। इसमें कई आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे-

सैचुरेटेड फैट - 9 ग्राम

मोनोअनसैचुरेटेड फैट - 4 ग्राम

पॉलीअनसैचुरेटेड फैट - 0.5 ग्राम

प्रोटीन - बहुत कम मात्रा में

कार्बोहाइड्रेट - बहुत कम मात्रा में

विटामिन A - रोज़ाना की ज़रूरत का 13 प्रतिशत (DV)

विटामिन E - DV का 3 प्रतिशत

विटामिन K - DV का 1 प्रतिशत

कैसे खाएं घी?

डायटीशियन बताती हैं कि अगर आप घी का सेवन करना चाहते हैं और इसके अधिक से अधिक फायदे चाहते हैं, तो खाली पेट इसका सेवन करें। खाली पेट इसका सेवन करने से कई फायदे हो सकते हैं, जैसे-

पेट फूलने की समस्या को करे दूर

बता दें कि घी में ब्यूटिरिक एसिड होता है, जो आंतों को अंदर से पोषण देता है और एसिडिटी और पेट फूलने को कम करने में मदद करता है, साथ ही पाचन को भी बेहतर बनाता है। वहीं, जिन लोगों को कब्ज की समस्या होती है, उनके लिए भी घी का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है।

हड्डियों को बनाए मजबूत

घी में ज़रूरी विटामिन भी होते हैं जो हड्डियों और हार्मोन के लिए ज़रूरी होते हैं। इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी फैट भी होते हैं, जो जोड़ों और शरीर की अकड़न को दूर करने में मदद करते हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि अगर घी को सही मात्रा में रोज़ाना की डाइट में शामिल किया जाए, तो घी से वज़न नहीं बढ़ता। इसके बजाय, यह भूख और ब्लड शुगर लेवल को स्थिर करता है।

घी का सेवन कैसे करें?

डॉक्टर्स के मुताबिक, अगर आप सुबह के समय खाली पेट गर्म पानी के साथ एक चम्मच देसी घी का सेवन करते हैं, तो यह एक आसान, सुरक्षित और पेट के लिए फायदेमंद रूटीन है जो हमें सभी फायदे देता है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।