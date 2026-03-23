खाली पेट भूलकर भी नहीं खानी चाहिए ये 5 चीजें, पेट में जाते ही होने लगेगी दिक्कत

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
Khali Pet Kya Nahi Khana Chahiye: सुबह की सही शुरुआत पूरे दिन की सेहत और ऊर्जा तय करती है। कहते हैं ना अगर सुबह की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। हालांकि, फिर भी अक्सर हम सुबह उठते ही बिना सोचे-समझे कुछ भी खा लेते हैं, हालांकि, हेल्थ एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि खाली पेट खाई गई कुछ चीजें पाचन तंत्र पर बुरा असर डालती हैं। इससे बहुत से लोगों को एसिडिटी, गैस, जलन और सुस्ती जैसी समस्याएं होने लगती हैं। ऐसे में हर व्यक्ति के लिए यह जानना जरूरी है कि दिन की शुरुआत कैसी और किन चीजों से नहीं करनी चाहिए। इसलिए अगर आपकी भी चाह है कि आपका पूरा दिन हल्का, एक्टिव और बिना किसी परेशानी के गुजरे, तो अपनी सुबह की डाइट में थोड़ा बदलाव लाएं, जिससे होगी अच्छी सेहत की असली शुरुआत।
अधिकतर लोग सुबह की शुरुआत चाय या कॉफी से करना पसंद करते हैं। हो सकता है आप भी करते हो, जो कि आपको आम लगता होगा। अगर खाली पेट चाय-कॉफी का सेवन पेट की परत को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में नियमित रूप से अपनाई गई आपकी यह आदत एसिडिटी, घबराहट और बेचैनी को बढ़ती है। ऐसे में बेहतर है कि आप पहले कुछ हल्का खाएं, फिर चाय-कॉफी का सेवन करें।
(और पढ़ें - सुबह उठने के कितनी देर बाद पीनी चाहिए चाय)
सुबह फलों का सेवन करना आपकी सेहत के लिए लाभकारी सिद्ध होता है। लेकिन अगर आप खाली पेट संतरा, मौसंबी या नींबू का सेवन कर रहें हैं, तो यह पेट में एसिड के स्तर को बढ़ा सकते हैं। यह एसिड पेट में जलन और गैस की समस्याओं को बढ़ता है। ऐसे में खासकर जिन लोगों को पहले से एसिडिटी की समस्या रहती है, उन्हें अपनी इस आदत से बचना चाहिए।
(और पढ़ें - किन लोगों को नहीं खाने चाहिए खट्टे फल)
खाली पेट तीखा या मसालेदार भोजन का सेवन भी पेट में जलन और ऐंठन पैदा कर सकता है। आपकी यह आदत आपको जल्दी बीमार भी बना सकती है, क्योंकि तीखे-मसालेदार भोजन का असर आपके पाचन तंत्र पर सीधे तौर पर पड़ता है। कई लोगों में इसके सेवन के बाद से ही दिनभर असहजता बनी रहने की परेशानी भी सामने आती है।
वहीं अगर आप सुबह-सुबह ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करते हैं तो भी आपका पाचन तंत्र नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। कुछ अध्ययनों में यह बात भी सामने आई है कि बहुत ठंडा तरल पेट की रक्त वाहिकाओं को संकुचित करता है, जिससे डाइजेशन धीमा हो जाता है। इससे अक्सर ही गैस, अपच और भारीपन जैसी परेशानियां सामने आती हैं। अध्ययन बताते हैं कि सुबह गुनगुना पानी पीना पाचन को सक्रिय करता है, जबकि ठंडे ड्रिंक्स इसकी प्राकृतिक प्रक्रिया में बाधा डालते हैं।
अगर आप सुबह खाली पेट मीठा खाएंगे, तो आपका ब्लड शुगर तेजी से बढ़ेगा फिर अचानक गिर सकता है, जिससे आपको थकान, चक्कर और कमजोरी महसूस हो सकती है। शोध भी बताते हैं कि हाई शुगर फूड्स तुरंत ग्लूकोज स्पाइक पैदा करते हैं, जिससे इंसुलिन तेजी से रिलीज होता है, जिससे शरीर के ऊर्जा संतुलन में गड़बड़ी हो जाती और आपको दिनभर सुस्ती परेशानी होती है।
आप दिन की शुरुआत गुनगुने पानी, भीगे बादाम व हल्के फल जैसे केला या पपीता से करें। इससे आपका पाचन बेहतर रहेगा और शरीर को सही ऊर्जा मिलेगी। विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि खाली पेट क्या खाया जाए और क्या नहीं जानना जरूरी है। सही चुनाव आपको दिनभर एक्टिव और हेल्दी रख सकता है।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information