इन 4 चीजों को खाएंगे दही में मिलाकर तो भूल जाएंगे बीमार पड़ना, ऐसे मिलेगा डबल फायदा

What to eat with curd: दही एक हेल्दी डाइट का हिस्सा है और अगर इसे कुछ खास फूड्स के साथ खाया जाए तो इससे मिलने वाले हेल्थ बेनिफिट्स डबल हो जाते हैं। चलिए जानते हैं दही को किन फूड्स के साथ खाना चाहिए।

Summer food combination: सेहत को हेल्दी रखने के लिए सही डाइट का होना बहुत जरूरी होता है। यदि हमारे देश की बात करें तो लोग गर्मियों में ज्यादा दही, छाछ, फल व कच्ची खाई जाने वाली सब्जियां खाना पसंद करते हैं। भारतीय दही और छाछ को बहुत खुश होकर खाते हैं और इसका सेवन करना आपकी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद भी माना जाता है। दही को अक्सर लोग अलग-अलग तरीके से खाते हैं, कुछ लोगों को मीठी तो कुछ लोगों को नमक मिलाकर दही खाना अच्छा लगता है। हालांकि, इसके अलावा भी कई चीजें हैं, जिनके साथ दही का सेवन करना काफी हेल्दी ऑप्शन माना जाता है। यदि आप भी हेल्दी डाइट का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, इस लेख में हम आपको कुछ फूड्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें दही के साथ खाने से खूब फायदा मिलता है। चलिए जानते हैं दही के साथ कौन से फूड्स खाने से मिलता है डबल फायदा (Best food to eat with curd in summer)

1. सब्जियां (Vegetables with curd)

दही के साथ सब्जियां खाने का मेल बहुत ही पुराना है और इसके साथ कच्ची खाई जाने वाली और उबालकर खआई जाने वाली सब्जियां दोनों ही खाई जाती हैं। लौकी और तोरई जैसी सब्जियों को उबालकर दही में डाला जाता है और मसाला डालकर इसे बेहद टेस्टी बनाया जाता है। वहीं कच्ची सलाद में खाई जाने वाली सब्जियां जैसे खीरा, ककड़ी, गाजर व मूली आदि को भी दही में शामिल किया जाता है, जो बेहद हेल्दी ऑप्शन होता है।

2. फल (Fruits with curd)

बहुत ही कम लोग जानते हैं कि दही के साथ फलों का सेवन करना बेहद फायदेमंद माना जाता है। दही में केला, स्ट्रॉबेरी, चीकू, आम और कई अन्य फल भी हैं, जिनका सेवन दही का साथ करना बेहद फायदेमंद रहता है। हालांकि, पहले थोड़ी सी मात्रा में फलो को साथ दही का खाकर देख लेना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को पेट में एक साथ ये चीजें खाने से गड़बड़ भी हो सकती है।

3. ड्राई फ्रूट्स (Dry fruits with curd)

दही के साथ नट्स एंड सीड्स का सेवन करना भी बेहद फायदेमंद रहता है। यदि आप हेल्दी ब्रेकफास्ट या स्नैक्स ढूंठ रहे हैं, तो दही के साथ ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना बेहद अच्छा ऑप्शन रहता है। दही में बादाम, काजू, किशमिश और पिस्ता जैसे ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना बेहद फायदेमंद रहता है। इसके अलावा चिया सीड्स भी दही के साथ खाना बेहद स्वादिष्ट और सेहतमंद ऑप्शन है।

4. चावल (Rice with curd)

दही के साथ चावल खाना बेहद टेस्टी ऑप्शन है, जिसका सेवन करना आपकी सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है। दही के साथ चावल खाने से पाचन अच्छा रहता है। अगर आप हेल्दी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो ब्राउन राइस के साथ भी दही का सेवन कर सकते हैं। दस्त व कब्ज जैसी समस्याओं के लिए भी दही और चावल अच्छा रहता है।

