दूध के साथ भूलकर भी न खाएं ये 4 चीजें, पेट में जाते ही बन जाता है जहर!

What Foods Not To Eat With Milk In Hindi: दूध के साथ किन खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए विस्तार से जानते हैं।

दूध पीने के शौकीन बहुत सारे लोग हैं। छोटे बच्चे, युवा, सीनियर सिटीजंस और महिलाएं सभी के लिए दूध एक हेल्दी फूड है। दूध या दूध से बने उत्पादों का सेवन आप कभी भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर दूध एक हेल्दी ड्रिंक तो है लेकिन आपको इसे कैसे पीना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर आपको लगता है कि आप दूध में कुछ भी डाल कर खा सकते हैं तो शायद आप गलत हैं। एक्सपर्ट की मानें तो दूध में हर चीज नहीं मिलाई जा सकती क्योंकि उसके नुकसान भी हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से फूड हैं जिन्हें दूध में मिलाकर कभी नहीं सेवन (What Foods Not To Eat With Milk) करना चाहिए।

दूध के साथ क्या नहीं खाएं - (What Foods Not To Eat With Milk In Hindi)

1. प्रोटीन वाले फूड

ऐसा माना जाता है कि प्रोटीन और दूध को एक साथ नहीं लेना चाहिए क्योंकि यह आपके पेट पर भार डाल सकता है और यहां तक कि वजन भी बढ़ा सकता है। दूध और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ एक साथ खाने से भारीपन और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि, यह उन लोगों को फायदा पहुंचा सकता है जो अपनी बढ़ती उम्र में मसल्स बढ़ाना चाहते हैं।

2. मछली और मांस

मछली और दूध का एक साथ सेवन करने से क्या होता है, इस बारे में आपने तमाम तरह के सिद्धांत और डरावनी कहानियां सुनी होंगी। तथ्य यह है कि मांस और मछली प्रकृति में गर्म होते हैं और दूध का प्रभाव शीतल होता है। इसलिए इन खाद्य पदार्थों के संयोजन से शरीर में रासायनिक असंतुलन हो सकता है, जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है।

3. खट्टे आहार

आप तो जानते ही हैं कि हम दूध में नींबू का रस मिलाते हैं ताकि दूध फट जाए और पनीर बन जाए। यह दूध में खट्टे खाद्य पदार्थ मिलाने का प्रभाव है। क्या आप चाहते हैं कि आपके पेट में ऐसा कुछ हो? दूध के साथ एसिडिक, सिट्रस और विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए।

4. फल

दूध एक प्रकार का पशु आधारित प्रोटीन है, और कुछ प्रकार के फलों के साथ लेने पर पाचन संबंधी समस्याएं और अम्लता पैदा करने के लिए जाना जाता है। केला और दूध भी असंगत हैं और खांसी और सर्दी का कारण बन सकते हैं। सुरक्षित फल वे हैं जिनमें मीठे और मक्खन के गुण होते हैं। आम, खजूर, अंजीर और एवोकाडो सुरक्षित विकल्प हैं।