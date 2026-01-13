रोज 1 कटोरी भीगी हुई लोबिया खाने से क्या होता है? जानें 5 चौंका देने वाले फायदे

Lobia Benefits: लोबिया में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिजों प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आइए आपको बताते हैं अगर आप रोज भीगी हुई लोबिया खाते हैं तो क्या फायदा आपको मिल सकता है।

Lobia Khane Ke Fayde: हम अपने शरीर की कुछ जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं, जिससे होता यह है कि हम किसी न किसी शारीरिक समस्या का सामना करते रहते हैं। खासकर प्रोटीन की कमी हमारे शरीर में कई परेशानियों को पैदा करती है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि हम घर पर रखी एक खास दाल को भूलकर दवाइयों व सप्लीमेंट्स का सहारा लेना शुरु कर देते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। जब हम बहुत ही सस्ते में घर पर लोबिया की दाल लाकर उसे उबालकर खा सकते हैं तो फिर डॉक्टर के पास क्यों जाना?

जी हां लोबिया, जिसे अंग्रेजी में ब्लैक-आइड पीज कहा जाता है। यह राजमा की तरह होती हैं, लेकिन रंग में सफेद और इनके ऊपर एक काला धब्बा सा होता है। जिसके कारण इसे ब्लैक आइड पीज कहा जाता है। अक्सर लोग इसे सिर्फ स्वाद के लिए खाते हैं। क्योंकि उन्हें इसके असल फायदों के बारे में नहीं पता होता है। लेकिन आज हम आपको इस लेख में लोबिया खाने के 5 कमाल के हेल्थ बेनेफिट्स के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप चौंक भी जाएंगे और आज से इसे खाना भी शुरु कर देंगे।

तेजी से वजन घटाने में फायदेमंद

जो लोग अपना वजन या फैट कम करना चाहते हैं वह अपनी डाइट में उबली हुई लोबिया को शामिल कर सकते हैं। इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और कैलोरी बहुत ही कम। यानी की वेट लॉस करने वालों के लिए यह बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। दरअसल फाइबर हमारे पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है, जो ओवरईटिंग से बचाने में फायदेमंद है।

हार्ट हेल्थ को ठीक रखता है

फाइबर के अलावा लोबिया में पोटेशियम, मैग्नीशियम और फ्लेवोनोइड्स पाए जाते हैं जो हार्ट डिजीज को कम करने में मदद करते हैं। साथ ही बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। कोलेस्ट्रॉल कम रहेगा तो हार्ट स्ट्रोक आने के चांसेस भी कम हो जाएंगे।

पाचन तंत्र के लिए रामबाण

आजकल लोगों की यही समस्या है कि खाना पच नहीं रहा है या पेट फूल सा जा रहा है। इसमें सॉल्युबल फाइबर होता है जो डाइजेशन को स्मूथ बनाता है और बाउल मूवमेंट को बेहतर करता है। साथ ही आंतों से गंदगी को साफ कर एसिडिटी और गैस की समस्याको खत्म करने का काम करता है।

हेल्दी स्किन और हेयर

जैसा कि हमने आपको बताया लोबिया में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह बालों को स्ट्रांग बनाने में मदद करता है। साथ ही इसमें विटामिन ए सी और एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं जो त्वचा को बेहतर व त्वचा तो चमकदार बनाने में मदद करता है। इसमें मौजूद एंटी एजिंग तत्व हमारे चेहरे को जवान रखने और झुर्रियां आने से रोकने में मदद करते हैं।

ब्लड शुगर को रखें नियंत्रित

डायबिटीज के मरीजों के लिए लोबिया एक सुपरफूड की तरह काम करता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम होता है। यह खून में ग्लूकोज के अब्सॉर्पशन की स्पीन को धीमा कर देता है, जिससे खाने के बाद अचानक शुगर लेवल नहीं बढ़ता। नियमित सेवन से इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार होता है।

भीगी हुई लोबिया को खाने के तरीके

वैसे तो घरों में लोबिया की दाल बनाई जाती है जिसे चावल या रोटी के साथ खाया जाता है। लेकिन आप इसे उबालकर या गर्म पानी में भिगोकर स्प्राउट्स की तरह भी खा सकते हैं। इसके लिए आप एक कटोरी भीगे हुए लोबिया लें, उसमें टमाटर, प्याज, सेंधा नमक और नींबू डालकर रोजाना खाना शुरु कर दें। लोबिया को रात भर भिगोकर रखने से इसमें मौजूद एंटी-न्यूट्रिएंट्स जैसे की फाइटिक एसिड निकल जाते हैं, जिससे हमारे शरीर को पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से सोखने में मदद मिलती है।

