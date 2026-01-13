Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
Lobia Khane Ke Fayde: हम अपने शरीर की कुछ जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं, जिससे होता यह है कि हम किसी न किसी शारीरिक समस्या का सामना करते रहते हैं। खासकर प्रोटीन की कमी हमारे शरीर में कई परेशानियों को पैदा करती है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि हम घर पर रखी एक खास दाल को भूलकर दवाइयों व सप्लीमेंट्स का सहारा लेना शुरु कर देते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। जब हम बहुत ही सस्ते में घर पर लोबिया की दाल लाकर उसे उबालकर खा सकते हैं तो फिर डॉक्टर के पास क्यों जाना?
जी हां लोबिया, जिसे अंग्रेजी में ब्लैक-आइड पीज कहा जाता है। यह राजमा की तरह होती हैं, लेकिन रंग में सफेद और इनके ऊपर एक काला धब्बा सा होता है। जिसके कारण इसे ब्लैक आइड पीज कहा जाता है। अक्सर लोग इसे सिर्फ स्वाद के लिए खाते हैं। क्योंकि उन्हें इसके असल फायदों के बारे में नहीं पता होता है। लेकिन आज हम आपको इस लेख में लोबिया खाने के 5 कमाल के हेल्थ बेनेफिट्स के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप चौंक भी जाएंगे और आज से इसे खाना भी शुरु कर देंगे।
जो लोग अपना वजन या फैट कम करना चाहते हैं वह अपनी डाइट में उबली हुई लोबिया को शामिल कर सकते हैं। इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और कैलोरी बहुत ही कम। यानी की वेट लॉस करने वालों के लिए यह बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। दरअसल फाइबर हमारे पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है, जो ओवरईटिंग से बचाने में फायदेमंद है।
फाइबर के अलावा लोबिया में पोटेशियम, मैग्नीशियम और फ्लेवोनोइड्स पाए जाते हैं जो हार्ट डिजीज को कम करने में मदद करते हैं। साथ ही बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। कोलेस्ट्रॉल कम रहेगा तो हार्ट स्ट्रोक आने के चांसेस भी कम हो जाएंगे।
आजकल लोगों की यही समस्या है कि खाना पच नहीं रहा है या पेट फूल सा जा रहा है। इसमें सॉल्युबल फाइबर होता है जो डाइजेशन को स्मूथ बनाता है और बाउल मूवमेंट को बेहतर करता है। साथ ही आंतों से गंदगी को साफ कर एसिडिटी और गैस की समस्याको खत्म करने का काम करता है।
जैसा कि हमने आपको बताया लोबिया में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह बालों को स्ट्रांग बनाने में मदद करता है। साथ ही इसमें विटामिन ए सी और एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं जो त्वचा को बेहतर व त्वचा तो चमकदार बनाने में मदद करता है। इसमें मौजूद एंटी एजिंग तत्व हमारे चेहरे को जवान रखने और झुर्रियां आने से रोकने में मदद करते हैं।
डायबिटीज के मरीजों के लिए लोबिया एक सुपरफूड की तरह काम करता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम होता है। यह खून में ग्लूकोज के अब्सॉर्पशन की स्पीन को धीमा कर देता है, जिससे खाने के बाद अचानक शुगर लेवल नहीं बढ़ता। नियमित सेवन से इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार होता है।
वैसे तो घरों में लोबिया की दाल बनाई जाती है जिसे चावल या रोटी के साथ खाया जाता है। लेकिन आप इसे उबालकर या गर्म पानी में भिगोकर स्प्राउट्स की तरह भी खा सकते हैं। इसके लिए आप एक कटोरी भीगे हुए लोबिया लें, उसमें टमाटर, प्याज, सेंधा नमक और नींबू डालकर रोजाना खाना शुरु कर दें। लोबिया को रात भर भिगोकर रखने से इसमें मौजूद एंटी-न्यूट्रिएंट्स जैसे की फाइटिक एसिड निकल जाते हैं, जिससे हमारे शरीर को पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से सोखने में मदद मिलती है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
लोबिया में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, फाइबर, प्रोटीन और खनिज जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे आवश्यक पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं।
लोबिया मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और कैल्शियम जैसे आवश्यक खनिजों का एक अच्छा स्रोत है, जो मजबूत और स्वस्थ हड्डियों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
खेती किए गए लोबिया के सामान्य नामों में ब्लैक-आई मटर, दक्षिणी मटर, नीबे (वैकल्पिक रूप से नेबे), और क्राउडर मटर शामिल हैं।
लोबिया का अगर ज्यादा सेवन किया जाय तो उससे कब्ज और बदहजमी की समस्या हो सकती है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information