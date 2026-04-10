रात को 7 बजे से पहले खाना खाने के 5 फायदे, डाइट में क्या लें ये भी जानें

Eating Before 7 Benefits: बहुत ही कम लोगों को जानकारी है कि रात को देर से खाना खाने की आदत, हेल्थ को नुकसान पहुंचा रही है। वहीं अगर आप 7 बजे से पहले खाना खा लेते हैं, तो उससे स्वास्थ्य को काफी फायदा मिल सकता है।

आज की दुनिया की रफ्तार तेज है। ऐसे में खान-पान की आदतें तेजी से बिगड़ती जा रही हैं और इसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है। खासतौर पर देर रात खाना खाने की आदत। आप सोच रहे होंगे, इसके अलावा आपके पास और विकल्प ही क्या है। सच है, लेकिन क्यों न थोड़ा प्रयास किया जाए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देर रात खाना, खाना कई बीमारियों को जन्म दे रहा है। ऐसे में अगर आप रात का भोजन शाम 7 बजे से पहले कर लें, तो यह आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। इससे न केवल आपका पाचन तंत्र, बल्कि वजन नियंत्रण, नींद और ऊर्जा स्तर पर भी सकारात्मक प्रभाव होते हैं। तो आइए हम आपको आज इसे आदत को अपनाने के प फायदे बताते हैं, जो आपको मजबूर करेंगे कि आप अपनी दिनचर्या बदलें।

1. दिल रहता है स्वस्थ

स्वस्थ जीवन जीने के लिए दिल का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है इसलिए सबसे पहले आपको अपने दिल की सेहत पर ध्यान देना होगा। असल में जब आप रात में देर से खाना खाते हैं, तो इससे कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। वहीं जब आप समय पर डिनर कर लेते हैं तो इससे हार्ट हेल्थ बेहतर रहती है और दिल से जुड़ी बीमारियां होने का खतरा भी काफी कम हो जाता है।

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2. अच्छी और गहरी नींद

अच्छी और पूरी नींद स्वस्थ रहने के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है और आज के समय में नींद एक बड़ी परेशानी बनकर उभर रही है। ऐसे में देर रात खाना खाने की आपकी आदत भी नींद पर बुरा असर डालती है। देर से खाना खाने से पेट भरा हुआ महसूस करता है, जिस कारण शरीर आराम नहीं कर पाता। वहीं, जल्दी डिनर करने से शरीर को सोने से पहले ही आराम मिल जाता है, जिससे आपको नींद गहरी व सुकून भरी आती है।

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3. वजन घटाने में मददगार

शाम 7 बजे से पहले खाना खाने पर शरीर को इस भोजन पचाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। इसका सबसे बड़ा लाभ होता है कि आपको गैस, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याएं नहीं होती। वहीं अगर आप वजन कम करने के प्रयास में जुटे हैं तो भी जल्दी डिनर करना बेहद फायदेमंद साबित होता है। जैसा ही हमने बताया कि जल्दी खाना खाने से शरीर को अतिरिक्त कैलोरी बर्न करने का समय मिल जाता है, जिससे फैट जमा होने की संभावना कम हो जाती है। साथ ही इससे मेटाबॉलिज्म बेहतर तरीके से भी काम कर पाता है और वजन नहीं बढ़ता।

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4. ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है

अपनी डिनर टाइमिंग सुधारना आपको एक छोटा कदम लग सकता है, लेकिन यह बेहद असरदार होता। समय पर खाना खाने से आपको कई लाभ मिलते हैं, जिसमें से एक है ब्लड शुगर लेवल का स्थिर रहना। देर रात खाने से इंसुलिन का स्तर प्रभावित होता है, अधिकतर मामलों में यह बढ़ जाता है, जिससे भविष्य में डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में समय पर खाना खाने से आप इस जोखिम को कम कर सकते हैं।

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अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।