तेज तपती गर्मी में अगर गन्ना का जूस पीते हैं तो यह फायदा देता है या नुकसान?

Ganne Ka Juice Pine Se Kya Hota Hai: आपने भी तेज तपती गर्मी से खुद को बचाने के लिए गन्ने का जूस जरूर पिया होगा। यह पेट को ठंडक दे देता है। लेकिन क्या सच में गन्ने का जूस पीना फायदेमंद है?

शुगर केन के जूस

Ganne Ka Juice Pine Se Fayde Or Nuksan: गर्मियों का मौसम शुरू होते ही हमारी प्यास भी बढ़ जाती है। फिर चाहे यह पानी की हो, जूस की या फिर शरबत और कोल्ड ड्रिंक की। उन्हीं में से एक है गन्ने का जूस, जिसका ठेला या तो हर गली-नुक्कड़ पर मिलता है या फिर मार्केट में कई दुकाने मिल जाती हैं। पीते तो सभी हैं, लेकिन समर सीजन में सबसे अधिक पिया जाने वाला यह शुगर केन जूस क्या हमारी सेहत के लिए सच में फायदेमंद होता है? या सिर्फ गर्मी में प्यास बुझाने के लिए इसे पिया जाता है?

यही सवाल हमने किया पारस हेल्थ, गुरुग्राम की चीफ डाइटीशियन डॉक्टर नीलम बिष्ट से पूछा। वह बताती हैं कि ‘तेज गर्मी में गन्ने का जूस पीना ज्यादातर लोगों के लिए राहत देने वाला होता है, लेकिन इसे सही तरीके से लेना जरूरी है। हर चीज की तरह इसके भी फायदे हैं और कुछ सावधानियां भी।’ आइए अब हम विस्तार से जाने हैं कि गन्ने का जूस पीने के फायदे व नुकसान क्या हैं।

पहले जानें गन्ने का जूस पीने के फायदे

डायटिशियन बताते हुए कहती हैं कि गन्ने का जूस शरीर को तुरंत तरावट देता है। धूप में रहने के बाद यह थकान और कमजोरी को कम करने में मदद करता है। इसमें मौजूद नेचुरल स्वीटनेस शरीर को जल्दी एनर्जी देने का काम करती है। गर्मी में जब पसीना ज्यादा आता है, तब यह शरीर में पानी की कमी पूरी करने में भी सहायक होता है। कई लोगों को यह पेट में जलन या एसिडिटी में भी आराम देता है।

गन्ने का जूस पीने के क्या नुकसान हैं?

अगर जूस साफ-सुथरी जगह से नहीं लिया गया हो, तो पेट खराब या इंफेक्शन होने का खतरा रहता है। इसमें शक्कर की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए जिन लोगों को शुगर की समस्या है, उन्हें इसे सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए। जरूरत से ज्यादा पीने पर यह वजन बढ़ाने या ब्लड शुगर बढ़ने का कारण बन सकता है। साथ ही, बासी या देर तक रखा हुआ जूस पीना बिल्कुल सही नहीं है।

पीने का सही समय

जो जिस समय बाहर जाता है या जिसे जब मन करता है, वह जब गन्ने का जूस पी लेता है। लेकिन डॉक्टर बताती हैं कि गन्ने का जूस दोपहर के समय सबसे ज्यादा फायदेमंद रहता है, खासकर जब धूप तेज हो। उस समय यह शरीर को ठंडक देता है। सुबह खाली पेट पीना सही नहीं माना जाता। शाम को बहुत देर से या रात में इसे लेने से बचना चाहिए। हमेशा ताजा निकला हुआ जूस ही पिएं और कोशिश करें कि साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखा गया हो।

सीधी बात यह है कि अगर गन्ने का जूस ताजा, सीमित मात्रा में और सही समय पर लिया जाए, तो यह गर्मी में काफी फायदेमंद साबित हो सकता है।

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निष्कर्ष

गन्ने का जूस अगर सही समय पर पिया जाए तो यह सेहत को फायदेमंद साबित हो सकता है। यह शरीर में पानी की कमी को दूर करने और पेट की गर्मी को खत्म करने में मदद करता है। वहीं अगर आप गन्ने का जूस साफ-सुथरी जगह से नहीं लेते हैं, तो यह पेट से जुड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है। साथ ही अचानक जूस पीना आपके ब्लड शुगर लेवल को भी बढ़ा सकता है।