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इन 5 फलों को गलत समय पर खाने से हो सकता है पेट खराब, स्वाद के चक्कर में न करें भूल

Fruits Kis Time Khane Chahiye: सभी फलों को खाने का एक समय होता है, क्योंकि अगर आप इन्हें गलत समय पर खाते हैं तो यह हेल्थ प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं। आइए इन फलों के बारे में जानें।

इन 5 फलों को गलत समय पर खाने से हो सकता है पेट खराब, स्वाद के चक्कर में न करें भूल

Written by Vidya Sharma |Published : March 25, 2026 3:27 PM IST

Fruits Khane Ka Sahi Samay: फल हमारी सेहत के लिए सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आफ इन्हें गलत समय पर खा लें तो यह तबीयत को खराब भी कर सकते हैं? जी हां यह सच है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर फल पोषण से भरपूर होते हैं तो आप इन्हें किसी भी समय खा सकते हैं। इसका जीता जाता उदाहरण आप खुद भी हैं, कैसे? आपने महसूस किया होगा कि जब आप शाम को या रात को अंगूर खाते हैं तो पेट खराब हो जाता है और पतला मल निकलता है।

ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंगूर की तासीर ठंडी होती है और जब आप इन्हें शाम के समय ठंडे मौसम में खाते हैं तो यह पेट से जुड़ी समस्या पैदा करता है। बता दें कि हर फल की अपनी डाइजेशन स्पीड और एसिडिक या शुगर प्रोफाइल होती है, जिसे गलत समय पर खाने से गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग या पेट दर्द हो सकता है। इसलिए आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से फलों को खाने का एक सही समय होता है, जो हम सभी किसी भी समय खा लेते हैं।

रात को केला खाने से क्यों बचें?

आपने देखा होगा कि भरे ही केला एनर्जी देता है और पेट को भरा-भरा फील करवाता है, लेकिन अक्सर रात को केला खाने से माता-पिता रोकते हैं। इसका साफ सीधा कारण यह है कि केले की तासीर ठंडी होती है। अगर आप इसे रात में खाते हैं तो यह पेट में भारीपन और गैस का कारण बन सकता है। साथ ही कुछ लोगों में बलगम या सुस्ती बढ़ने का कारण भी बन सकता है। बेहतर होगा कि आप इसे सुबह या वर्कआउट के बाद ही खाएं।

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रात को न खाएं सेब

जैसा कि कहा जाता है कि रोजाना एक सेब खाने से आप बीमार नहीं होते हैं और कभी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप रात को सेब खाते हैं तो इससे मिलने वाले फाइबर पचने में समय ले सकते हैं और फिर पेट में गैस या अपच का कारण बन सकते हैं। इसलिए आप सेब को सुबह खाली पेट या ब्रेकफास्ट के साथ लें।

गर्मियों में इस समय न खाएं तरबूज

गर्मियां आ गई हैं, ऐसे में हर घर में लोग तरबूज ला रहे होंगे और खा रहे होंगे। स्वाद के चक्कर में यह न भूलें कि तरबूज में पानी की मात्रा बहुत ही अधिक होती है, इसलिए इसे खाना खाने के तुरंत बात खाने से बचना चाहिए। अगर आप अपने स्वाद के लिए खाने के बाद तरबूज खाते हैं तो यह डाइजेशन को स्लो कर देगा, ब्लोटिंग और गैस बढ़ाएगा। इसलिए कोशिश करें कि इस फल को दोपहर में ही खाएं।

ज्यादा आम खाना पड़ सकता है भारी

गर्मियां तो फलों का राजा आम का सीजन होता है, और जिसे जब मिल जाए वो खाने को भी तैयार रहता है। लेकिन अधिक मात्रा में आम खाने से आपका शुगर स्पाइक कर सकता है और एसिडिटी हो सकती है। इसलिए दिन में ही आम खाएं और पेट भरने के लिए नहीं बल्कि स्वाद के लिए खाएं।

खट्टे फलों से रात को बनाएं दूरी

विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है और बॉडी में एनर्जी देता है। लेकिन संतरा, अंगूर जैसे अन्य खट्टे फलों को रात को नहीं खाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि रात ठंडी होती है और इन फलों की तासीर भी ठंडी होती है, ऐसे आपको आधी रात में अपने पेट खराब लग सकता है। साथ ही खट्टे फल खाली पेट खाने से एसिडिटी या जलन हो सकती है। इसलिए इन्हें दिन में खाएं और मील के बाद खाएं।

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Highlights

  • शाम के बाद केला खाने से बचें क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है और यह पेट पर असर डालता है।
  • विटामिन सी से रिच फ्रूट्स को रात को न खाएं, वरना एसिडिटी हो सकती है।
  • कोशिश करें फलों को शाम से पहले-पहले ही खाएं।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

विद्या शर्मा

विद्या शर्मा को डिजिटल मीडिया में लगभग 3 साल का अनुभव है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता ... Read More