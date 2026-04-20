बंगाल में PM मोदी ने खाई झालमुड़ी, घर पर इस तरह तैयार करें बंगाली स्नैक्स का हेल्दी वर्जन

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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों राज्य के विभिन्न इलाकों में रैलियां कर रहे हैं। रविवार को चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी का एक अलग अंदाज देखने को मिला। पीएम मोदी ने झाड़ग्राम में बीच रास्ते अपना काफिला रुकवाया और कोलकाता की मशहूर स्ट्रीट फूड झालमुड़ी का मजा लिया। दरअसल, हुआ यूं कि जब पीएम मोदी का काफिला झाड़ग्राम से गुजर रहा था, तभी इस दौरान उनकी नजर झालमुड़ी की एक छोटी सी दुकान पर पड़ी। प्रधानमंत्री ने तुरंत गाड़ी को रुकवाया और झालमुड़ी के स्टाल की ओर बढ़े तो वहां मौजूद लोगों ने उन्हें घेर लिया। पीएम मोदी ने दुकानदार से कहा- अरे भाइया हमें भी खिलाओ अपनी झालमुड़ी। प्रधानमंत्री ने इस पल की तस्वीरें और वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी शेयर किया है।
पीएम मोदी ने जिस झालमुड़ी का लुत्फ चुनावी रैली के दौरान उठाया है, वो पूरे पश्चिम बंगाल का लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है। झालमुड़ी को विभिन्न प्रकार के मसाले, मुरमुरे, हल्की मिर्च, कच्चे प्याज, आलू और कच्चे सरसों के तेल के साथ तैयार किया जाता है। झालमुड़ी का स्वाद हल्का सा तीखा, चटपटा होता है। तीखा और चटपटा होने के कारण झालमुड़ी का स्वाद हर किसी को बेहद पसंद आता है।
ঝাড়গ্রামে ঝালমুড়ি খাবার বিরতি! pic.twitter.com/t0TcDeONxt
— Narendra Modi (@narendramodi) April 19, 2026
पश्चिम बंगाल के अलावा किसी भी अन्य जगह पर झालमुड़ी की बात आती है, तो लोग अक्सर इसे अनहेल्दी स्नैक्स के तौर पर मानते हैं। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं, तो रूक जाइए बाजार में मिलने वाली झालमुड़ी हो सकता है सेहत के लिए हानिकारक हो, लेकिन आप घर पर इसका हेल्दी वर्जन तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देर किसी बात की है आइए जानते हैं घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं झालमुड़ी।
आप झालमुड़ी को कई तरह से घर पर तैयार कर सकते हैं।
झालमुड़ी मुख्य रूप से मुरमुरा (puffed rice) से बनने वाला एक मसालेदार स्नैक है, जिसमें सब्जियां, मसाले और हल्का तेल मिलाया जाता है। इसे बनाने के लिए आपको नीचे बताए गए सामान की जरूरत पड़ेगी।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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