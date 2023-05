Vitamin B Complex: शरीर के लिए क्यों जरूरी विटामिन B कॉम्प्लेक्स,जानें इसके फायदे और स्रोत

विटामिन बी पानी में आसानी से घुल जाता है औऱ शरीर से आसानी से निकल भी जाता है। इसीलिए, शरीर में विटामिन बी की कमी होने की संभावना भी अधिक होती है।

Vitamin B Complex And their importance: विटामिन बी शरीर और ओवरऑल हेल्थ के लिए एक महत्वपूर्ण माना जाता है। विटामिन बी एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है और हमारे शरीर को इसकी जरूररत अन्य पोषक तत्वों की तुलना में थोड़ी अधिक होती है। बता दें कि विटामिन बी शरीर की प्रक्रियाओं को सुचारू तरीके से चलाने में अपनी भूमिका निभाता है। यह मेटाबॉलिज्म को सही तरीके से चलने में मदद करता है। इस तरह यह वेट मैनेजमेंट और थायरॉइड को कंट्रोल करने का काम करता है। (Importance of Vitamin B)

विटामिन बी केवल एक पोषक तत्व नहीं बल्कि या 8 अलग-अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स का एक समूह है। विटामिन बी पानी में आसानी से घुल जाता है औऱ शरीर से आसानी से निकल भी जाता है। इसीलिए, शरीर में विटामिन बी की कमी होने की संभावना भी अधिक होती है। विटामिन बी की कमी शररी के लिए कितनी खतरनाक है और इन पोषक तत्वों की कमी से बचने के लिए क्या करना चाहिए पढ़ें यहां। (Vitamin B Complex And their importance in Hindi)

विटामिन बी में शामिल होते हैं ये पोषक तत्व (Vitamin B Complex And their importance )

विटामिन बी1

विटामिन बी1 को थायमिन (thiamine) कहा जाता है और यह नर्वस सिस्टम के लिए जरूरी है। थायमिन की सही मात्रा के लिए सूरजमुखी के फूल, साबुत अनाज और नट्स और ड्राईफ्रूट्स का सेवन किया जा सकता है।.

विटामिन बी2

विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है। यह कार्बोहाइड्रेट्स से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। इस विटामिन की कमी से होंठों के फटने, स्किन को सन डैमेज होने और स्किन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। विटामिन बी2 के लिए ये फूड्स खाए जा सकते हैं-मशरूम, दही और दूध, दालें और अंडे।

विटामिन बी 3

नियासिन ( niacin) या विटामिन बी3 भोजन को पचाने, स्किन को हेल्दी रकने और नर्वस सिस्टम को काम करने में सहायता करता है। इसकी कमी से जहां नर्वस सिस्टम से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। वहीं, अधिक मात्रा में विटामिन बी3 लेने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ने और लिवर से जुड़ी समस्याओं का रिस्क भी बढ़ सकता है। मछली, अंडा और दालों में विटामिन बी3 पाया जाता है।

विटामिन बी 5

इसके अलावा विटामिनी बी5 या पैंटोथेनिक एसिड (Vitamin B5Also called pantothenic acid) भी भोजन से प्राप्त होनेवाला एक तत्व है जो शरीर के विभिन्न अंगों को काम करने में मदद करता है। इसके लिए मशरूम, एवोकाडो और दही का सेवन किया जा सकता है।

विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B9 (फोलेट), विटामिन B12 (कोबालामिन), विटामिन B6 (पाइरिडॉक्सिन) और विटामिन बी6 भी शामिल तत्व हैं।