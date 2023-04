Weight Gain Foods: दुबले-पतले लोग वजन बढ़ाने के लिए खूब खाएं ये 4 हरी सब्जियां, सेहत को होंगे कई लाभ

Weight Gain Foods: दुबले-पतले लोग वजन बढ़ाने के लिए खूब खाएं ये 4 हरी सब्जियां, सेहत को भी होंगे कई लाभ

Weight Gain Foods in Hindi: क्या आप हद से ज्यादा दुबले हैं? शरीर पर मांस कम और हड्डियों का ढांचा अधिक नजर आता है, तो आपको आज से ही अपना वजन बढ़ाने के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। सिर्फ वजन बढ़ना ही नुकसानदायक नहीं होता, बल्कि वजन का हद से ज्यादा कम होना भी सेहत के लिए सही नहीं होता है। कम वजन होने पर आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी नहीं दिखती है। अधिकतर लोग अपने वजन को बढ़ाने (How to gain weight) के लिए ढेरों उपाय करते हैं। कुछ तो अधिक फैटी फूड्स, कैलोरी युक्त चीजें, घी, चीज, मक्खन आदि का सेवन भी करते हैं, ताकि वजन बढ़ सके, लेकिन फायदा नहीं होता है। वैसे भी इन सभी चीजों के अधिक सेवन से आपके शरीर में वसा, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई हो सकता है, जिससे आपको दूसरी शारीरिक समस्याएं, बीमारियां हो सकती हैं। हेल्दी और नेचुरल तरीके से वजन बढ़ाने के लिए आप कुछ हेल्दी चीजें खाना शुरू कर दें। हम बात कर रहे हैं कुछ हरी सब्जियों की, जो वजन बढ़ाने के काम आ सकती हैं। जानें, ऐसी 4 सब्जियों (Vegetables To Gain Weight) के बारे में जो पतले लोगों का वजन बढ़ाने में उपयोगी साबित हो सकती हैं....

1. आलू खाकर वजन बढ़ाएं

लोग आलू तो डेली खाते हैं, लेकिन वजन बढ़ाने के लिए आपको आलू की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ानी होगी। आलू को नियमित रूप से खाना शुरू कर (Vegetables which help in Gain Weight) दें। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स शुगर अधिक होता है, जो वजन बढ़ाता है। आलू में कैलोरी भी होती है, तो इसके अधिक सेवन से वजन बढ़ाना आसान हो सकता है। आप आलू की सब्जी, आलू का परांठा, आलू का भर्ता, आलू का चिप्स आदि खा सकते हैं। लेकिन, यदि आपको डायबिटीज है, तो भूलकर भी आलू ना खाएं।

2. कद्दू भी है दुबले लोगों के लिए फायदेमंद

यदि आपका वजन काफी कम है, तो आप डाइट में कद्दू को भी शामिल कर सकते हैं। इसमें स्टार्च की मात्रा अधिक होती है। जब यह स्टार्च शरीर में जाता है, तो यह ग्लूकोज बन जाती है। ग्लूकोज शरीर में फैट को एकत्रित करता है। ऐसे में वजन बढ़ाने के लिए आप कद्दू का सेवन जरूर करें। कद्दू (Pumpkins) का सेवन आप दिन या रात में कभी भी कर सकते हैं। वजन कम हो सकता है।

3. मटर खाने से बढ़ता है वजन

क्या आप जानते हैं कि मटर खाने से भी वजन बढ़ता है? नहीं जानते तो आज से ही करें ट्राई। कुछ दिनों तक लगातार मटर खाने से वजन तो बढ़ेगी है, सेहत को कई अन्य लाभ भी मिल सकते हैं। मटर में सबसे अधिक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट होता है। यह स्किन, बाल, आंखों के लिए हेल्दी होता है। आप इसका सेवन कच्चा या फिर उबालकर भी कर सकते हैं। सब्जी में भी मिला सकते हैं। आलू-मटर, मटर-पनीर तो आप खाते ही होंगे।

4. चुकंदर खाने से भी तेजी से बढ़ता है वजन

चुकंदर में आयरन भरपूर होता है। इसका जूस पीने से शरीर में खून की कमी दूर होती है। आयरन की कमी नहीं होती है। चुकंदर में फैट, कोलेस्ट्रॉल तो कम होता है, लेकिन कैलोरी की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। कैलोरी के अधिक सेवन से वजन तेजी से बढ़ता है। चुकंदर का जूस पीकर या इसकी सब्जी, सलाद खाकर स्वस्थ तरीके से अपना वजन बढ़ा सकते हैं।

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं। हेल्थसाइट हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है। इन उपायों पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें।)

