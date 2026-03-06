Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Thyroid me kaun si Sabziyan avoid kare: आज के समय में थायराइड की समस्या तेजी से बढ़ रही है। यह बीमारी शरीर में मौजूद थायराइड ग्रंथि (Thyroid Gland) के सही तरीके से काम न करने के कारण होती है। जब यह ग्रंथि सही मात्रा में हार्मोन नहीं बनाती, तो शरीर में कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं, जैसे वजन बढ़ना, थकान, बाल झड़ना और कमजोरी।
डॉ. अनुपम बिस्वास बताते हैं कि थायराइड की समस्या को नियंत्रित करने में सही खानपान और संतुलित डाइट लेना बहुत जरूरी है। खासकर सब्जियां खाते समय थायराइड के मरीजों को खास सावधानी बरतनी चाहिए। थायराइड के मरीजों के लिए कुछ सब्जियां फायदे कि बजाय नुकसानदायक होती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं थायराइड में कौन सी सब्जियां नहीं खानी चाहिए।
थायराइड के मरीजों के लिए जरूरी नहीं कि इन सब्जियों को पूरी तरह से छोड़ दिया जाए। डॉ. अनुपन बताते हैं कि आमतौर पर इन सब्जियों को पकाकर खाने से गोइट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है। इसलिए अगर आप इनका सेवन करते हैं तो इन्हें अच्छी तरह पकाकर ही खाने की कोशिश करें। जो लोग थायराइड को मैनेज करने के लिए दवा का सेवन कर रहे हैं, उन्हें अपनी डाइट में किसी प्रकार की सब्जी या फल को शामिल करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
