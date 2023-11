हड्डियों का सारा कैल्शियम छीन लेगी हेल्दी दिखने वाली ये सब्जी, आप भी खूब खाते हैं तो रखें इन बातों का ध्यान

Vegetable that cause bone weakness: हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए सही डाइट का होना जरूरी है जिसमें सब्जियां भी शामिल हैं। लेकिन कुछ सब्जियां हड्डियों की कमजोरी का कारण भी बन सकती हैं, पढ़ें पूरी जानकारी

Food that could be a reason of weak bones: हड्डियां हमारे शरीर की संरचना का एक मुख्य आधार हैं, जो हमें सही आकार देने से लेकर सहारा देने तक की जरूरी चीजों में हमारी मदद करती हैं। हमारे शरीर में जिन मांसपेशियों का योगदान हैं, उतना ही हड्डियों का योगदान भी है। इसलिए हड्डियों को मजबूत रखने के लिए सही डाइट का होना जरूरी है। हम सब जानते हैं हैं कि हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए हाई कैल्शियम डाइट का होना जरूरी है, जैसे दूध, बीज, ड्राई फ्रूट्स व फिश आदि। ये सब तो हड्डियों को कैल्शियम प्रदान करने वाले फूड्स, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ प्रकार के फूड्स हड्डियों में कैल्शियम की कमी का कारण भी बन सकते हैं। अगर हमें इन फूड्स की जानकारी नहीं है और अगर हम रोजाना इन फूड्स का सेवन करते हैं तो इसके कारण हमारी हड्डियां कमजोर पड़ सकती हैं। इस कारण से हड्डियां में फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है।

खासतौर पर जिन लोगों को पहले से ही हड्डियों से जुड़ी कोई बीमारी है, तो उन्हें इन फूड्स के बारे में जानकारी होना जरूरी है। ताकि उनकी बीमारी के लक्षणों को गंभीर होने से रोका जा सके। इस लेख में हम आपको ऐसी ही एक तरह की सब्जी के बारे में बताने वाले हैं, जो आपके शरीर की हड्डियों में कैल्शियम की कमी का कारण बन सकती हैं।

पालक के सेवन से हड्डियों में कमजोरी

पालक को उन फूड्स में गिना जाता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में नहीं कमजोर बनने का कारण हो सकते हैं। वैसे तो पालक में खूब मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, लेकिन इसके साथ-साथ इसमें ऑक्सलेट भी पाया जाता है। ऑक्सलेट एक खास तरह का कंपाउंड है, जो कैल्शियम को अवशोषित होने से रोकता है। पालक में मौजूद कैल्शियम भी हड्डियों में अवशोषित न हो पाने के कारण हड्डियों को नहीं मिल पाता है।

TRENDING NOW

कैल्शियम फूड्स भी बेअसर

अगर आप पालक के साथ कोई भी ऐसा फूड खा रहे हैं, जो आपको कैल्शियम देता है तो उनका फायदा हमें पूरी तरह से मिल नहीं पाता है। उदाहरण के लिए यदि आपने रात के खाने में पालक खाया है और फिर रात को सोने से पहले आप दूध पी रहे हैं तो हो सकता है आपको दूध में मौजूद कैल्शियम पूरी तरह से न मिल पाए। ऐसा सिर्फ पालक में मौजूद उस कंपाउंड की वजह से ही हो रहा है।

किन बातों का रखें ध्यान

हालांकि, पालक बेहद फायदेमंद फूड है जो आयरन व कई तरह के विटामिन समेत अन्य कई प्रकार के पोषक तत्व हमारे शरीर को प्रदान करता है। साथ ही यह पाचन के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है। इसलिए इसका सेवन बंद करने की सलाह नहीं दी जाती है। लेकिन इसके साथ कोई भी हाई कैल्शियम डाइट न लें। उदाहरण के लिए यदि आप पालक की सब्जी खा रहे हैं, तो उसके 4 से 5 घंटे के बाद ही दूध पिएं।