वेट लॉस करने के लिए क्या पीना चाहिए? ये 5 ड्रिंक्स वजन घटाने में हैं बेहद असरदार

Vajan Kaise Ghataye: वजन घटाने के लिए आप कुछ डिटॉक्स ड्रिंक्स का सेवन कर सकते हैं। इन्हें पीने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और पाचन-तंत्र मजबूत बनता है।

Weight Loss Drinks in Hindi: सिर्फ कम खाना खाने से वजन कम नहीं हो जाता है। ज्यादातर लोग वजन घटाने के लिए खाना-पीना कम करते हैं और लंबे समय तक भूखा रहने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस तरीके से वजन घटाते हैं, तो इस अभ्यास को आज ही छोड़ दें। क्योंकि इससे वजन कम नहीं होता है, बल्कि शरीर कमजोर पड़ जाता है। वेट लॉस करने के लिए आपको हमेशा हेल्दी तरीके अपनाने चाहिए। वजन घटाने के लिए आप हेल्दी ड्रिंक्स का सहारा ले सकते हैं, जो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं और फैट बर्निंग की प्रक्रिया को बेहतर बनाते हैं। इनसे शरीर डिटॉक्स होता है और पाचन क्रिया में भी सुधार होता है। तो आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं वेट लॉस के लिए हेल्दी ड्रिंक्स (Weight Loss ke Liye Healthy Drinks)

1. ग्रीन टी पिएं

अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो ग्री टी का सेवन कर सकते हैं। ग्रीन टी में कैटेचिन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करते हैं। ग्रीन टी पीने से फैट बर्निंग की प्रक्रिया भी तेज होती है। अगर आप कुछ दिनों तक रोजाना ग्रीन टी पिएंगे, तो इससे कैलोरी बर्न में मदद मिल सकती है। ग्रीन टी पीने से पेट की चर्बी कम होती है और शरीर में मौजूद टॉक्सिंस भी आसानी से बाहर निकल जाते हैं। वेट लॉस के लिए आप रोजाना 1 से 2 कप ग्रीन टी पी सकते हैं। आप खाली पेट या खाना खाने के 30-35 मिनट बाद ग्रीन टी पी सकते हैं।

2. जीरा पानी पिएं

वजन घटाने के लिए आप जीरा पानी भी पी सकते हैं। जीरा पानी पीने से पाचन-तंत्र मजबूत बनता हैऔर मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। इसके लिए आप रात को जीरा को पानी में भिगोकर रख दें। सुबह इस पानी को उबालकर पी लें। रोजाना इस पानी को पीने से ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। पाचन-तंत्र से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं और फैट जमा नहीं होता है। कुछ दिनों तक रोजाना जीरा पानी पीने से आपका वजन भी धीरे-धीरे कम होने लगेगा।

3. नींबू पानी पिएं

नींबू पानी एक क्लासिक डिटॉक्स ड्रिंक है। इसमें विटामिन-सी प्रचुर मात्रा में होता है, जो फैट ऑक्सीडेशन में मदद करता है। नींबू पानी में कैलोरी कम होती है, जिससे वजन नियंत्रण में रहता है। यह शरीर को डिटॉक्स करता है और रोजाना नींबू पानी पीने से फैट भी कम होने लगता है। नींबू पानी पीने से शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत बनती है। इसके लिए आप एक गिलास गुनगुना पानी लें और इसमें नींबू निचोड़कर डाल दें। इसमें आप थोड़ा-सा शहद भी मिला सकते हैं।

4. सेब का सिरका पिएं

सेब का सिरका यानी एप्पल साइडर विनेगर भी वेट लॉस में काफी लोकप्रिय है। इसमें एसिटिक एसिड होता है, जो भूख कम करने और फैट स्टोरेज को घटाने में मदद करता है। इसलिए अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो गुनगुने पानी में सेब का सिरका मिलाकर पी सकते हैं। सेब का सिरका भूख को नियंत्रित करता है और ब्लड शुगर लेवल को भी संतुलित करता है। सेब का सिरका पीने से पेट भरा हुआ महसूस होता है। आप एक गिलास गुनगुना पानी लें और इसमे 1–2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर मिलाकर दिन में 2 बार पिएं।

5. अदरक का पानी पिएं

अदरक और नींबू का पानी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन वेट लॉस में काफी असरदार होता है। अदरक एक थर्मोजेनिक फूड है, जो शरीर का तापमान बढ़ाकर कैलोरी बर्न करने में मदद करता है। अदरक और नींबू पानी पीने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और भूख कम लगती है। इस पानी को पीने से पेट की चर्बी को कम करने में भी मदद मिलती है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।