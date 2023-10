डायबिटीज के रोगियों के लिए जहर है ये काले रंग की दाल, भूलकर भी ना चखें स्वाद

Pulses to avoid in diabetes :लगातार बिगड़ी लाइफस्टाइल और खराब खानपान के कारण डायबिटीज जैसी समस्या पैदा हो जाती है। इसलिए डायबिटीज के रोगी को खानपान के लिए कुछ जरूरी सावधानी रखने की सलाह हमेशा दी जाती है। हेल्थ एक्सपर्ट की मानें तो खाने-पीने में की गई जरा सी लापरवाही आपके डायबिटीज के लेवल को बिगाड़ सकती है। जो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे तो दाल का सेवन हमारी हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है लेकिन कुछ दालें ऐसी भी हैं जिनका सेवन डायबिटीज के मरीजों को नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं कौन सी है वह दाल जिसका सेवन करने से डायबिटीज के रोगी को बचना चाहिए।

हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल का सामान्य से अधिक बढ़ जाना ही डायबिटीज का रोग कहा जाता है। हेल्थ एक्सपर्ट की मानें तो डायबिटीज एक कभी न खत्म होने वाली बीमारी है, जिसे खानपान में सुधार करके नियंत्रित किया जा सकता है।

जब हमारे शरीर में स्थित पैंक्रियाज इंसुलिन हार्मोन कम मात्रा में बनाने लगता है, तो खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। इसी स्थिति को डायबिटीज कहते हैं। वहीं बात करें इंसुलिन की तो ये एक प्रकार का हार्मोन है।

