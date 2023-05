Types Of Dietary Fiber: 3 प्रकार के होते हैं डाइटरी फाइबर, जानें सभी के फायदे-नुकसान और महत्व

इस लेख में पढ़े फाइबर के विभिन्न प्रकारों के बारे में और साथ ही जानें इनके सेवन से शरीर को किस प्रकार के फायदे होते हैं। (Types Of Dietary Fiber And Their Importance)

Types Of Dietary Fiber : संतुलित डाइट में फाइबर रिच फूड्स (Fiber Rich Foods) का समावेश भी होता है। खासकर, वेट लॉस करने के लिए जो डाइट टिप्स सबसे पहले दी जाती हैं उनमें हाई-फाइबर फूड्स के सेवन की सलाह दी जाती हैं। फाइबर-रिच फूड का सेवन पेट से जुड़ी समस्याओं से राहत पाने के लिहाज से भी बहुत लाभकारी माना जाता है। फाइबर का मुख्य स्रोत फल और सब्जियां होती हैं और फाइबर युक्त भोजन खाने से पेट जल्दी भरता है और लम्बे समय तक लोगों को भूख नहीं लगती। इस तरह फाइबर युक्त फूड खाने से आपकी सेहत को कई प्रकार के फायदे हो सकते हैं। (Health Benefit Of Eating Fiber-Rich Food In Hindi.)

क्या हैं डाइटरी फाइबर ? (What Is Dietary Fiber )

अब अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि फाइबर क्या होता है तो जान लें कि डाइटरी फाइबर (Dietary Fiber) या भोजन से प्राप्त होने वाला फाइबर का एक प्रकार है, जो भोजन का एक मुख्य घटक होता है। फाइबर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स या जटिल कार्ब्स का प्रकार है। इसी तरह फाइबर के भी कई प्रकार होते हैं, जो विभिन्न खाद्य-पदार्थों से प्राप्त होता है। इस लेख में पढ़े फाइबर के विभिन्न प्रकारों के बारे में और साथ ही जानें इनके सेवन से शरीर को किस प्रकार के फायदे होते हैं। (Types Of Dietary Fiber And Their Importance In Hindi)

फाइबर रिच फूड खाने से होने वाले स्वास्थ्य लाभ

डाइजेशन बूस्ट (Boosting Digestion) होता है और बाउल मूवमेंट (Bowel Movement) भी बेहतर तरीके से काम कर पाता है। इस तरह कॉन्स्टिपेशन की समस्या से आराम मिलता है।

फाइबर रिच डाइट खाने वालों में पाइल्स की समस्या (Piles) का रिस्क भी कम होता है।

डायबिटीज के मरीजों के लिए हाई-फाइबर डाइट बेहतर मानी जाती है। फाइबर या रेशों से भरपूर भोजन करने से रक्त में ग्लूकोज के स्तर तेजी से नहीं बढ़ता और डायबिटीज से जुड़ी समस्याएं बढ़ने की संभावना भी कम होती है। (He

कितना होना चाहिए डाइटरी फाइबर का डेली इंटेक (Daily requirement of dietary fiber)

एक्सपर्ट्स के अनुसार, एक दिन में किसी वयस्क व्यक्ति को 38-40 ग्राम तक डाइटरी फाइबर की आवश्यकता पड़ सकती है। कुछ स्टडीज के अनुसार, 50 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को प्रतिदिन 25 ग्राम डाइटरी फाइबर लेना चाहिए। वहीं, बच्चों को डाइटरी फाइबर की आवश्यकता उनकी उम्र के अनुसार अलग-अलग मात्रा में पड़ सकती है। इसीलिए, बच्चे के पीडियाट्रिशियन से इस बारे में विचार-विमर्श कर बच्चे को फाइबर युक्त भोजन खिलाना चाहिए।

डाइटरी फाइबर के प्रकार और विशेषताएं

भोजन से प्राप्त होने वाले फाइबर मुख्यत: तीन प्रकार है। फाइबर के हर प्रकार का शरीर और स्वास्थ्य के लिए अलग-अलग महत्व है। इसीलिए, हर प्रकार के फाइबर के सेवन को महत्वपूर्ण माना जाता है। जिनमें सोल्यूबल फाइबर (soluble fiber) और इन्सोल्यूबल फाइबर (insoluble fiber) के बारे में अधिकांश लोगों को जानकारी है। वहीं, तीसरे प्रकार के फाइबर को प्रीबायोटिक फाइबर ( prebiotic fiber) कहा जाता है। हर प्रकार के फाइबर में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं।

सोल्यूबल फाइबर की विशेषता क्या है?

घुलनशील फाइबर या सोल्यूबल फाइबर (Soluble Fiber) पानी में आसानी से घुल जाने वाला फाइबर है और यह धीमी गति से पेट से होते हुए छोटी आंत तक पहुंचता है। इस प्रक्रिया के धीमे होने के कारण पेट अधिक समय तक भरा हुआ महसूस होता है और भूख जल्दी नहीं लगती। नतीजतन आपको हाई कैलोरी फूड खाने की इच्छा कम होती (Ways To Control Craving) है और क्रेविंग्स कम होने से वजन को नियंत्रित रखना भी आसान हो जाता है। इसी तरह सोल्यूबल फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों सेवन से रक्त में ग्लूकोज (Blood Glucose) का रिसाव भी धीमी गति से होता है, जिससे भोजन करने के बाद डायबिटीज (Diabetes) पीड़ित व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल तेजी ( ways to prevent spikes in your blood sugar levels) से नहीं बढ़ता। इसके अलावा सोल्यूबल फाइबर युक्त भोजन शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल (Bad Cholesterol) का स्तर भी कम हो सकता है। (Health benefits of soluble fiber rich foods)

इन-सोल्यूबल फाइबर की विशेषता क्या है?

अघुलनशील फाइबर या इन-सोल्यूबल फाइबर शरीर में पानी का स्तर संतुलित करने और आंतों से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक साबित हो सकता है। इस तरह कॉन्स्टिपेशन की समस्या से बचने में सहायता (Tips to prevent constipation) हो सकती है। हालांकि, इस तरह के फाइबर युक्त फूड्स (Fiber Rich Foods) का सेवन करते समय आपको अधिक मात्रा में पानी पीने की भी आवश्यकता पड़ सकती है।

फाइबर के स्रोत क्या हैं?

सोल्यूबल और इन-सोल्यूबल डाइटरी फाइबर प्राप्त करने के लिए आपको अपनी डाइट में ऐसे नेचुरल फूड सोर्सेस को शामिल करने की आवश्यकता पड़ेगी जिनमें इनकी प्रचुर मात्रा पायी जाती हो। अच्छी बात यह है कि हमारे आस-पास ऐसे कई खाद्य-पदार्थ उपलब्ध हैं जिनमें फाइबर के इन दोनों प्रकारों की मात्रा काफी अधिक होती है। मौसम के अनुसार उपलब्ध फल, सब्जियों, साबुत अनाज और दालों में फाइबर पाया जाता है। यहां पढ़ें सोल्यूबल और इन-सोल्यूबल डाइटरी फाइबर के स्रोत के बारें में।

सोल्यूबल डाइटरी फाइबर के स्रोत (Foods High In Soluble Fiber)

साबुत अनाज- ओट्स (oats), चावल (rice) और जौ (Barley)

ओट्स (oats), चावल (rice) और जौ (Barley) बीज (Seeds) : चिया सीड्स (Chia seeds), सूरजमुखी के बीज या सनफ्लॉवर सीड्स (sunflower seeds) और अलसी के बीज या फ्लैक्सीड्स (flaxseeds)

: चिया सीड्स (Chia seeds), सूरजमुखी के बीज या सनफ्लॉवर सीड्स (sunflower seeds) और अलसी के बीज या फ्लैक्सीड्स (flaxseeds) फल: सेब (apples), नाशपाती (pears), आडू या एप्रीकोट (apricots), अमरूद (Guavas) और अंजीर ( figs)

सेब (apples), नाशपाती (pears), आडू या एप्रीकोट (apricots), अमरूद (Guavas) और अंजीर ( figs) सब्जियां (Vegetables) : ब्रोकोली (Broccoli), पत्तागोभी (cabbage), शलजम (turnip) और शकरकंद (sweet potatoes)

इन-सोल्यूबल फाइबर के स्रोत क्या हैं ?

इन खाद्य-पदार्थों में अघुलनशील या इन-सोल्यूबल फाइबर की प्रचुर मात्रा होती है (Foo् Sources Of Insoluble Fiber), और इनका सेवन फाइबर की डेली खुराक पाने के लिए किया जा सकता है :

साबुत अनाज : गेहूं का चोकर -युक्त आटा (Whole wheat flour), मकई के दानों के मुरमुरे या पॉपकॉर्न (popcorn)

: -युक्त आटा (Whole wheat flour), मकई के दानों के मुरमुरे या पॉपकॉर्न (popcorn) बींस और दलहन: राजमा ( Rajma or Kidney beans), चने (chickpeas), वाल या पपड़ी सेम के बीज (lima beans) और लोबिया या चवली के बीज (black-eye peas)

राजमा ( Rajma or Kidney beans), चने (chickpeas), वाल या पपड़ी सेम के बीज (lima beans) और लोबिया या चवली के बीज (black-eye peas) सब्जियां (Vegetables): फूलगोभी (Cauliflower), आलू (potatoes) और मूंग (green beans)

(डिस्क्लेमर:इस लेख में दी गयी डाइट से जुड़ी सभी जानकारियां सूचनात्मक उद्देश्य से लिखी गयी है। किसी भी डाइट टिप पर अमल करने या किसी स्वास्थ्य समस्या के इलाज से जुड़े किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कृपया किसी विशेषज्ञ का परामर्श ज़रूर लें।)